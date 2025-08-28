'논란의 인기녀' 정숙이 눈물 흘린 이유

▲나는솔로27기 ENA

여자 출연자들 사이에서도 정숙이 단연 화두로 떠올랐다. 영자는 "정숙이 진짜 (방송)분량 킬러"라며 혀를 내둘렀다. 옥순은 그동안 솔로나라 내내 정숙과 여러 남자 출연자들간의 복잡하게 엮인 러브라인을 관찰자 시점으로 하나하나 나열하며 웃음을 자아냈다.



정숙은 여자 출연자들 사이에서, 이전 기수에서 과도하고 진정성없는 플러팅 남발로 비판을 받았던 "24기 옥순같다"는 놀림을 들었다며 속상한 기색을 감추지 못했다. 영수는 정숙에게 "꼬리만 치고 다닌 거냐"고 놀렸고, 정숙은 "그렇다. 전공이다"고 너스레로 응수하며 쓴웃음을 지었다.



마지막 날, 현숙은 정숙과 진지한 대화를 나누면서 "정숙의 마음을 정확히 모르기 때문에 계속 남자들이 주위를 맴돈다고 느껴졌다. 정숙은 여기서 제일 인기녀였다. 솔로나라는 시간이 짧고 그들도 결혼을 하러 여기 오지 않았나. 정숙이 정확하게 '영수에게 마음이 있다'고 더 빨리 오픈했으면 그들도 다른 사람들을 알아볼 기회가 있었을 텐데, 아쉽다"며 정숙의 솔직하지 못한 태도에 조심스럽게 쓴소리를 날렸다.



당황한 정숙은 "애매하게 한 적 없다. 빨리 결정을 하지 못했다는 것은 어느 정도 인정한다. 하지만 인기녀이고 싶어서 남자들을 이용하고 간을 보려고 했던 것은 아니었다. 모두 좋은 사람들이었고 더 확실히 하고 싶었다"고 반박했다.



최종선택의 시간이 다가왔다. 영식은 현숙에게 마음을 표현했지만, 현숙은 고심끝에 최종선택을 하지 않았다. 순자, 영숙, 영자, 영호, 영철, 광수 역시 최종선택을 포기했다. 이미 마음을 확인한 정숙과 영수, 상철과 옥순이 서로를 최종선택하며 두 쌍의 커플이 탄생했다. 이로서 27기의 이야기는 막을 내렸다.



최종회 방송 후, 제작사인 유튜브 채널 '촌장엔터테인먼트TV'에서는 27기 멤버들과 함께하는 후일담 라이브 방송이 진행됐다. 이날은 10기 영식이 특별 MC로 합류했다.



하지만 방송 이후로도 '현커(현재 연애중)'로 남은 커플은 없는 것으로 드러났다. 상철과 옥순은 "그렇게 됐다. 응원을 많이 받았는데 현커는 아니다"라고 전하며 자세한 속사정에 대해서는 말을 아꼈다.



영수와 정숙 역시 난제였던 장거리 연애 문제를 끝내 극복하지 못한 것으로 드러났다. 영수는 "서로 서울과 포항에 두 번씩 오고갔는데 고민이 많았다. 결혼하려면 최소 1년은 연애해야 하는데 힘든 점이 많을 것 같더라"라며 마음을 정리하게 된 이유를 밝혔다.



한편 정숙에게 마음이 있었던 영철은 "이제 편한 오빠·동생 사이다. 미련 없다"고 선언하며 오히려 <나솔사계>에 출연하고 싶다는 의사를 전했다. 현재 27기 출연자 중에서는 광수만이 최근 연애를 시작한 지 약 두 달째가 되었다고 고백하며 응원을 받았다.



방송 내내 가장 많은 화제를 모았던 정숙은 "장거리 연애 된다고 얘기했었는데, 막상 해보니까 힘들 것 같다. 근처에 계신 분들과 소개팅해야 할 것 같다"라고 밝혔다. 이어 인기녀 논란에 대한 비난 여론을 의식한 듯 "정숙하지 못한 정숙이라 죄송하다. 좋은 추억 만들고 간다"고 소감을 마무리했다.



27기는 시청자들 사이에서 '테토녀 VS 에겐남' 특집으로 불릴만큼 유난히 소극적인 남자 출연자들과 상대적으로 더 주도적이었던 여자 출연자들의 상반된 엇박자 케미로 화제를 모았다.



독보적인 플러팅으로 거의 모든 남성 출연자들의 마음을 흔들었던 정숙, 엉뚱하지만 조곤조곤 할말 다하면서 종종 의외의 촌철살인까지 날리는 4차원 옥순, 걸쭉한 입담과 사투리로 솔로나라의 분위기메이커를 담당했던 영식, 지나친 솔직함으로 마이페이스적인 '나쁜 남자'의 전형을 보여준 영수 등, 유난히 개성 넘치는 캐릭터들이 즐비하여 누구 하나 거를 데 없는 타선을 구축하며 쏠쏠한 재미를 뽑아냈다는 평가다.



하지만 후반으로 갈수록 인기녀인 정숙 중심으로 러브라인이 집중되면서, 정숙의 오해를 유발하는 플러팅 남발과 소극적이고 우유부단한 남자 출연자들로 인하여 전개가 답답해졌다는 비판이 늘어났다. 정숙, 영수, 영철 등은 방송에서 보여준 자기중심적이고 상대에 대한 배려가 없는 행동들로 인하여 엄청난 악플에 시달려야 했다.



시청자들은 라방을 통하여 그간 각종 논란과 루머들에 대한 출연자들의 솔직한 심경과 후일담을 듣고 싶어했다. 하지만 뜬금없이 전문 방송인도 아닌 10기 정식이 MC 역할로 등장하면서 흐름에 맞지 않은 진행과 과도한 수다로 인하여 오히려 대화의 맥만 번번이 끊어놓는 상황이 되면서 끝까지 아쉬운 결말로 막을 내렸다.

