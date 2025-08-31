하루 10마리 소 도축... 금기까지 뒤엎은 연산군의 '소고기 사랑'

▲
tvN <폭군의 셰프>의 한 장면.tvN
실제의 연산군도 육류를 매우 좋아했다고 조선왕조실록에 기록돼 있다. 음력으로 연산군 11년 4월 20일자(양력 1505.5.23.) <연산군일기>는 소고기 맛에 빠진 이 임금의 모습을 보여준다. 이 기록 속의 그는 종래의 금기를 뒤엎고 소고기 사용에 관한 새로운 지시를 내린다.
당시 29세인 연산군이 비서실인 승정원에 보낸 지시를 통해 "종래의 연회 때 소고기를 사용하지 않은 것은 농사 때문이었다"고 한 뒤 "(앞으로는) 모든 연회에 항상 소고기를 쓰라"고 명령한다. 승지들은 '백성들의 소고기 섭취를 제한하는 것은 그들이 농사를 짓게끔 하기 위한 것이므로 군주에게는 그런 제한을 둘 필요가 없다'는 논리를 내세우며 연산군을 거들었다.
그 후로 그는 채홍사가 모집해온 기녀인 흥청들에게도 소고기를 제공했다. 위 실록은 "이때부터 흥청들에게 음식을 줄 때는 항상 소고기를 썼다"고 알려준다. 이런 연회에 사용된 소고기의 양은 상당했다. "날마다 10여 두를 도축해 수레에 실어 들였다"고 <연산군일기>는 말한다.
연산군은 소고기 부위 중에서도 특히 태(胎)를 좋아했다. "왕은 소의 태를 잘 먹었다"고 위 일기는 말한다. 그래서 배가 부른 소는 무조건 잡아들여 도축했다. 그렇게 도축한 소들 중에는 태가 없는 것도 있었다고 한다. 왕의 입맛을 맞추느라 무분별하게 도축했던 것이다.
그 같은 임금의 식성으로 인한 대중의 피해와 원성은 대단했다. 매일 같이 열 마리 이상이 궁에 들어가야 하다 보니, 수요를 맞추기 위한 궁궐 사람들의 소 약탈도 심각했다. 수레를 끌고 가거나 짐 싣고 가던 소들이 길가에서 관헌들에 의해 강탈되는 일들이 많았다. 이 때문에 "백성들이 모두 부르짖으며 통곡했다"고 위 실록은 말한다.
임금의 식성은 지방 관청들에게도 부담이 됐다. 도성과 가까운 지역에서는 날고기를 헌납했지만, 먼 곳에서는 육포를 떠서 수송했다. 연산군 한 사람 때문에 그 시대의 인간과 소가 모두 고생했던 것이다.
연산군이 불시에 소고기를 찾는 경우도 많았다. 연산군 12년 3월 14일자(1506.4.7.) <연산군일기>는 연회 도중에도 소고기를 새로 구해야 할 때가 많았다고 알려준다. 이런 경우, 궐내에 소고기가 없으면 관리들이 길거리로 나가 아무 소나 잡아들였다. 권력을 탐해 폭군이 된 측면뿐 아니라 소고기를 탐해 폭군이 된 측면도 있었던 것이다.
"백마 고기는 양기를..." 기록에 남은 지시들