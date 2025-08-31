컵라면에 박물관, 목욕탕까지... '케데헌' 열풍 어디까지?

▲
<케이팝 데몬 헌터스> 인기를 분석한 영국 BBC방송 기사BBC
K팝과 한국을 배경으로 내세운 <케이팝 데몬 헌터스> 열풍이 전방위로 확산하고 있다.
농심은 29일 사전 예약 판매한 <케이팝 데몬 헌터스> 협업 제품 100세트, 총 6000개 제품이 모두 품절됐다고 밝혔다.
앞서 농심은 <케이팝 데몬 헌터스>와 협업의 일환으로 신라면컵 디자인에 주인공 걸그룹 '헌트릭스' 멤버 루미, 미라, 조이 캐릭터를 입힌 제품을 선보였다.
미 경제전문매체 <포브스>는 "이 협업이 얼마나 뜨거웠냐면 농심이 온라인 스토어에서 판매한 이 스페셜 에디션 컵라면은 단 1분 40초 만에 완판됐다"라면서 "이는 말 그대로 라면을 끓이는 시간보다 빠른 속도"라고 강조했다.
이어 "흥미롭게도 이 기발한 크로스오버는 농심 회의실에서 만들어진 것이 아니라 영화에 나오는 라면과 과자가 농심 제품들과 비슷하게 생겼다는 것을 알아챈 팬들이 먼저 요구한 것"이라고 설명했다.
농심은 "최근 '케이팝 데몬 헌터스'가 인기를 끌면서 농심몰의 주문 제작 서비스 '농꾸'에 소비자들의 디자인 의뢰가 이어져 완성도 높은 스페셜 제품을 운영하기로 결정했다"라고 밝혔다. 그러면서 곧 2차 사전 예약 판매를 진행할 것이며 북미, 유럽, 오세아니아, 동남아에도 유통할 계획이라고 전했다.
"섬세한 한국 문화 묘사... 한국인들 자부심 느껴"