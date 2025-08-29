신데렐라의 언니가 자기 발을 자른 까닭

▲어글리 시스터포스터 해피송

기실 성형중독과 외모에 대한 강박은 이 시대에 더는 새로운 주제가 아니다. 아시아는 물론이고 전 세계에서 성형과 미용시술 목적의 관광을 오는 나라, 한국의 경우엔 더욱 그렇다. 한국은 자타공인 성형수술에 가장 친숙한 나라다. 국제미용성형외과학회(ISAPS)는 인구 1000명 당 한국인이 세계에서 성형수술을 가장 많이 받는다는 통계를 내놓기도 했다. 뿐인가. 각 도시 도심에선 성형수술을 홍보하는 광고를 심심치 않게 마주한다. 눈과 코를 성형하는 일은 기본이라는 이야기가 방송에서도 쉽게 들려온다.



한국은 성형과 미용을 돈벌이로만 생각한 나머지, 무분별한 수술과 그 부작용, 또 이러한 문화가 커져가는 상황이 가져올 파급효과 등에 대해선 적극적 대처를 않고 있다. 보건복지부는 비급여의료인 미용성형수술이 얼마나 많은 부작용을 낳고 있는지에 대한 실태조사를 수년 째 팽개쳐 두고 있고, 부작용에 신음하는 피해자들도 의료소송이란 기울어진 운동장에서 힘겹게 싸우고 있는 실정이다. 그럼에도 국가와 의료계는 성형산업이 얼마나 큰 부를 가져다 줄 것인지를 홍보하는 데만 여념 없다.



<어글리 시스터>의 문제의식이 오늘의 한국 상황에 비추어 새롭다고 하긴 어렵겠다. 더 나은 외모를 꿈꾸다 점차 끝없는 악순환의 고리에 빠져드는 사례가 우리 주변에도 흔하고, 영화며 소설로도 쉽게 마주할 수 있는 때문이다. <신데렐라>의 조연을 외모강박과 성형중독에 주목해 부각한 선택은 그 자체로 흥미로울 수 있지만, 그 문제의식이 원전보다 월등히 낫다고 말하기 어려운 이유다.



그럼에도 <어글리 시스터>를 비롯, <해시태그 시그네> <오늘부터 댄싱퀸> 등 일군의 노르웨이를 중심으로 한 북유럽 작품들이 성형 중독, SNS 중독 등 한국에선 이미 현실화된 문제에 주목하고 있단 점이 인상적이다. 이 작품들에선 스스로를 있는 그대로 긍정하지 못하고 현실을 저당 잡혀 외양을 꾸미는 데 골몰하는 일의 문제점을 날 선 시선으로 부각한다. 다른 어느 나라보다도 외양에 집착하는 현상이 두드러지는 한국의 오늘이 과연 그만큼 진지한 비판과 맞닥뜨린 적 있느냐를 돌아보게 되는 건 우리에게 자연스러운 일을 지극히 비판적으로 대하는 저들의 자세가 새삼스럽기 때문이다.



