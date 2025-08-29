남다른 완성도에도... 넷플릭스 '애마'는 왜 이지경이 됐나

1982년 <애마부인>이 2025년 <애마>로 진화했다. 1980년대 심야영화의 포문을 열었던 '영화'가 글로벌 OTT '시리즈'로 승화됐다. 현재 50대 이상 시청자들에게 음이든 양이든 영향을 끼친 바로 그 전설적인 성인영화 <애마부인>을 두고 현 부산국제영화제 남동철 수석 프로그래머는 지금으로부터 23년 전 이런 글을 헌사했다.
80년대 초반 대학을 다녔던 시나리오 작가 심산씨는 <애마부인>의 시나리오 작가 이문웅씨에 관한 글에서 "낮에는 전두환의 폭압정치에 맞서 돌을 던지고 밤에는 전두환의 자유화정책에 발맞춰 싸구려 에로영화를 보며 킬킬댔던 것이다"라고 썼다. 당시의 그로테스크한 사회상을 엿볼 수 있는 말이다. 무기력한 시대에 여체의 매혹을 피할 수 없었던 젊은 세대들에게 <애마부인>은 어떤 죄의식의 징표 같은 것이기도 했다. - <씨네21> 2002년 2월 '불능의 시대 밤의 여왕 <애마부인> 20년, 그 환각과 도피의 초상' 중에서
그로테스크한 시대상을 '어쩔 수 없이' 드러낼 수밖에 없었던 성애영화이자 1980년대 속편의 속편까지 이어졌던 밤의 대중문화 아이콘이었다. <천하장사 마돈나>(2006)로 데뷔한 직후 영화화를 염두에 뒀다는 이해영 감독. 충무로 중견 감독인 그는 이 문제적 아이콘을 6부작이란 넉넉한 분량을 통해 성애영화 만들기라는 형식 속 불온에 대한 일종의 저항으로 묘파해낸다.
다시 말해 여성의 성적 대상화라는 오리지널의 한계를 여성들의 연대와 시대에 대한 균열이란 주제로 승화해내는 것이다. 후술하겠지만, 그 불온에 대한 도전은 감각적이지만 늦은 감이 없지 않고 형식적으로 빼어나지만 분열적이다. 이제는 양지에서 이야기를 풀어낼 수 있는 시대지만 그 끝이 찬란할지는 두고 볼 일이다.
전형성과 신선함 사이