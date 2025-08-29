세계 최초 '젠더 밴딩', 무대 오른 새로운 항우울제 임상 실험

새로운 항우울제의 임상 실험을 소재로 인간의 복잡한 감정에 물음을 던지는 연극 <디 이펙트>가 국내에 소개됐다. 영국 유명 극작가 루시 프레블이 쓴 연극으로 2012년 영국국립극장에서 초연된 이후 비평가협회상을 수상했고, 이후 여러 국가에서 꾸준히 공연이 이루어졌다.
지난 6월부터 대학로 NOL 서경스퀘어 스콘 2관에서 공연을 진행하고 있는 <디 이펙트> 한국 공연에서는 세계 최초로 '젠더 밴딩'이 이루어졌다. 이전까지 다른 국가들에서의 <디 이펙트>에서는 볼 수 없었던 시도다. 흔히 말하는 '젠더 프리'는 원작 캐릭터의 성별은 그대로 둔 채 다른 성별의 배우가 해당 캐릭터를 연기하는 것으로, 예를 들어 남성 캐릭터를 여성 배우가 연기하는 식이다. 젠더 밴딩은 여기서 조금 더 나아가 연기하는 배우의 성별에 맞춰 캐릭터의 성별도 바꾸고 각색을 더한다. 즉 같은 작품이지만 어떤 날에는 이 캐릭터가 여성인 설정, 또 다른 날에는 이 캐릭터가 남성인 설정으로 공연이 이루어진다.
실험을 주도하는 '로나 제임스' 역은 남성 배우 김영민과 여성 배우 이상희·이윤지가 맡고, 로나와 함께 실험을 주도하지만 중요한 문제를 놓고 충돌하는 '토비 실리' 역은 여성 배우 양소민과 남성 배우 박훈·민진웅이 연기한다. 심리학을 전공하고 실험에 참가한 '코니 홀'은 남성 배우 박정복과 여성 배우 옥자연·김주연이 연기하고, 자유로운 성격으로 자신감을 내비치는 피실험자 '트리스탄 프레이' 역에는 여성 배우 이설과 남성 배우 오승훈·류경수가 분한다.