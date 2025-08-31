유치함 속에 담긴 진심, '고백의 역사' 하이틴 로맨스의 재발견

▲
영화 <고백의 역사> 스틸.넷플릭스 코리아
남궁선 감독의 영화는 현실 속 인간의 솔직한 감정에 집중하는 것이었다. <십개월의 미래>에서는 임신이라는 급박한 시간성을 폰트가 화면에 침입하듯 표현하며 당사자의 혼란을 시각화했다. <힘을 낼 시간>에서는 방황하는 청춘들의 시간을 대상화하지 않고 담담히 기다리는 시선을 보여줬다.
이번 <고백의 역사>는 1998년 부산에 카메라를 고정시키고 피사체의 일상을 직선적으로 따라가는 걸 선택했다. 곱슬머리 컴플렉스를 가진 박세리(신은수)가 짝사랑 고백을 위해 벌이는 일련의 과정들은 분명 유치하다. 하지만 이 유치함이야말로 영화가 노리는 지점일지도 모르겠다. 영화는 장르적 관습을 회피하지 않고 그 안에서 속도감과 유머를 찾아낸다.
할리우드 코미디에 한국적 정서 덧대기
남궁선 감독은 1990년대와 2000년대 할리우드 로맨틱 코미디를 즐겨 봤다고 알려진 바 있다. <고백의 역사>에는 그 시절 작품들의 DNA가 스며있다. 주인공의 외모 컴플렉스를 중심으로 한 자기 발견 서사, 예측 가능하지만 매력적인 로맨스 공식, 그리고 무엇보다 코미디와 로맨스를 절묘하게 버무리는 톤의 조절 등이 그것이다.
하지만 영화는 이런 할리우드 공식을 단순 모방하지 않는다. 세리가 곱슬머리를 펴기 위해 벌이는 온갖 시도들, 전학생 한윤석(공명)과의 어색한 첫 만남에서 드러나는 유머는 한국적 정서와 부산 지역성을 바탕으로 재구성된다. 특히 친구들과의 고백작전 회의에서 나오는 농담들은 1990년대 부산 사투리와 맞물려 색다른 질감의 웃음을 만들어낸다.
시각적 스타일 역시 흥미롭다. 이전 작품들에서 보여준 독창적인 구성과 경쾌한 편집 감각을 10대들의 에너지에 맞게 조율하되 인물들 간 거리감을 섬세하게 조절하는 감독 특유의 프레이밍은 여전히 유효하다. 세리와 윤석이 처음 마주치는 장면에서의 어색한 공간감이나 세리가 김현을 바라보는 시선의 거리 등에서 그의 고유한 연출 감각이 드러난다.
클리셰를 속도감 있게 정면돌파
영화는 하이틴 로맨스의 뻔한 공식들을 피해가려 하지 않는다. 여성 주인공의 곱슬머리 컴플렉스, 학교 최고 인기남에 대한 짝사랑, 도움을 주는 신비한 전학생까지. 이 모든 요소들은 장르 영화를 조금이라도 본 관객이라면 뻔히 예상할 수 있는 설정들이다. 하지만 영화는 이런 예측 가능성을 약점으로 보지 않는다. 오히려 익숙한 틀 안에서 캐릭터들이 어떻게 살아 움직이느냐에 집중한다. 세리의 곱슬머리 고민은 단순한 외모 콤플렉스를 넘어 자기 정체성에 대한 고민으로 확장되고 윤석이 서울에서 부산으로 온 이유를 단계적으로 드러내면서 캐릭터에 깊이를 더한다.
무엇보다 영화의 속도감이 클리셰에 뒤따르는 예측가능한 지루함을 상쇄시킨다. 세리의 고백 작전이 펼쳐지는 과정은 하이스트 영화의 작전 수행을 10대 버전으로 귀엽게 묘사한다. '서울식' 매직 스트레이트를 하기 위해 전학생과 친해지는 과정, 학교에서 고백을 위해 벌어지는 각종 해프닝들이 빠른 템포로 이어지면서 관객이 뻔한 스토리라고 생각할 시간을 주지 않으려 애쓴다. 편집에서도 이런 속도감이 잘 드러난다. 세리가 거울 앞에서 머리를 만지작거리는 장면들이 짧은 컷들로 연결되면서 그녀의 조급함과 간절함을 효과적으로 전달한다.