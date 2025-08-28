사이트 전체보기
'논란의 인기녀' 정숙이 눈물 흘린 이유

Editor's Choice

'논란의 인기녀' 정숙이 눈물 흘린 이유

[리뷰] SBS플러스·ENA <나는 솔로>

이준목(seaoflee)
25.08.28 11:48최종업데이트25.08.28 11:48
나는솔로 27기
나는솔로27기ENA

화제와 반전을 거듭하던 27기에서 우여곡절 끝에 두 쌍의 최종커플을 배출하는 데 성공했다. 하지만 출연자들을 둘러싼 각종 논란과 용두사미식 후일담은 프로그램의 진정성에 또 한번의 의구심을 남겼다.

8월 27일 방송된 SBS플러스·ENA 연애예능 <나는 솔로>에서는 27기의 마지막 이야기가 그려졌다. 영수와 정숙은 마지막 다대일 데이트에서 서로에 대한 마음을 확인했다. 영수는 곧바로 자신에게 줄곧 호감을 표현해준 영자에게 "두 명에서 한 명으로 줄인다면 정숙님"이라고 솔직한 마음을 전하며 관계를 정리했다. 영수는 "영자는 내가 미안해하지 않아도 충분한 사람"이라며 특유의 화법을 통하여 우회적으로 영자를 위로했다.

영수의 마음이 향하는 곳을 이미 짐작하고 있었던 영자는 "알고 있었지만 실제로 그 말을 들으니까 드라마 속 대사를 듣는 느낌이었다"며 쓴 웃음을 지었다. 하지만 그럼에도 영자는 "이제 영수는 (정리가 되었으니) 복잡하지 않으니까. 이제 정숙이 머리 복잡해지지 않게 도와줘야지"라고 조언하며 끝까지 상대를 더 배려하는 성숙한 모습을 보였다.

한편 숙소에 홀로 남겨져 고독 정식을 먹게 된 영철은, 자신을 선택하지 않은 정숙에 대한 서운함을 감추지 못했다. 슈퍼데이트까지 정숙과의 관계를 확신했던 영철은 "내 서사가 자신있는 서사라고 생각했는데 나 혼자만 자신있었구나 싶었다"면서 "삐졌다. 나랑 재밌게 놀았으면서 '왜 선택 안해줘? 아직도 내가 모자라?'라는 마음이었다"며 허탈한 반응을 보였다.

영철과 정숙은 숙소에서 재회했으나 서로를 외면하며 서먹한 분위기가 형성했다. 해명을 하려했던 정숙은 굳은 표정을 짓고 있는 영철에게 선뜻 다가가지 못하고 눈치만 봤다. 출연자들이 다 함께 모였지만, 영철과 정숙은 서로 거리가 떨어진 채로 앉아서 각자 따로 이야기하는 상황이 됐다.

영철은 다른 출연자들에게 서운했던 자신의 감정을 계속 털어놓으며 하소연을 했다. 정숙 역시 영철이 자신의 이야기를 하고 있다는 것을 이미 눈치채고 있었다. 같은 공간에 있으면서도 정작 두 사람간의 대화는 없이 '옆담화'를 하는 모양새가 되면서 정숙은 "너무 기분이 나쁘다. 왜 편을 갈라가지고"라며 불쾌한 기색을 드러냈다. 정숙은 영식과 상담을 하다가 결국 눈물을 보였다.

주변의 권유와 중재 끝에 마침내 영철과 정숙이 마주앉아 대화의 시간을 가졌다. 정숙은 "영철과는 설레는 느낌보다 한 3년 만난 커플같은 편한 느낌이었다"고 거절의 의사를 밝혔다. 이어 "(자신에게 호감을 표현해준) 영철과 광수가 나한테는 특별했다. 그래서 슈퍼데이트를 통하여 확인하고 싶었다. 근데 영수가 더 이성적인 끌림이 있었던 것 같다"고 솔직히 고백했다. 정숙은 대화를 하다가 감정이 북받친 듯 다시 눈물을 쏟아냈다.

