'추가 시간 2골' 전북의 대역전 드라마...강원 꺾고 코리아컵 결승행

대한축구협회

'2025 하나은행 코리아컵 4강 2차전

(강릉하이원아레나, 2025년 8월 27일)

강원FC 1 - 김대원(PK) 55'

전북 현대 2 - 티아고(PK) 94+' 츄마시 99+'

전북의 츄마시가 강원과의 코리아컵 4강 2차전에서 후반 추가 시간 극적인 역전골 이후 환호하고 있다.강원은 4-2-3-1 포메이션을 가동했다. 원톱은 최병찬, 2선은 강준혁-김대원-모재현으로 구성됐다. 3선은 서민우-이유현이 지켰으며, 수비는 송준석-강투지-박호영-신민하, 골문은 박청효가 지켰다.전북은 4-3-3 포메이션을 내세웠다. 이승우-콤파뇨-송민규가 스리톱, 미드필드는 김진규-박진섭-강상윤으로 구성됐다. 포백은 김태현-홍정호-김영빈-김태환, 골키퍼 장갑은 김정훈이 꼈다.강원은 초반부터 강한 전방 압박을 가하며 전북을 괴롭혔다. 전반 5분 프리킥 상황에서 김대원의 슈팅이 김정훈 골키퍼 선방에 막혔다. 전반 8분 박스 밖에서 김대원의 중거리 슈팅은 김정훈 골키퍼 정면으로 향했다.전북은 전반 16분 첫 찬스를 잡았다. 전반 16분 박호영이 자신에게 오는 패스를 제대로 잡지 못하는 사이 콤파뇨가 달려들며 경합 상황이 발생했다. 이후 옆으로 흐르자 이승우가 쇄도하며 박청효 골키퍼와의 일대일에서 걸려넘어졌다. 하지만 주심은 파울을 선언하지 않았다.전반 22분 강원에게 아쉬운 장면이 찾아왔다. 김대원이 박스 오른쪽에서 왼발슛을 시도한 공이 김영빈의 발에 맞으며 골망을 갈랐다. 그러나 이전 상황에서 박호영이 김진규를 미는 장면이 포착됐고, VAR 판독 결과 득점 취소가 선언됐다.전북이 반격에 나섰다. 전반 30분 이승우가 빠른 침투에 이은 오른발 슈팅을 날렸지만 골키퍼 선방에 막혔다. 전반은 0-0으로 종료됐다.후반 3분 박스 안에서 모재현이 김태환에게 밀려 넘어졌다. 주심은 페널티킥을 선언했다. 판정에 거세게 항의하던 포옛 감독은 다이렉트 퇴장 명령을 받았다. 포옛 감독은 양 손으로 'X자'를 그리며 경기방을 빠져나갔다. 후반 10분 키커로 나선 김대원이 성공시키며 강원이 앞서나가기 시작했다.후반 13분 송민규의 패스를 받은 이승우가 인사이드 슈팅으로 골망을 갈랐다. 그런데 주심은 이승우가 김대우를 가격하며 쓰러뜨린 상황을 파울로 지적함에 따라 득점을 취소했다.강원의 기세는 좀처럼 꺾이지 않았다. 후반 19분 왼쪽에서 올라온 크로스를 강투지가 다이렉트 슈팅으로 이어갔으나 골문을 살짝 벗어났다. 전북은 후반 23분 전방 공격진 3명을 모두 교체했다. 이승우, 콤파뇨, 송민규 대신 츄마시, 티아고, 전진우를 투입했다. 강원도 최병찬을 빼고 김건희를 넣었다.두 팀은 치열한 난타전을 벌였다. 후반 31분 박스 왼쪽에서 공을 잡은 김대원이 좁혀 들어오며 오른발 슈팅을 날렸으나 골문을 벗어났다. 1분 뒤 곧바로 전북이 역습을 감행했다. 강상윤이 오른쪽 하프 스페이스로 찔러준 패스를 티아고가 쇄도하며 슈팅으로 연결한 공이 너무 약하게 맞으며 골키퍼 품에 안겼다.후반 추가시간은 11분이 주어졌다. 전북은 끝까지 포기하지 않았다. 후반 46분 박호영이 박스 안에서 감보아를 넘어뜨렸고, 주심은 페널티킥을 선언했다. 후반 49분 키커로 나선 티아고가 성공시키며 승부를 원점으로 돌렸다. 전북의 뒷심은 무서웠다. 후반 54분 오른쪽에서 전진우가 낮게 준 크로스를 츄마시가 오른발 슈팅으로 마무리지었다. 전북의 역전 드라마가 쓰여지는 순간이었다.전북은 올 시즌 포옛 감독 체제 이후 완전히 환골탈태하며 K리그1에서 독주 체제를 구축했다. 프리 시즌 동안 강도 높은 체력 훈련을 통해 선수들의 역동성, 빠른 공수 전환 능력을 대폭 끌어올린 것이 주효했다. 올 시즌 가장 많은 득점과 실점을 기록할만큼 안정적인 공수 밸런스를 보여주고 있다.공식 대회 26경기 연속 무패를 내달리던 전북은 지난 주말 포항전에서 1-3으로 패하며 제동이 걸렸다. 오랜 만에 패배를 당한 이후 코리아컵 4강 2차전을 맞는 전북으로선 부담감이 클 수밖에 없었다.전북은 홈에서 열린 지난 4강 1차전에서 강원과 1-1로 비기며 아쉬움을 남겼다. 포옛 감독은 전진우를 벤치에 대기 시키고 이승우를 선발로 내세우는 깜짝 카드를 꺼냈다. 골키퍼도 송범근 대신 김정훈을 출전시켰다.전북은 강원의 전방 압박과 에너지네 크게 고전한 경기였다. 후반 초반 선제골을 내준 뒤 포옛 감독이 퇴장을 당하는 등 어수선한 분위기로 흘러갔다. 흐름을 바꾼 것은 과감한 선수 교체였다. 3명의 공격진을 한꺼번에 바꾸는 승부수가 적중했다. 후반 추가시간까지도 무득점에 그친 전북은 무서운 뒷심을 선보였고, 후반 추가 시간 2골을 몰아넣으며 역전승을 거뒀다.교체로 들어온 3명이 모두 득점에 관여했다. 이날 결승골을 기록한 츄마시는 전북에서 터뜨린 첫 번째 득점이었다. 올 시즌 K리그1 최고의 스타로 발돋움한 전진우는 최근 들어 공격 포인트가 크게 줄어들며 부진에 빠졌지만 결정적인 순간 츄마시의 역전골을 어시스트하며 존재감을 발휘했다.올 시즌 26경기 무패 행진을 내달리던 과정 속에서 전북은 강팀으로서 갖춰야 할 '위닝 멘탈리티'를 다시 심었다. 후반 종료 직전 패배에서 무승부로, 무승부에서 승리로 결과는 바꾸는 경기들이 크게 늘었다.지난 3년 동안 울산 HD에서 우승을 내주며 자존심을 구긴 전북은 2021시즌 이후 4년 만에 리그 우승을 차지할 기회를 잡았다. 더 나아가 코리아컵 결승에 진출하면서 더블(리그+코리아컵 우승) 가능성을 매우 높였다.전북의 결승전 상대는 이정효 감독이 이끄는 광주FC다. 오는 12월 6일 서울월드컵경기장에서 단판 승부로 우승팀을 가린다.