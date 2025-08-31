유치함 속에 담긴 진심, '고백의 역사' 하이틴 로맨스의 재발견

넷플릭스 코리아

영화의 세계에 빠지기 위해 필요한 적응의 시간



물론 아쉬운 지점도 있따. 영화의 톤에 익숙해지는 데 시간이 필요하다는 점이다. 오프닝 시퀀스에서 세리의 내레이션과 함께 펼쳐지는 과장된 상황들은 처음 보는 관객에게는 다소 어색하게 느껴질 수 있다. 부산 사투리로 구사되는 대사들, 1990년대 특유의 과장된 제스처들이 만들어내는 코미디 톤은 현재 시점의 관객들에게 일종의 문화적 번역이 필요한 지점일 수 있다. 특히 윤석의 캐릭터에서 두드러진다. 공명의 외모와 제스쳐가 만드는 연기는 분명 매력적이지만 초반 그가 보여주는 무뚝뚝함과 신비로운 분위기는 로맨스 영화의 남주인공 클리셰를 고스란히 따라간다.



여기에 관객은 이 캐릭터가 실제로는 상처받은 소년이라는 것을 받아들이기까지는 상당한 인내가 필요하다. 하지만 영화 중반부, 세리와 윤석이 바닷가에서 나누는 대화 장면을 지나면서 상황은 달라진다. 두 인물의 관계가 단순한 로맨스를 넘어 서로의 상처를 이해하는 단계로 발전하면서 영화의 진실성은 드러난다. 이 지점까지 도달하고 나서야 관객은 비로소 이들의 세계에 완전히 몰입할 수 있게 된다.



과거의 낭만화도, 비난도 아닌 재현



과거를 배경으로 한 로맨스 영화들은 대개 두 가지 방향 중 하나를 택한다. 해당 시대의 문제점들을 현재적 시각으로 비판하거나 그 시절의 순수함을 과도하게 낭만화하는 것이다. <고백의 역사>는 이 두 극단을 모두 피한다. 1998년의 부산은 판단의 대상, 노스탤지어의 대상이 아니라 단순히 존재하는 공간이다. 삐삐와 워크맨, 필름 카메라와 종이 학알 같은 소품들은 시대적 향수를 자극하기 위한 장치라기보다는 그 시절 10대들이 실제로 사용하던 도구들처럼 보이게 한다. 이런 접근법은 특히 학교 씬에서 잘 드러난다. 남녀공학 교실의 소란스러운 분위기, 복도에서 벌어지는 소소한 해프닝들, 체육 시간의 풍경 등이 과장되지도 미화되지도 않은 채로 담겨있다.



물론 완전한 다큐멘터리적 사실성을 의미하는 건 아니다. 영화는 여전히 영화적 과장을 활용하지만, 그 과장이 시대를 희화화하거나 미화하는 방향으로 가지는 않는다. 카메라도 이런 균형감에 기여한다. 16mm 필름으로 촬영한 듯한 질감의 디지털 영상은 1990년대의 거칠고 생생한 느낌을 재현하면서 지나치게 노스탤지어에 기대지 않는다. 색감 역시 세피아 톤의 추억 필터를 거치지 않고, 당시의 원색적이고 선명한 색채들을 그대로 살려냈다.



그럼에도 빠져드는 유치하고 순수한 하이틴 로맨스



<고백의 역사>는 초반 톤 설정이 어색하고 일부 캐릭터들의 동기는 충분히 설명되지 않고 기능적이다. 하지만 이런 한계들을 감안하더라도 이 영화는 요즘 시대에 자주 보기 어려운 특이한 질감의 하이틴 로맨스다. 과거 시대를 다루면서 현재주의적 편견이나 과도한 노스탤지어에 빠지지 않고 그 시대만의 고유한 정서를 온전히 담아낸다.



실험적이고 독립영화스러운 시선으로 주목받았던 남궁선 감독은 어느 정도 규격화된 장르 영화에서도 자신만의 색깔을 덧칠할 수 있음을 증명한다. 한국 독립영화 감독들이 상업영화로 진출할 때 흔히 겪는 정체성 혼란을 극복한 모양새다. 유치함을 두려워하지 않는 용기로 만들어진 <고백의 역사>는 그 유치함 뒤에 숨은 진심과 섬세함을 발견하는 것을 관객에게 맡긴다. 그 발견의 순간, 우리는 1998년의 그 교실 안에서 두근거리는 10대가 되어 있을 것이다.

