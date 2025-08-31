하루 10마리 소 도축... 금기까지 뒤엎은 연산군의 '소고기 사랑'

tvN

연산군은 말고기도 좋아했다. 위 기록보다 2년 먼저 나온 연산군 9년 2월 8일자(1503.3.5.) <연산군일기>는 27세 된 임금이 말고기에 관한 왕명을 내리는 모습을 보여준다. 이 실록은 연산군이 "백마를 찾아, 늙었지만 병들지 않은 것을 내수사로 보내라"고 전교(傳敎)했다고 알려준다. 늙은 말이라고 했으니 승마용은 아니었다. 늙었지만 식용이 가능한 백마를 구했던 것이다.



위 기록을 남긴 사관(史官)은 연산군이 왕실 기물을 다루는 관청인 내수사에 흰 말을 충원하도록 한 이유를 별도로 설명한다. 사관은 "백마 고기는 양기를 도울 수 있기 때문"에 연산군이 그런 지시를 내렸다고 말한다.



연산군이 왕명을 내리면서 양기를 운운하지는 않았을 것이다. 연산군이 굳이 언급하지 않아도 신하들의 눈에는 그렇게 비쳐졌던 것이다. 신하들 앞에서 과도한 욕망을 무절제하게 드러냈음을 알 수 있다.



연산군은 곤충도 많이 찾았다. 연산군 12년 5월 23일자(1506.6.14.) <연산군일기>는 그가 중앙관청들의 어린 노비들에게 귀뚜라미·베짱이·잠자리 같은 곤충을 잡아오라는 왕명을 내렸다고 알려준다.



같은 해 8월 7일자(1506.8.25.) 일기는 어린 노비들에게 두꺼비를 잡아오라고 명령하는 연산군의 모습을 보여준다. 이날의 기록은 광주리를 든 남자 노비들이 거리 곳곳에 퍼졌다고 당시의 풍경을 묘사한다. 동물원이나 곤충 박물관을 만들려고 이런 명령을 내린 것은 아니므로, 곤충이나 두꺼비 등이 식용으로 사용됐을 가능성을 생각할 수밖에 없다.



쫓겨난 폭군이라 더 잘 부각된 측면도 있지만, 연산군은 욕망을 제대로 관리하지 못했다. 정치권력뿐 아니라 식욕도 무절제하게 표출했다. 궁궐에 먹을 게 넘쳐나는데도, 대궐 밖의 소와 말까지 탐냈다. 그로 인해 대중에게 피해를 주고 세상의 원성을 자초했다.



