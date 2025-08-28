사이트 전체보기
대수비 꼬리표 떼낸 명품 중견수, '가을 KIA' 불씨 살렸다

대수비 꼬리표 떼낸 명품 중견수, '가을 KIA' 불씨 살렸다

[KBO리그] 프로 데뷔 11년차에 주전 중견수 꿰찬 KIA 김호령, 결정적 호수비로 팀 6연패 끊어

케이비리포트(kbreportcom)
25.08.28 16:49최종업데이트25.08.28 16:49
결정적인 호수비로 팀을 연패에서 구한 KIA 김호령
결정적인 호수비로 팀을 연패에서 구한 KIA 김호령KIA타이거즈

2025 KBO리그에서 하위권으로 추락한 KIA 타이거즈에게 올시즌 위안이 되고 있는 것은 주전 중견수로 도약한 프로 11년차 김호령의 존재다. 지난 27일 SSG 랜더스와의 경기에서 KIA는 11회 연장 혈투 끝에 6연패의 사슬을 끊었고 그 중심엔 공수에서 모두 빛난 김호령의 활약이 있었다.

2015 신인 드래프트 2차 10라운드 전체 102순위. 사실상 드래프트 최종 지명으로 프로 무대에 가까스로 진입한 김호령은 리그에서 손 꼽히는 중견수 수비 능력을 뽐냈지만 '수비 원툴', '대수비 전용'이라는 꼬리표는 10년간 김호령의 뒤를 따라다녔다.

올시즌 KIA 주전 중견수로 도약한 김호령은 완전히 다른 선수다. 경기 막판 씬 스틸러가 아닌 어엿한 주연으로 팀의 운명을 바꾸는 존재가 된 것이다. 김호령의 존재감이 확실히 드러난 것이 바로 27일 문학 SSG 전이었다. 연패의 늪에 빠져 허우적거리며 경기 내내 득점을 내지 못하던 KIA는 정규이닝 마지막인 9회말 2사 2루 끝내기 위기에 몰렸다.

안타 하나면 경기가 끝나는 순간 KIA 투수 전상현의 복판으로 몰린 슬라이더를 통타한 SSG 안상현의 타구가 중앙 펜스를 향해 뻗어갔다. 그 순간 전진 수비 상태였던 중견수 김호령은 펜스를 향해 전력 질주했고 결국 안상현의 끝내기 안타를 낚아챘다. 패배를 지워버린 김호령의 '슈퍼 캐치'는 단순한 호수비가 아니었다.

KIA 김호령의 주요 타격 기록(출처: 야구기록실 kbreport)
KIA 김호령의 주요 타격 기록(출처: 야구기록실 kbreport)케이비리포트

시즌 막판 장기 연패에 빠지며 패배에 익숙해진 팀 분위기를 일신하는 반격의 신호탄이었다. 이날 김호령의 활약은 수비에만 그치지 않았다. 연장 11회초 무사 1, 2루에서는 절묘한 번트 안타로 만루 찬스를 만들며 대량 득점의 발판을 마련했다. 경기 후 KIA 이범호 감독이 "김호령이 공수에서 정말 좋은 활약을 해줬다"며 극찬한 이유다.

올시즌 김호령의 진화는 기록을 통해 증명된다. 올시즌 79경기에 출장한 김호령은 타율 0.274, 5홈런, OPS 0.776 WAR(승리기여도/케이비리포트 기준) 1.70으로 프로 데뷔 후 가장 뛰어난 활약을 보이고 있다. 과거에 비해 선구안도 좋아져 삼진당하는 빈도도 줄었다.

이범호 감독의 조언을 받아들여 기존의 오픈 스탠스를 버리고 스퀘어 스탠스로 타격폼을 수정한 점이 주효했다는 평가다. 7월에는 멀티홈런과 3할대 타율을 기록하며 타격에서 맹활약을 보였고 최형우를 대신해 생애 첫 올스타전 출장이라는 감격을 누리기도 했다. 만년 백업의 설움을 끝내고 선발 출장이 당연한 주전 자리를 꿰찬 것이다.

타격에서도 발전한 모습을 보이는 김호령
타격에서도 발전한 모습을 보이는 김호령KIA타이거즈

이제 김호령의 가치는 뛰어난 수비능력 뿐이 아니다. 리그 평균(OPS 0.722)이상의 타격 생산력과 승부처에서의 집중력은 김호령을 공수겸장 외야수로 격상시켰다. 프로 데뷔 후 줄곧 조연 역할에 그쳤던 김호령은 올시즌 활약을 통해 팀의 주역으로 거듭날 기세다.

후반기 이후 계속된 부진으로 어느새 5위권과 3경기차로 벌어진 KIA가 다시 가을야구 불씨를 살리기 위해서는 김호령을 비롯한 타선의 분발이 필수적이다. 드래프트 꼴찌로 입단했던 김호령이 세월의 담금질을 거쳐 KIA 전력의 핵심이 됐다. 프로 11년차에 만개한 김호령이 시즌 막판 KIA 반등의 중심에 설 수 있을지 주목된다.

[기록 참조: 야구기록실 케이비리포트(KBReport), KBO기록실]

덧붙이는 글 (글: 민상현 / 김정학 기자)

저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지

프로야구 KBO KIA타이거즈 김호령
케이비리포트 (kbreportcom)

대중문화/스포츠 컨텐츠 공작소 https://contents.premium.naver.com/kbreport/spotoon(케이비리포트)입니다. 필진 및 웹툰작가 지원하기[kbreport@naver.com]

