'애마' 좀 더 과감했더라면... 현실에 발목 잡힌 '픽션 코미디'

<애마>의 넷플릭스 시리즈 <애마> 스틸컷넷플릭스
* 이 기사에는 영화 스포일러가 있습니다.
전두환 정부의 등장에 발맞춰 더 노골적인 에로 영화 <애마부인>을 제작하기로 결심한 제작사 대표 '중호'(진선규). 전속 계약을 맺은 스타 배우 '희란'(이하늬)이 노출 영화 출연을 반대하자 중호는 희란을 조연 '에리카'로 내리고 그녀를 대체할 신인을 발굴하기로 한다. 힘없는 신인 감독 '인우'(조현철)는 중호의 요구에 맞는 배우를 찾기 위해 오디션을 진행하지만 좀처럼 적임자를 발견하지 못한다.
어느 날, 인우의 눈앞에 배우 지망생 '주애'(방효린)가 등장한다. 첫눈에 반한 그는 희란의 반대에도 주애를 주연 '애마'로 캐스팅한다. 하지만 그 이후로도 <애마부인>의 제작은 뜻대로 진행되지 않는다. 희란의 방해로 촬영은 계속해서 중단되고, 심지어 정부에서도 인우가 쓴 대본의 선정성을 문제 삼은 것. 이에 중호는 결단을 내린다. 주애를 희생하는 한이 있더라도, 반드시 <애마부인>을 완성하기로.
왜 '픽션 코미디'일까?
넷플릭스 시리즈 <애마>를 소개하는 홍보문구 중에는 눈에 띄는 표현이 하나 있다. 바로 '픽션 코미디'다. 코미디 영화에는 로맨틱 코미디, 블랙 코미디, 블루 코미디, 범죄 코미디 등 수많은 하위 장르가 있다. 하지만 픽션 코미디는 거의 접해 보지 못한 표현이다. '픽션 코미디'를 검색하더라도 <애마>를 소개하는 최신 기사 외에는 제목에 '픽션'이 들어간 <러브 픽션> 같은 코미디 영화에 관련된, 오래된 기사만 나올 뿐이다.
<애마>는 왜 용례가 거의 없는 표현, 특히 '픽션'을 굳이 강조해서 사용했을까? 그 답은 방패막이라고 할 수 있다. 제목만 봐도 알 수 있듯이, <애마>는 1982년 영화 <애마부인>에게서 영감을 받은 코미디 작품이다. 특히 <애마>는 <애마부인>을 비롯한 에로 영화가 인기를 끌기 시작하던 1980년대 초반의 사회 분위기와 영화계의 병폐를 <애마부인>의 제작 과정에 빗대어 풍자한다.
실제로도 <애마부인>의 제작 과정 에피소드가 드라마 곳곳에 삽입됐다. '애마(愛馬)'가 아니라 '애마(愛麻)'로 제막을 정한 이유, 알몸을 보여주지 않으면서도 야한 장면을 연출하기 위해 편법을 동원한 사연 등이 대표적이다. 하지만 <애마>가 완전히 실화를 다룬다고 볼 수는 없다. 일례로 극 중 <애마부인>의 주연인 주애와 감독인 인우가 모두 신인이지만, 실제 배우와 감독인 안소영과 정인엽은 각각 3년, 15년 이상의 경력자였다.
이런 상황에서 '픽션 코미디'라는 표현은 <애마>에게 좋은 방패막이다. '픽션'이니까 현실을 취사선택하여 일부는 실화를 차용하고, 일부는 영감만 얻은 허구로 내용을 구성해도 무방하기 때문. 이는 코미디 영화로서 자유롭게 풍자와 해학을 선보일 수 있는 환경이기도 하다. 바로 여기서 <애마>는 자가당착에 빠진다. '픽션'을 표방하지만, 정작 선을 넘는 상상력이 필요한 순간마다 현실을 의식하면서 자기 발목을 잡기 때문이다.
세 작품의 공통점
<애마>를 보면 두 편의 영화가 떠오른다. 쿠엔틴 타란티노의 <원스 어폰 어 타임 인... 할리우드>와 데이미언 셔젤의 <바빌론>이다. 셋은 공통점이 많다. 주인공은 허구지만, 극 중 등장한 영화는 실제 작품이다. 영화 산업의 환경이 급변하는 시기에 활동하는 영화인들의 삶을 다룬다는 점도 유사하다. 무엇보다도 셋 다 코미디를 적극 활용하여 암울하거나 비극적인 실제 역사를 영화라는 대안 현실 속에서 바꿔 보려 한 가상 역사물이다.
스파게티 웨스턴의 유행이 저물던 1960년대의 할리우드를 배경 삼은 <원스 어폰 어 타임... 인 할리우드>는 샤론 테이트 살해 사건을 다룬다. 역사대로라면 유망한 여배우, 샤론 테이트는 찰스 맨슨의 사주를 받은 히피 집단에게 살해당한다. 하지만 타란티노는 전성기가 지난 영화배우와 그의 스턴트맨이 맨슨 패밀리를 대신 해치우는 과장된 코미디로써 샤론 테이트에게 비극 대신 밝은 미래를 선물하고, 대안 역사를 만들어냈다.
무성 영화의 시대가 저물고 유성 영화가 주받기 시작한 1920년대가 배경인 <바빌론>도 마찬가지다. 셔젤은 무성 영화 시대에는 스타 배우와 제작자였던 세 주인공이 유성 영화 시대에 어떻게 몰락하는지를 보여준다. 특히 전성기와는 달리 초라해진 삶에도 불구하고 끝내 영화를 놓지 못한 그들의 진심을 중점적으로 비춘다. 영화에 대한 그들의 열정과 사랑이 지금의 할리우드를 만들었다는 헌사로 <바빌론>이 끝나는 이유다.
<애마>도 유사하다. <애마부인>의 제작 과정은 신예 감독 및 배우와 전성기에서 내려오는 스타 배우 및 제작자의 갈등으로 가득하다. 이는 전두환 정부의 3S(섹스, 스포츠, 스크린) 정책과 맞물려 에로 영화가 1970년대 호스티스 영화를 제치고 인기를 얻은 변화의 시기를 단적으로 보여준다. 그와 동시에 <애마>는 과장된 코미디로 후반부를 가득 채우면서 성적 대상으로 소비된 여배우들에게 위로와 응원을 전한다.
<애마>가 고쳐 쓴 역사와 영화