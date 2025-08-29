이정후, 빅리그 첫 끝내기 안타... "내년에 중요한 역할"

뉴욕타임스

이정후의 끝내기 안타 활약을 보도하는 뉴욕타임스의 <디애슬레틱>이정후(샌프란시스코 자이언츠)가 메이저리그에서 첫 끝내기 안타를 쳤다.이정후는 29일(한국시각) 미국 캘리포니아주 샌프란시스코의 오라클파크에서 열린 2025 미국프로야구 메이저리그 시카고 컵스와 홈 경기에서 9회말 짜릿한 결승타를 터뜨리며 팀의 4-3 승리를 이끌었다.이정후는 4타수 2안타 1타점으로 활약했고, 샌프란시스코는 시카고와의 3연전을 모두 휩쓸며 5연승을 질주했다.7번 타자 중견수로 선발 출전한 이정후는 5회말 두 번째 타석에서 상대 선발로 나선 일본인 투수 이마나가 쇼타의 시속 128㎞ 스위퍼를 받아쳐 우전 안타를 터뜨리며 4경기 연속 안타 행진을 이어갔다.양 팀은 치열한 접전을 펼쳤다. 6회초 시카고가 역전 홈런을 쳤으나, 샌프란시스코도 6회말 곧바로 홈런으로 받아치면서 3-3으로 맞섰다.승부는 마지막 9회에 결정 났고, 이정후가 해결사로 나섰다. 이정후는 9회초 샌프란시스코가 1사 1루 위기에 몰렸을 때 피트 크로-암스트롱의 시속 169㎞ 빠른 타구를 몸을 날려 잡아내는 멋진 수비를 보여줬다.9회말 샌프란시스코는 케이시 슈미트와 윌머 플로레스의 연속 안타로 1사 1, 2루 기회를 잡았고 이정후가 타석에 들어섰다.이정후는 시카고의 오른손 불펜 다니엘 팔렌시아의 시속 146㎞ 슬라이더를 날카롭게 받아쳐 우익수 앞으로 향한 안타를 터뜨렸고, 2루 대주자 크리스천 코스가 여유 있게 홈으로 파고들면서 경기를 끝마쳤다.메이저리그 진출 후 처음으로 끝내기 안타를 친 이정후는 동료들에게 둘러싸여 축하를 받았고, 시즌 타율은 0.259에서 0.261(479타수 125안타)로 올랐다.5월 들어 타격 부진에 빠졌던 이정후는 8월 이후 다시 살아나며 샌프란시스코의 상승세를 이끌고 있다. 전날에는 구단 역사상 5번째로 한 시즌에 2루타 30개와 3루타 10개를 동시에 기록한 선수가 됐다.지금까지 샌프란시스코에서 이 기록을 세운 선수는 이정후를 비롯해 윌리 메이스(1958년), 보비 본스(1970년), 개리 매독스(1973년), 앙헬 파간(2012년)까지 5명밖에 없다.현지 언론도 이정후의 활약에 주목하고 있다. 이날 <뉴욕타임스>는 "이정후는 올 시즌 4월의 뜨거운 출발 이후 안타가 잘 나오지 않았지만 8월에는 24경기 중 22경기에서 안타를 터뜨렸다"라고 소개했다.샌프란시스코 유격수 윌리 아다메스는 "우리는 이정후에게 큰 믿음을 가지고 있고, 그의 능력을 잘 알고 있다"라며 "누구도 그를 의심하지 않고 있다"라고 강조했다.미국 NBC방송도 "이정후는 샌프란시스코에서 기념비적인 순간을 많이 만들어냈지만, 끝내기 안타는 없었다"라며 "만약 이정후가 남은 시즌에 좋은 성적을 올린다면 내년에 샌프란시스코가 포스트시즌에 진출하는 데 중요한 역할(major role)을 할 것"이라고 전망했다.샌프란시스코의 전설적인 포수였던 버스터 포지 단장은 "이정후에게 올해는 매우 중요하다"라며 "연속 경기, 미국 전국을 다니는 일정, 육체적 및 정신적 피로까지 여러 변수로 인한 실패를 잘 극복하고 지금처럼 다시 살아나야 한다"라고 말했다.그러면서 "올해는 사실상 이정후의 첫 메이저리그 풀시즌이고, 그가 많은 것을 배웠을 것으로 생각한다"라면서 "그것들을 잘 활용해서 내년에 더 좋은 선수가 될 방법을 알아내야 한다"라고 당부했다.