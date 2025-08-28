지역 독립영화제 '성황', 사라진 지역 영화 예산 부활하나

▲
8월 14일~17일까지 개최된 12회 목포국도1호선독립영화제 야외 옥상 상영. 성하훈
목포국도1호선영화제도 영화를 보기 위해 목포를 찾는 관객들이 늘면서 성황을 이뤘다. 특색있는 야외 개막식도 인상적이었다는 평가를 받았다. 초청된 작품들 역시 감독과 배우가 목포를 찾아 영화제 분위기를 호평했다. 지난해 영화진흥위원회(이하 영진위) 지원을 받지 못했으나 올해는 지원을 받은 것도 도움이 됐는데, 지역 관광과 연계되는 측면이 늘어나면서 영화제에 대한 대내외적 관심이 부쩍 높아졌다.
영화제 정책모임 대표인 김조광수 감독은 "목포에서 뜨겁고 행복한 에너지를 많이 받았다"고 했고, 개막작으로 상영됐던 <천왕봉> 김재우 감독은 "휴가 온 느낌으로 너무 잘 즐겼다. 좋은 축제에 제 영화를 초대해 줘서 감사하다"고 말했다.
지역독립영화제 중 가장 알찬 규모를 자랑하고 있는 대구단편영화제는 기간과 상영 횟수가 줄었음에도 관객은 더 늘어나면서 흥행에 성공했다. 주말 상영이 전회 매진되는 기염을 토한 것도 대구단편영화제에 대한 관심을 엿보게 했다.
대학에 영화전공학과가 없는 가운데도 꾸준한 창작이 이뤄지고 있는 것도 대구의 특색이다. 개막작에 포함됐던 <월드 프리미어>를 비롯해 대구에서 창작된 영화들은 작품 완성도가 높았다. 1990년대 시네마테크에서 활동했던 계명대 이진이 교수는 "지역 문화 역량이 높은데도 지원이나 관심이 약한데, 이런 어려움 속에서도 대구 감독들의 역량이 두드러지게 나타나는 것 같다"고 평가했다.
2026년 예산에 지역영화 사업 신규 편성