세계 최초 '젠더 밴딩', 무대 오른 새로운 항우울제 임상 실험

연극 <디 이펙트> 공연 사진로나와 토비는 새로운 항우울제를 개발하기 위한 임상 실험을 진행하고, 코니와 트리스탄은 그 실험에 참여한다. 이들이 실험하는 항우울제는 도파민, 세로토닌 등의 동반 상승 작용을 유도하는 약물로, 시간이 경과함에 따라 투여량을 늘리며 실험을 이어간다.하지만 실험 중에 예기치 못한 변수들이 계속 발생한다. 코니와 트리스탄은 서로에게 끌림을 느끼고 육체적인 사랑을 나눈다. 트리스탄은 이 감정이 사랑이라고 생각하지만, 코니는 약물로 인해 호르몬이 변화해 끌림을 느끼는 것은 아닌지 의심한다. 코니와 트리스탄은 미묘한 감정을 사이에 두고 욕망하고 때로는 의심하며 팽팽한 긴장감을 보여준다.피실험자가 정해진 구역을 떠나 서로 사랑하고 격동적인 감정 변화를 보였다는 점에서 실험을 진행하는 로나는 당황한다. 그리고 자신이 위약을 투여한 트리스탄에게서 더 격렬한 반응이 나타나는 것을 보고 다른 이유를 찾으려 애쓰기도 한다. 이후 실험 파트너 토비를 통해 트리스탄에게 투여되는 약물이 위약이 아닌 진짜 약물이라는 것을 알게 된 후 로나는 더 큰 혼란에 빠진다.뿐만 아니라 코니와 트리스탄의 경우처럼 로나와 토비 역시 인간의 감정을 둘러싸고 대립된 의견을 보인다. 무엇이 진짜 감정인지, 진짜 감정이 있기나 한 것인지, 감정을 약물로 조절할 수 있는지, 그렇게 조절된 감정을 진짜 감정이라고 볼 수 있는지 등 이미 정신의학 역사에서 오래된 문제들을 두고 첨예한 의견 대립을 보인다. 연구는 갈수록 혼란스러워지고, 이들의 갈등은 심화된다.<디 이펙트>는 결코 오래된 질문에 명쾌한 답을 내놓지 않는다. 그저 대립과 화해가 끝없이 이어지고, 각각의 설명에 부합하는 사례들을 무대 위에서 보여주며 팽팽한 긴장감을 끝까지 유지한다. 그리고 이야기가 전개될 때마다 더해지는 각 인물의 서사는 긴장감의 밀도를 높인다.