대수비 꼬리표 떼낸 명품 중견수, '가을 KIA' 불씨 살렸다

KIA타이거즈

결정적인 호수비로 팀을 연패에서 구한 KIA 김호령2025 KBO리그에서 하위권으로 추락한 KIA 타이거즈에게 올시즌 위안이 되고 있는 것은 주전 중견수로 도약한 프로 11년차 김호령의 존재다. 지난 27일 SSG 랜더스와의 경기에서 KIA는 11회 연장 혈투 끝에 6연패의 사슬을 끊었고 그 중심엔 공수에서 모두 빛난 김호령의 활약이 있었다.2015 신인 드래프트 2차 10라운드 전체 102순위. 사실상 드래프트 최종 지명으로 프로 무대에 가까스로 진입한 김호령은 리그에서 손 꼽히는 중견수 수비 능력을 뽐냈지만 '수비 원툴', '대수비 전용'이라는 꼬리표는 10년간 김호령의 뒤를 따라다녔다.올시즌 KIA 주전 중견수로 도약한 김호령은 완전히 다른 선수다. 경기 막판 씬 스틸러가 아닌 어엿한 주연으로 팀의 운명을 바꾸는 존재가 된 것이다. 김호령의 존재감이 확실히 드러난 것이 바로 27일 문학 SSG 전이었다. 연패의 늪에 빠져 허우적거리며 경기 내내 득점을 내지 못하던 KIA는 정규이닝 마지막인 9회말 2사 2루 끝내기 위기에 몰렸다.안타 하나면 경기가 끝나는 순간 KIA 투수 전상현의 복판으로 몰린 슬라이더를 통타한 SSG 안상현의 타구가 중앙 펜스를 향해 뻗어갔다. 그 순간 전진 수비 상태였던 중견수 김호령은 펜스를 향해 전력 질주했고 결국 안상현의 끝내기 안타를 낚아챘다. 패배를 지워버린 김호령의 '슈퍼 캐치'는 단순한 호수비가 아니었다.