비로소 정숙의 진심을 뒤늦게 알게 된 영철은 "내가 여기 왜 나왔지?라는 생각이 들었다. 사람 마음이 그렇다는데 어떻게 하겠냐"며 쓴웃음을 지었다.

결국 솔로나라 최종선택 전야의 모든 이슈는 모조리 '정숙'에게 모아졌다. 알고보니 남성 출연자들은 영수와 영철, 광수 외에도 전부 정숙에게 한 번씩 호감을 가졌던 것으로 드러났다.

영호는 정숙에게 마음이 있었지만 "장거리 연애 문제 때문에 아예 참전하지 않은 것"이라고 뒤늦게 털어놓았다. 정숙에게 구애했으나 거절당한 광수는 "내가 장거리까지 감수하겠다고 했는데도 설렘이 안 느껴진다면 답이 없는 것"이라며 아쉬워했다. 상철은 유일하게 정숙의 호감을 먼저 받고 고민했지만 결국 옥순을 선택했다.

정숙이 남자 출연자들에게 돌아가며 은근한 플러팅을 하고 다닌다며 "탕수육처럼 여기저기 '찍먹'을 하고 있다"고 뼈있는 농담을 날렸던 영식은, "이성적인 영철도 이렇게 흔들릴 정도면, 정숙이가 매력이 엄청난가 보다"라며 새삼 놀라워했다.

나는솔로 27기
나는솔로27기ENA

여자 출연자들 사이에서도 정숙이 단연 화두로 떠올랐다. 영자는 "정숙이 진짜 (방송)분량 킬러"라며 혀를 내둘렀다. 옥순은 그동안 솔로나라 내내 정숙과 여러 남자 출연자들간의 복잡하게 엮인 러브라인을 관찰자 시점으로 하나하나 나열하며 웃음을 자아냈다.

정숙은 여자 출연자들 사이에서, 이전 기수에서 과도하고 진정성없는 플러팅 남발로 비판을 받았던 "24기 옥순같다"는 놀림을 들었다며 속상한 기색을 감추지 못했다. 영수는 정숙에게 "꼬리만 치고 다닌 거냐"고 놀렸고, 정숙은 "그렇다. 전공이다"고 너스레로 응수하며 쓴웃음을 지었다.

마지막 날, 현숙은 정숙과 진지한 대화를 나누면서 "정숙의 마음을 정확히 모르기 때문에 계속 남자들이 주위를 맴돈다고 느껴졌다. 정숙은 여기서 제일 인기녀였다. 솔로나라는 시간이 짧고 그들도 결혼을 하러 여기 오지 않았나. 정숙이 정확하게 '영수에게 마음이 있다'고 더 빨리 오픈했으면 그들도 다른 사람들을 알아볼 기회가 있었을 텐데, 아쉽다"며 정숙의 솔직하지 못한 태도에 조심스럽게 쓴소리를 날렸다.

당황한 정숙은 "애매하게 한 적 없다. 빨리 결정을 하지 못했다는 것은 어느 정도 인정한다. 하지만 인기녀이고 싶어서 남자들을 이용하고 간을 보려고 했던 것은 아니었다. 모두 좋은 사람들이었고 더 확실히 하고 싶었다"고 반박했다.

최종선택의 시간이 다가왔다. 영식은 현숙에게 마음을 표현했지만, 현숙은 고심끝에 최종선택을 하지 않았다. 순자, 영숙, 영자, 영호, 영철, 광수 역시 최종선택을 포기했다. 이미 마음을 확인한 정숙과 영수, 상철과 옥순이 서로를 최종선택하며 두 쌍의 커플이 탄생했다. 이로서 27기의 이야기는 막을 내렸다.

