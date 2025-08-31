도쿄 마지막 슬럼가, '35년' 국밥집에 손님이 끊이지 않는 이유

EBS국제다큐영화제

* 이 글은 영화의 스포일러를 포함하고 있습니다.

"산야엔 원래 사람이 넘쳐났어요. 도쿄 타워 건설과 올림픽 준비로 노동자들이 많았거든요."

EBS국제다큐영화제 상영작 <도쿄의 마지막 슬럼가> 스틸컷01.새벽의 어스름이 채 가시기도 전의 이른 시간에 산야의 국밥집 주인인 이시바시 신페이 할아버지는 가게 준비로 분주하다. 그는 아내인 이시바시 히로코 할머니와 함께 35년이 넘는 시간 동안 그렇게 매일 국을 끓이며 지역을 지탱해 왔다. 일용직 노동자와 노숙인, 불안정한 거처에 의지하는 사람들은 가난하고 병든 노인이 대부분이었지만, 이 공간은 그들에게 저렴한 비용으로 고향의 맛인 장국을 맛볼 수 있는 유일한 장소가 되었다. 국밥은 배를 채우는 음식이자, 서로의 안부를 확인하는 방식으로 무너져 가는 공동체의 가장 낮은 자리를 지지하는 방식이 되었다.구와하라 유타카 감독의 다큐멘터리 <도쿄의 마지막 슬럼가>는 2020년 도쿄 올림픽을 앞두고 시작된 대규모 재개발로 인해 '정비'라는 이름의 압력에 떠밀리며 잊히고 지워진 공간과 존재를 다시 들여다보고자 한다. 다만 이런 변화 속 서사의 움직임을 통계적 자료와 정치적 사료를 제시하는 방식이 아닌, 지역의 모습과 사람들의 일상적 행위와 같은 장면으로 풀어내고자 한다. 이는 관객을 단순히 측은한 감정을 느끼는 시청자가 아니라 그들과 함께 호흡할 수 있는 동반자의 자리로 이끌 수 있는 방법이 된다. 일종의 윤리적 태도에 가까운 이 형식은 도시 재개발과 노후화라는 현상에 있어 실제로 존재하는 이들의 실제 삶이 정치적 맥락보다 중요하다는 것을 일깨운다.02.이 작품의 배경이 되는 것은 2020년 도쿄 올림픽 직전을 시작으로 2024년 최근까지다. 이 시기 일본의 후생 노동청은 전 세계에 보여질 국가적 이미지 쇄신 차원에서 낙후된 도시를 재개발하고, 주민들의 이주마저 부추기며 산야라는 공간을 기억에서 지우려 했다. 낡고 허름하다는 이유 하나였다. 사실 이런 문제는 일본에서만 일어난 것은 아니다. 올림픽과 같은 국가의 거대한 이벤트는 도시의 이미지를 미화하는 명분으로 활용되고, 그 과정에서 도시의 취약 집단은 떠밀려난다. 극 중 중심이 되는 산야의 국밥집과 노인들 역시 그런 맥락에 놓여 있었던 셈이다.물론 이 작품이 올림픽을 직접적으로 비판하는 것은 아니다. 대신 그 그림자로 인해 하나의 공동체가 어떻게 붕괴되고 흩어질 수 있는지 보여준다. 화합을 위한 공동체의 발전이 기존의 공동체가 가지고 있던 생동을 끊어내는 것이다. 이 모순은 카메라가 담아내는 일상의 장면 안에서 더욱 선명해진다. 그런 배경 안에서, 다른 모든 소매점이 문을 닫고 손님이 급감하는 상황에서 지속되는 국밥집은 단순한 상업적 운영의 의미를 넘어서는 가치를 갖게 되는 것이다. 처음의 표현에서 썼던 '안부의 확인', 매일의 반복을 통해 서로가 '함께 살아 있음'을 확인하는 제의다.장국의 맛은 레시피나 재료의 문제가 아닌, 무너지지 않은 장소의 시간으로 완성된다. (실제로 할아버지는 자신의 기억력이 좋지 못해 감으로 음식을 만든다고 대답한다.) 이는 구와하라 유타카 감독이 마지막까지 이시바시 부부의 모습을 반복해서 담아내는 이유이며, 그렇게 담긴 모습은 꾸준히 쌓이는 시간의 가치와 무게를 보여주는 매개가 된다. 그렇게 한 그릇의 국밥이 도시 개발의 속도와는 대비되는 '느린 지속'의 힘과 의미가 되는 것이다.