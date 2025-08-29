'유럽팀 참가' 박신자컵, 스케일 더 커졌다

'한국 여자농구 역사상 가장 위대한 선수는 누구인가?'라는 주제가 나오면 농구팬들 사이에서는 많은 논쟁이 벌어질 것이다. 50대 이상의 장년층은 한국의 LA올림픽 은메달을 이끈 박찬숙을 꼽을 것이고 WKBL 출범 초기를 기억하는 사람들은 WKBL MVP 7회 수상에 빛나는 '농구 여제' 정선민이 떠오를 것이다. 젊은 농구팬들은 WNBA와 튀르키예 리그를 경험한 박지수(KB스타즈)가 가장 먼저 생각날 것이다.
하지만 박찬숙과 정선민, 박지수 모두 이 선수가 일찌감치 토대를 닦아 놓지 않았다면 한국에서 최고의 선수로 성장하기 어려웠을 것이다. 바로 한국의 1965년 아시아선수권 우승과 1967년 세계선수권 준우승을 이끌었던 한국 여자농구의 '아이콘' 박신자 여사가 그 주인공이다. 박신자 여사는 지난 1999년 동양인으로는 최초로 세계 여자농구 명예의 전당에 헌액되며 세계적으로도 그 명성을 인정 받았다.
한국여자농구연맹은 지난 2015년부터 박신자 여사의 업적을 기리기 위해 박신자컵을 개최했고 올해로 11번째 대회를 맞는다. 2021년까지 국내 구단들로만 대회를 치렀던 박신자컵은 2022년 대만 구단을 초청했고 2023년엔 일본과 호주, 필리핀 구단, 작년에도 일본과 대만 구단을 초청해 대회 규모를 키웠다. 그리고 올해는 역대 최초로 스페인과 헝가리 구단이 참가해 어엿한 국제대회로 치러지게 됐다.
유럽 장신 구단과 경쟁할 수 있는 기회