최종회 방송 후, 제작사인 유튜브 채널 '촌장엔터테인먼트TV'에서는 27기 멤버들과 함께하는 후일담 라이브 방송이 진행됐다. 이날은 10기 영식이 특별 MC로 합류했다.

하지만 방송 이후로도 '현커(현재 연애중)'로 남은 커플은 없는 것으로 드러났다. 상철과 옥순은 "그렇게 됐다. 응원을 많이 받았는데 현커는 아니다"라고 전하며 자세한 속사정에 대해서는 말을 아꼈다.

영수와 정숙 역시 난제였던 장거리 연애 문제를 끝내 극복하지 못한 것으로 드러났다. 영수는 "서로 서울과 포항에 두 번씩 오고갔는데 고민이 많았다. 결혼하려면 최소 1년은 연애해야 하는데 힘든 점이 많을 것 같더라"라며 마음을 정리하게 된 이유를 밝혔다.

한편 정숙에게 마음이 있었던 영철은 "이제 편한 오빠·동생 사이다. 미련 없다"고 선언하며 오히려 <나솔사계>에 출연하고 싶다는 의사를 전했다. 현재 27기 출연자 중에서는 광수만이 최근 연애를 시작한 지 약 두 달째가 되었다고 고백하며 응원을 받았다.

방송 내내 가장 많은 화제를 모았던 정숙은 "장거리 연애 된다고 얘기했었는데, 막상 해보니까 힘들 것 같다. 근처에 계신 분들과 소개팅해야 할 것 같다"라고 밝혔다. 이어 인기녀 논란에 대한 비난 여론을 의식한 듯 "정숙하지 못한 정숙이라 죄송하다. 좋은 추억 만들고 간다"고 소감을 마무리했다.

27기는 시청자들 사이에서 '테토녀 VS 에겐남' 특집으로 불릴만큼 유난히 소극적인 남자 출연자들과 상대적으로 더 주도적이었던 여자 출연자들의 상반된 엇박자 케미로 화제를 모았다.

독보적인 플러팅으로 거의 모든 남성 출연자들의 마음을 흔들었던 정숙, 엉뚱하지만 조곤조곤 할말 다하면서 종종 의외의 촌철살인까지 날리는 4차원 옥순, 걸쭉한 입담과 사투리로 솔로나라의 분위기메이커를 담당했던 영식, 지나친 솔직함으로 마이페이스적인 '나쁜 남자'의 전형을 보여준 영수 등, 유난히 개성 넘치는 캐릭터들이 즐비하여 누구 하나 거를 데 없는 타선을 구축하며 쏠쏠한 재미를 뽑아냈다는 평가다.

하지만 후반으로 갈수록 인기녀인 정숙 중심으로 러브라인이 집중되면서, 정숙의 오해를 유발하는 플러팅 남발과 소극적이고 우유부단한 남자 출연자들로 인하여 전개가 답답해졌다는 비판이 늘어났다. 정숙, 영수, 영철 등은 방송에서 보여준 자기중심적이고 상대에 대한 배려가 없는 행동들로 인하여 엄청난 악플에 시달려야 했다.

시청자들은 라방을 통하여 그간 각종 논란과 루머들에 대한 출연자들의 솔직한 심경과 후일담을 듣고 싶어했다. 하지만 뜬금없이 전문 방송인도 아닌 10기 정식이 MC 역할로 등장하면서 흐름에 맞지 않은 진행과 과도한 수다로 인하여 오히려 대화의 맥만 번번이 끊어놓는 상황이 되면서 끝까지 아쉬운 결말로 막을 내렸다.

저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지

오탈자 신고
나는솔로 27기 연애예능 정숙
댓글
이 기사가 마음에 드시나요? 좋은기사 원고료로 응원하세요
원고료로 응원하기
네이버 채널구독 다음 채널구독
이준목 (seaoflee) 내방

.

이 기자의 최신기사 "부자로 죽지 않겠다" 빌게이츠가 280조 원 사회 환원 결심한 이유
top