'아기 독수리' 정우주, 역대 11번째 '무결점 이닝'

연합뉴스

직구 9개로 1이닝 최소 투구 3탈삼진 기록을 세운 한화 정우주. (한화 이글스 제공)한화가 고척돔 원정에서 키움을 제압하고 5연승의 상승세를 달렸다.김경문 감독이 이끄는 한화 이글스는 28일 서울 고척 스카이돔에서 열린 2025 신한 SOL 뱅크 KBO리그 키움 히어로즈와의 원정 경기에서 홈런 2방을 포함해 장단 15안타를 터트리며 9-3으로 승리했다. 지난 22일 6연패에 빠지며 3위 SSG랜더스에게 6경기 차까지 추격을 허용했던 한화는 5연승으로 강팀의 면모를 회복하면서 선두 LG 트윈스(75승)에 이어 두 번째로 시즌 70승 고지를 밟았다(70승 3무 48패).한화는 1회 선제 투런홈런을 터트린 김인환이 결승타의 주인공이 됐고 이진영이 3안타(1홈런) 4타점 2득점, 노시환이 3안타 2득점으로 맹활약했다. 마운드에서는 코디 폰세가 5이닝 7피안타 3사사구 9탈삼진 3실점으로 시즌 16번째 승리를 따냈다. 그리고 8-3으로 앞선 7회 무사 1, 2루에서 등판한 한화의 '아기 독수리' 정우주는 단 9개의 공으로 세 타자를 연속 삼진으로 잡아내며 역대 11번째 '무결점 이닝'을 만들었다.야구에서는 한 이닝 동안 하나의 볼도 없이 오직 스트라이크만 던져 세 타자를 모두 삼구삼진으로 처리하는 것을 '무결점 이닝(Immaculate inning)'이라고 부른다. 지난 2002년 5월 12일(한국시각)에는 애리조나 다이아몬드백스에서 활약하던 '한국형 핵잠수함' 김병현이 필라델피아 필리스와의 원정 경기에서 단 9개의 공으로 스캇 롤렌과 마이크 리버탈, 팻 버렐을 연속 삼구삼진으로 돌려 세운 바 있다.반면에 KBO리그에서 무결점 이닝은 선동열과 고 최동원, 정민철(MBC 스포츠플러스 해설위원), 이대진(한화 2군 감독), 주형광(롯데 자이언츠 2군 투수코치) 같은 대투수들도 달성하지 못했다. 그러던 2007년 6월, 두산 베어스에서 활약하던 다니엘 리오스가 SK 와이번스전에서 이진영(삼성 라이온즈 타격코치)과 박경완(LG 배터리코치), 최정(SSG)을 모두 삼구삼진으로 잡아내며 최초로 무결점 이닝을 만들었다.2007년의 리오스나 2020년의 라울 알칸타라(키움 히어로즈)처럼 그해 20승을 기록한 에이스들도 있었지만 '무결점 이닝'은 의외로 리그에서 큰 업적을 남기지 못한 선수가 달성한 경우도 적지 않았다. 대표적인 선수가 2022 시즌을 끝으로 은퇴한 강리호(개명 전 강윤구)였다. 강리호는 3개팀을 거쳐 14년 동안 활약하면서 통산 31승 29패 2세이브 48홀드 평균자책점 5.07의 평범한 성적을 남긴 선수다.하지만 강리호는 넥센 시절이던 2012년 4월 11일 SK전에서 무결점 이닝을 만든 데 이어 2018년엔 NC 다이노스 유니폼을 입고 다시 SK를 상대로 3연속 삼구삼진을 기록했다. KBO리그에서 무결점 이닝을 두 차례 기록한 선수는 강리호가 유일하다. 2009년 5월 히어로즈전에서 무결점 이닝을 만든 금민철과 2012년 넥센전에서 3연속 삼구삼진을 기록한 김혁민(경동고 코치)도 스타 선수와는 거리가 있다.무결점 이닝은 주로 구위가 뛰어난 파워 피처들이 소위 '긁히는 날'에 기록하는 경우가 많다. 하지만 '구위형 투수'와 거리가 있는 LG의 임찬규는 올해 4월 10일 키움전에서 4회 2개의 빠른 공과 5개의 커브, 2개의 체인지업을 던지며 야시엘 푸이그와 이주형, 박주홍으로 이어지는 키움의 상위타선을 3연속 삼구삼진으로 잡아냈다. 그리고 그로부터 4개월 후 한화의 루키에 의해 역대 11호 '무결점 이닝' 기록이 나왔다.경기도 남양주에서 태어나 서울 신일고에 입학했던 정우주는 2학년 때 전주고로 전학을 가면서 선수생활을 이어갔다. 특히 정우주는 2024년 첫 전국대회였던 이마트배에서 경기상고를 상대로 4.2이닝 9탈삼진 무실점 투구를 선보이면서 프로 스카우트들의 눈도장을 찍었다. 덕수고의 정현우(키움), 대구고의 배찬승(삼성)과 함께 '빅3'로 불린 정우주는 2025년 신인 드래프트 전체 2순위로 한화에 입단했다.정우주보다 먼저 한화 유니폼을 입은 우완 파이어볼러 문동주가 구단의 철저한 관리를 받았고 김서현은 루키 시즌 부침을 겪으며 부진했던 만큼 한화가 정우주를 어떻게 육성할지 팬들의 관심이 집중됐다. 개막 엔트리에 포함된 정우주는 5월까지 2승 3홀드 4.22를 기록하며 한화의 불펜에 큰 힘을 보탰지만 6월 5경기에서 3이닝 4실점 3자책(평균자책점9.00)으로 부진하면서 1군 엔트리에서 제외됐다.약 한 달 동안 2군에서 교정 기간을 가진 정우주는 전반기 막판 다시 1군으로 콜업됐고 후반기 첫 4경기에서 7.2이닝 13탈삼진 2실점을 기록했다. 지난 29일 삼성전에서는 프로 데뷔 후 가장 많은 3이닝을 소화하기도 했다. 그렇게 많은 공을 던지며 구위를 가다듬은 정우주는 8월 들어 10경기에 등판해 9.2이닝 동안 무려 22개의 삼진을 잡아내면서 단 한 점도 내주지 않는 완벽한 투구를 선보이고 있다.정우주의 자신감이 제대로 발휘된 경기는 28일 키움전이었다. 정우주는 8-3으로 앞선 7회 무사1, 2루에 등판해 임지열과 김웅빈, 루벤 카디네스로 이어지는 키움의 3~5번타자를 연속 삼구삼진으로 돌려 세우며 KBO리그 역대 11번째로 '무결점 이닝' 기록을 만들었다. 더욱 놀라운 사실은 이날 정우주가 던진 9개의 공은 단 하나의 변화구도 없이 모두 시속 151km~153km 사이의 빠른 공이었다는 점이다.후반기 14경기에서 17.1이닝 35탈삼진 2실점(평균자책점1.04)을 기록하고 있는 정우주는 현 시점에서 한화의 그 어떤 불펜 투수들보다 좋은 구위를 뽐내고 있다. 하지만 정우주는 아직 후반기에 단 하나의 승리와 세이브, 홀드 기록도 쌓지 못했을 정도로 승부처에는 잘 투입되지 않고 있다. 이는 그만큼 김경문 감독과 한화 구단이 정우주를 한화 마운드의 미래라 생각하고 애지중지 키우고 있다는 뜻이다.