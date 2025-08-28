'논란의 인기녀' 정숙이 눈물 흘린 이유

▲나는솔로
27기ENA
화제와 반전을 거듭하던 27기에서 우여곡절 끝에 두 쌍의 최종커플을 배출하는 데 성공했다. 하지만 출연자들을 둘러싼 각종 논란과 용두사미식 후일담은 프로그램의 진정성에 또 한번의 의구심을 남겼다.
8월 27일 방송된 SBS플러스·ENA 연애예능 <나는 솔로>에서는 27기의 마지막 이야기가 그려졌다. 영수와 정숙은 마지막 다대일 데이트에서 서로에 대한 마음을 확인했다. 영수는 곧바로 자신에게 줄곧 호감을 표현해준 영자에게 "두 명에서 한 명으로 줄인다면 정숙님"이라고 솔직한 마음을 전하며 관계를 정리했다. 영수는 "영자는 내가 미안해하지 않아도 충분한 사람"이라며 특유의 화법을 통하여 우회적으로 영자를 위로했다.
영수의 마음이 향하는 곳을 이미 짐작하고 있었던 영자는 "알고 있었지만 실제로 그 말을 들으니까 드라마 속 대사를 듣는 느낌이었다"며 쓴 웃음을 지었다. 하지만 그럼에도 영자는 "이제 영수는 (정리가 되었으니) 복잡하지 않으니까. 이제 정숙이 머리 복잡해지지 않게 도와줘야지"라고 조언하며 끝까지 상대를 더 배려하는 성숙한 모습을 보였다.
한편 숙소에 홀로 남겨져 고독 정식을 먹게 된 영철은, 자신을 선택하지 않은 정숙에 대한 서운함을 감추지 못했다. 슈퍼데이트까지 정숙과의 관계를 확신했던 영철은 "내 서사가 자신있는 서사라고 생각했는데 나 혼자만 자신있었구나 싶었다"면서 "삐졌다. 나랑 재밌게 놀았으면서 '왜 선택 안해줘? 아직도 내가 모자라?'라는 마음이었다"며 허탈한 반응을 보였다.
영철과 정숙은 숙소에서 재회했으나 서로를 외면하며 서먹한 분위기가 형성했다. 해명을 하려했던 정숙은 굳은 표정을 짓고 있는 영철에게 선뜻 다가가지 못하고 눈치만 봤다. 출연자들이 다 함께 모였지만, 영철과 정숙은 서로 거리가 떨어진 채로 앉아서 각자 따로 이야기하는 상황이 됐다.
영철은 다른 출연자들에게 서운했던 자신의 감정을 계속 털어놓으며 하소연을 했다. 정숙 역시 영철이 자신의 이야기를 하고 있다는 것을 이미 눈치채고 있었다. 같은 공간에 있으면서도 정작 두 사람간의 대화는 없이 '옆담화'를 하는 모양새가 되면서 정숙은 "너무 기분이 나쁘다. 왜 편을 갈라가지고"라며 불쾌한 기색을 드러냈다. 정숙은 영식과 상담을 하다가 결국 눈물을 보였다.
주변의 권유와 중재 끝에 마침내 영철과 정숙이 마주앉아 대화의 시간을 가졌다. 정숙은 "영철과는 설레는 느낌보다 한 3년 만난 커플같은 편한 느낌이었다"고 거절의 의사를 밝혔다. 이어 "(자신에게 호감을 표현해준) 영철과 광수가 나한테는 특별했다. 그래서 슈퍼데이트를 통하여 확인하고 싶었다. 근데 영수가 더 이성적인 끌림이 있었던 것 같다"고 솔직히 고백했다. 정숙은 대화를 하다가 감정이 북받친 듯 다시 눈물을 쏟아냈다.
비로소 정숙의 진심을 뒤늦게 알게 된 영철은 "내가 여기 왜 나왔지?라는 생각이 들었다. 사람 마음이 그렇다는데 어떻게 하겠냐"며 쓴웃음을 지었다.
결국 솔로나라 최종선택 전야의 모든 이슈는 모조리 '정숙'에게 모아졌다. 알고보니 남성 출연자들은 영수와 영철, 광수 외에도 전부 정숙에게 한 번씩 호감을 가졌던 것으로 드러났다.
영호는 정숙에게 마음이 있었지만 "장거리 연애 문제 때문에 아예 참전하지 않은 것"이라고 뒤늦게 털어놓았다. 정숙에게 구애했으나 거절당한 광수는 "내가 장거리까지 감수하겠다고 했는데도 설렘이 안 느껴진다면 답이 없는 것"이라며 아쉬워했다. 상철은 유일하게 정숙의 호감을 먼저 받고 고민했지만 결국 옥순을 선택했다.
정숙이 남자 출연자들에게 돌아가며 은근한 플러팅을 하고 다닌다며 "탕수육처럼 여기저기 '찍먹'을 하고 있다"고 뼈있는 농담을 날렸던 영식은, "이성적인 영철도 이렇게 흔들릴 정도면, 정숙이가 매력이 엄청난가 보다"라며 새삼 놀라워했다.