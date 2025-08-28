지역 독립영화제 '성황', 사라진 지역 영화 예산 부활하나

▲8월 7일~10일까지 열린 인천독립영화제 개막식에서 개막선언을 하는 집행위원장 정승오 감독 인천독립영화제 제공

특히 인천영화제 집행위원장인 정승오 감독의 신작 <철들 무렵>과 정동진독립영화제 집행위원장인 김진유 감독의 신작 <흐르는 여정>이 올해 부산국제영화제 '비전' 부문에 초청돼 지역 독립영화의 힘을 보여줬다. 김진유 감독의 신작은 지역 영상위원회의 지원을 통해 강릉에서 주요 장면을 촬영했고, 동해안의 바다 등 강원도의 일상적 풍경이 담긴 강원도 영화다.



지역독립영화제의 성장은 지역영화의 성장과 흐름을 같이 한다. 여기에는 장기적인 안목으로 오랜 시간 지역에 투자했던 영진위 지원사업이 한몫을 했다. 하지만 지난 윤석열 정권 3년 동안 지역영화 지원사업이 폐지되면서 위기를 겪어야 했다. 12억 정도에 불과했던 예산도 없어졌다. 지역 독립영화인들이 반발했으나 무시되기 일쑤였다.



지역에서 영화학교 개설을 통해 창작 능력을 키우던 활동이 중심이었는데, 지원예산이 없어지면서 지난해부터 부담이 커지는 중이다. 일부 지역은 영화학교 활동을 축소하거나 중단할 수밖에 없었다. 지역독립영화제의 관객 증가는 이런 잘못된 영화정책에 대한 항의로도 평가됐다.



다행히 새 정부가 들어서면서 내년부터는 지역영화에도 숨통이 트일 것으로 보인다. 영진위 측은 "2026년 예산안에 폐지했던 지역영화 지원사업을 신규사업으로 편성해 본예산에 포함시켰다"고 밝혔다. 예전 수준(12억 정도)라고 밝혔으나 늘어날 여지도 있는 것으로 알려졌다.



영진위 측은 "(예산 편성 핵심부서인)기획재정부에서 영화계 예산 증액에 도움을 주고 있다"면서 "정부 기조에 발맞춰 영화산업 지원에 관심을 두고 있는 만큼 2026년에는 여러 가지 여건에서 나아질 수 있을 것으로 본다"고 전망했다.



