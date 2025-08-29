신데렐라의 언니가 자기 발을 자른 까닭

"세대마다 문학의 고전은 새로 번역돼야 한다. 엊그제의 괴테 번역이나 토스토예프스키 번역은 오늘의 감수성을 전율시키지도 감동시키지도 못한다. 오늘에는 오늘의 젊은 독자들에게 호소하는 오늘의 번역이 필요하다."
어느 출판사 세계문학전집 발간에 부친 편집위원들의 글이다. 아쉽게도 전집은 그 포부만큼 번역의 수준이 미치지는 못하여 자주 논란이 따르지만, 이 글만큼은 너무나도 명문이라 새겨 놓고 이따금씩 다시 돌아보고는 한다.
그렇다. 문학의 고전은 세대마다 새로이 번역돼야 한다. 오늘의 감수성을 가진 오늘의 독자에게 호소하기 위하여선 아무리 고전적 작품의 번역일지라도 나태하게 나자빠져 있어선 아니 되는 것이다. 어디 번역만일까.
고전 또한 재해석을 필요로 한다. 이 시대를 살아가는 누구나 상식 가까이 여기는 세계 명작선집들조차 그러하다. 때로 어느 작품은 생명력을 소진하고 더는 고전적 지위를 갖지 못한다. 반면 어떤 작품은 수십, 수백 년을 건너 제가 가진 유효함을 선명히 발하기도 한다. 고전은 그저 유명해서 얻어지는 지위가 아니다. 동시대성을 초월하여 시간을 건너 살아남은 소수의 작품만이 예로부터 오늘에 전해질 가치가 있는 고전이라 불리는 것이다.