'유럽팀 참가' 박신자컵, 스케일 더 커졌다

한국여자농구연맹

지난 6월에 선발된 10명의 아시아쿼터 선수들은 박신자컵을 통해 농구팬들에게 첫 선을 보인다.지난 시즌이 끝난 후 9명의 선수가 FA자격을 얻었지만 현역 은퇴를 선언한 이경은과 구슬, 김나연,그리고 사인앤 트레이드를 통해 우리은행으로 이적한 강계리를 제외하면 모든 선수가 원 소속구단과 재계약했다. 따라서 이번 시즌 WKBL 구단의 전력 보상은 사실상 아시아쿼터 드래프트가 유일했다. 그리고 이번 박신자컵에서는 모든 쿼터에서 아시아쿼터 선수 2명이 제한 없이 동시에 출전할 수 있다.지난 6월 9일에 열린 아시아쿼터 드래프트에는 총 18명의 일본 선수들이 신청해 10명이 지명을 받아 작년의 9명보다 한 명이 늘어났다. 이 선수들은 박신자컵에서 처음 농구팬들 앞에 서게 되는데 박신자컵 활약에 따라 정규시즌에서의 활용폭이 어느 정도 결정될 것으로 전망된다. 박신자컵에 출전하는 10명의 아시아쿼터 선수들이 농구팬들과 코칭스태프의 눈도장을 찍기 위해 최선을 다해야 하는 이유다.올해 아시아쿼터 중 가장 주목 받고 있는 선수는 역시 전체 1순위로 하나은행의 지명을 받은 아시아쿼터 최고령(1992년생) 선수 이이지마 사키다. 지난 시즌 BNK 썸에서 활약하며 BNK 우승에 크게 기여했던 이이지마는 올해 하나은행으로 팀을 옮겨 골밑과 외곽을 오가며 궂은 일을 담당할 예정이다. 하나은행은 아시아쿼터 드래프트 2라운드 지명권을 포기했을 정도로 이이지마에 대한 기대가 매우 크다.신한은행은 작년의 타니무라 리카에 이어 올해도 185cm의 골밑 자원 미마 루이를 선택했고 KB는 허예은의 부담을 줄일 수 있는 포인트가드 사카이 사라를 지명했다. 일본 국가대표 출신 센터 가와무라 미유키는 삼성생명 블루밍스 유니폼을 입게 됐다. 한편 지난 시즌 우리은행과 삼성생명에서 활약한 스니가와 나츠키와 히라노 미츠키는 각각 BNK와 신한은행 유니폼을 입고 박신자컵에서 선을 보인다.