왕좌를 둔 영주들의 쟁투, 그저 '게임'이라 한 이유

세상 무엇도 당연하지 않다. 오늘 당연하게 여기는 시민의 권리 또한 돌아보면 분통터지고 눈물 나는 희생에 터 잡은 것이다. 민족자결주의는 먼저 들어가 깃발 꽂으면 살던 사람이 있든 없든 간에 내 땅이라는 제국주의 시대의 폐해를 겪어낸 결과다. 모든 이가 스스로의 지도자를 선출할 수 있도록 하는 국민주권사상 또한 왕정과 귀족정이 수많은 부조리를 양산한 뒤에야 자리 잡았다. 그 아래 자리한 피눈물나는 희생이야 어찌 말로 다 할 수 있을까.
비료와 품질개량으로 대표되는 농업기술의 비약적 발전이 없었다면 오늘날 대부분의 인간은 여전히 굶주리고 있을 것이다. 굶주림에서 비롯된 약탈과 전란이 2025년이라 해서 없으리란 보장은 없다. 세계를 돌아보면 인간은 여전히 주변국과, 때로는 한 국가 안에서 죽고 죽이는 전쟁을 벌이고 있는 것이다. 그것이 기본적 욕구조차 충족되지 않은 게 아님에도! 하물며 굶주림이랴.
법과 제도, 인간이 인간을 다스리는 통치체제 또한 끊임없이 발전해왔다. 오늘은 공화정, 적어도 공화제와 결합한 입헌군주제가 세계적 표준으로 자리 잡았지만, 그것 또한 당연한 것은 아니었다. 사람으로 태어났다는 이유로 동일한 주권과 기본권을 보장받는 오늘의 제도는 유사 이래 대부분의 기간 동안 황당한 것으로 여겨졌을 테다. 실제로 역사 대부분의 기간 동안 왕이라 불리는 통치자가 제 영향력이 미치는 범위를 국가라는 개념체계로 정의해 다스렸다.