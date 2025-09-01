왕좌를 둔 영주들의 쟁투, 그저 '게임'이라 한 이유

HBO

스틸컷시즌6는 로버트 바라테온이 사냥터에서 입은 상처로 숨진 뒤 일어난 이야기를 그린다. 대부분의 봉건국가가 그러하듯, 왕위는 적장자 상속이 기본이지만 로버트 바라테온의 아들인 조프리 바라테온이 그의 친자가 아니란 사실이 알려지며 왕실에 대한 저항이 일어난 게 그 시작이다. 이후 죽고 죽이는 싸움이 그치지 않으며 칠왕국은 분열과 몰락의 위험을 마주한다.일련의 싸움 가운데 가장 비극적인 일을 겪은 건 역시 스타크 가문이겠다. 국무총리격인 왕의 수관으로 임명된 가주 네드 스타크가 왕비 세르세이 라니스터의 부정을 알게 되어 적통이 되는 왕을 세우려다 도리어 처형된 게 그 시작이다. 곧장 장자인 롭 스타크가 일으킨 반란이 끝내 좌절되고, 그 형제들이 겪는 수난이 참담하기 그지없다.드라마는 이들 각각을 주인공 삼아 그 여정을 돌아가며 살핀다. 서자인 존 스노우는 북방 장벽을 지키는 밤의 경비대 대장까지 올랐다가 반란으로 죽을 뻔하고, 장녀 산사 스타크는 수도에 볼모로 잡혀 목숨을 위협받다가 원치 않는 이에게 시집을 갔다 겨우 탈출하지만 한 치 앞을 알 수 없는 신세가 된다. 둘째 딸 아리아 스타크도 가족들의 생사를 알지 못한 채 목숨 건 여정을 지속하고, 삼남 브렌 스타크는 하반신 마비 장애인이며 사남 릭콘 스타크는 끝내 목숨조차 건사하지 못한다. 가문의 영지인 윈터펠은 배신으로 함락되고, 충복들은 저항하다 죽음을 맞은 상황. 시즌6는 뿔뿔이 흩어진 이들 스타크 가문 구성원들의 고난, 그리고 성장에 초점을 맞춘다.이 중에서 눈길을 끄는 인물 중 하나가 산사다. 태생이 남들에 보이기 좋은 걸 좋아하고 허영 많던 산사는, 북방의 거센 기질 만연한 스타크 가문에선 보기 드문 천상여자다. 그랬던 그녀가 잘 생긴 왕자의 아내가 될 수 있다는 꿈에 부풀어 찾은 수도에서 맞이한 현실은 참혹, 그 자체였다. 아버지가 처형되고 자신은 아버지를 죽인 국왕 조프리의 눈에 들어 고양이 앞의 쥐 신세가 되고만 것이다. 어찌어찌하여 간신히 도성을 탈출한 뒤에도, 저를 도운 리틀핑거에게 잡혀 마음을 놓을 수 없다. 그의 압력으로 볼턴가의 서자 램지와 다시 떠밀리다시피 결혼하는데, 그는 조프리보다 더한 변태며 분노조절장애자인 것이다.