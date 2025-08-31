'약쟁이' 누명 쓴 스포츠 스타, 감독으로 복귀해 던진 한마디

'리즈시절'
|드라마 속 인물들의 심리를 탐구해 봅니다. 그때 그 장면 궁금했던 인물들의 심리를 펼쳐보면, 어느새 우리 자신의 마음도 더 잘 보이게 될 것입니다.[기자말]
인생의 지나간 전성기를 뜻하는 말이다. 오십을 바라보는 나이가 되어가면서, 이 말이 아련하게 느껴지기 시작했다. 특히, 나의 젊은 시절을 함께한 스포츠 스타나, 연예계 스타들이 TV에 나올 때면 그들의 리즈시절이 떠올라 뭉클해진다. 그리고 그때마다 마음에 이런 질문이 일곤 했다.
'리즈시절을 지난 사람들은 어떤 마음으로 살아가는 걸까? 나 또한 생산성이 떨어지는 나이로 접어들고 있는데 어떻게 살아가야 하는 걸까?'
SBS 드라마 <트라이 : 우리는 기적이 된다>는 이에 대한 답을 찾아가는 드라마다. 이 드라마의 주요 인물들은 어린 나이에 '리즈시절'을 맞이하고, 은퇴한 운동선수들이다. 그런데 리즈시절을 대하는 태도에 따라 이들의 삶은 달라진다. 이 드라마의 인물들을 통해 리즈시절을 바라보는 법을 살펴본다.
주가람 – 후회하되, 흘려보내고, 의미를 추구하다