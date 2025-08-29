해외 레전드 팝스타와 케이팝의 만남... '케이팝드' 실험은 성공할까?

▲
애플TV+ '케이팝드'의 한 장면. 스테이씨 + 보이 조지애플TV+
이렇다보니 30분으로 뭘 할 수 있을까? 라는 의문을 가질 법도 하다. <케이팝드>는 무대 위의 모습 이상으로 준비 과정, 그리고 처음 한국을 찾아온 팝스타들의 놀이공원 방문, 편의점 라면 시식, 한복 증정 등 우리 문화 체험 등을 선보이고 있다. 철저히 해외 시청자들을 겨냥한 다채로운 내용으로 매 회차를 장식하는 것이다.
국내의 각종 음악 예능에 익숙한 한국 시청자들로선 살짝 심심할 수 있는 약점을 드러내지만 애플TV+의 주요 구독자 층인 해외 시청자 입장에선 제법 흥미로울 수 있는 구성이 아니겠는가?라는 생각을 갖게 만든다. 현장 MC를 맡은 한국계 코미디언 손수정의 진행 속에 "SPLIT"을 연호하는 현장 관객들의 함성과 더불어 두 팀으로 나눠진 한국의 아이돌 그룹은 해외 팝스타들과의 협업을 통해 자신들의 진가를 맘껏 발휘한다.
백전노장 R&B 보컬리스트 패티 라벨을 비롯해서 빌보드 최초 1위 래퍼 바닐라 아이스, 1980년대 영국 뉴웨이브 유행을 선도했던 보이 조지(컬쳐 클럽), 시대를 앞서간 디바 카일리 미노그 등이 각각 빌리, 케플러, 에이티즈, 스테이씨 등 20대 패기 넘치는 한국 음악인들과 함께 댄스 퍼포먼스를 곁들이며 노래하는 장면은 기분 좋은 즐거움을 선사한다.
호불호 나뉠 수 있는 케이팝 편곡 리메이크