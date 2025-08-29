육성 선수 출신 박찬형의 불꽃... 롯데를 가을로 이끌까?

롯데 자이언츠

독립야구, 불꽃야구를 거쳐 롯데에 입단한 박찬형최근 12연패를 당하며 5위까지 추락했던 롯데 자이언츠가 육성 선수 출신 박찬형의 폭발적인 타격에 힘입어 다시 3위 자리를 탈환했다. 독립야구단 연천미라클- 화성 코리요 출신인 박찬형은 야구 예능 프로그램 '불꽃 야구'를 통해 이름을 알린 뒤 지난 5월 연봉 3000만원의 육성 선수로 롯데에 입단했다.이후 퓨처스리그에서 프로 적응 과정을 거친 박찬형은 지난 6월 18일 대주자로 1군 데뷔전을 치렀다. 이후 5경기에 걸쳐 데뷔 첫 4타석 연속 안타라는 이례적인 기록을 세우며 선발 출장 기회를 잡았고 전반기 막판까지 4할에 육박하는 타율(0.395)을 유지했다.하지만 경기 출장이 잦아지며 상대팀에서 본격적으로 분석하기 시작했고 투수들이 몸쪽 변화구 약점을 파고들자 타격폼이 흔들렸다. 후반기 시작과 함께 3경기 7타수 무안타를 기록한 박찬형은 이후 1군 엔트리에서 말소됐다. 무명 선수가 반짝 활약을 보이다 타격 부진에 빠지는 평범한 사례로 보였지만 이후 20여일간 2군에서 타격폼을 보완한 박찬형은 지난 16일 1군에 다시 복귀하며 달라진 모습을 보였다.