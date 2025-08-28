사이트 전체보기
"부자로 죽지 않겠다" 빌게이츠가 280조 원 사회 환원 결심한 이유

"부자로 죽지 않겠다" 빌게이츠가 280조 원 사회 환원 결심한 이유

[리뷰] tvN <유 퀴즈 온 더 블럭>

이준목(seaoflee)
25.08.28
"인생을 통하여 가장 중요하게 배운 게 있다면 '호기심을 갖는 것'이다. 무언가를 제대로 이해하지 못했을 때 이해한 척 하지 말고 자신에게 '잠깐, 이건 내가 끝까지 파고들어야겠다'고 말해야 한다. 호기심을 밀어붙이고 학생처럼 늘 배우려고 하는 것. 그게 지금의 빌 게이츠를 만들었다."

8월 27일 방송된 tvN <유 퀴즈 온 더 블럭>에서는 세계적인 기업인이자 프로그래머 빌 게이츠(게이츠 파운데이션 이사장)가 출연하여 자신의 인생 이야기를 전했다.

게이츠는 마이크로소프트(MS)사의 창업자이자 세계 최고의 부자로도 유명하다. 1955년에 출생한 게이츠는 13세에 컴퓨터와 처음 인연을 맺었고, 17세에 하버드에 입학했으며 20세에 대학을 중퇴하고 MS를 창업했다. 1986년 불과 31세의 나이로 최연소 억만장자의 반열에 올랐고, 1995년부터 무려 18년간이나 세계 부자 1위 자리를 놓치지 않았다.

한편으로 게이츠는 세계 최고의 부자가 되었음에도, 그저 자신의 성공을 좇는데만 안주하지 않았다. 2000년부터 설립된 게이츠 재단은 이후 25년간 세계 각지에서 자선 활동에 무려 1016억달러(약 140조원)를 지출하며 오늘날까지 세계에서 가장 큰 자선재단으로 자리잡았다.

게이츠는 "모든 인간의 삶은 동등한 가치를 지녀야 한다"며 자선활동에 대한 사명감을 드러냈다. '부를 세상에 돌려주라''는 어머니의 당부도 게이츠의 가치관에 큰 영향을 미쳤다고.

"저희 부모님이 아주 부유하지는 않았지만, 기부와 봉사를 많이 하셨다. 제가 성공하기 시작하자. 어머니는 '주어진 것이 많을수록 그만큼의 책임과 의무가 따른다'고 하셨다. 마이크로소프트를 만들때 모든 재능과 노력을 쏟아부었던 것처럼, 저의 두 번째 커리어에서는 부를 사회에 환원하고 빈곤층을 위한 혁신에 힘을 쏟겠다고 결심했다."

"제게 남은 것, 사회에 돌려주기로 마음 먹어"

"내가 세상을 떠나면 사람들이 나에게 대하여 많은 말을 하겠지만 '부자로 죽었다'는 말은 나오지 않게 하겠다".

게이츠가 2045년까지 본인의 재산의 99%에 이르는 280조를 사회에 기부하겠다고 선언하며 남긴 어록이다.

"저는 정말 운이 좋았다. 하지만 그 돈을 저를 위해 쓸 생각은 없다. 아이들이 가업을 잇는 것도 믿지 않는다. 자기 힘으로 돈을 벌고 자기 길을 찾아야 한다고 생각한다. 그래서 제게 남은 것들을 사회에 돌려줘야겠다고 마음 먹었다."

시대의 천재로 불리는 빌 게이츠지만 어린 시절에는 조용하고 내성적인 성격이었다. 사회성이 부족했던 소년 빌에게 13살에 처음 만난 컴퓨터는 새로운 세상을 열어주는 유일한 친구가 됐다. 친구들과 노는 대신 컴퓨터에 푹 빠졌던 게이츠는 이미 10대에 급여 산출, 교통량 분석 프로그램 등을 개발했다. 2년 만에 중퇴한 하버드에서는 훗날 개인용 PC 시대의 발판이 될 컴퓨터 코드를 연구하기도 했다.

"제 인생 전체가 운이 좋았던 게, 흥미로운 문제들이 늘 제 앞에 나타났다. 저는 마침 컴퓨터 가격이 낮아지던 시대에 태어났다. 그래서 개인용 컴퓨터가 현실이 될 것이라는 사실을 알 수 있었다. 젊은 제게 그건 너무 분명해 보였다. 그게 마이크로소프트가 앞서 나갈 수 있었던 이유다."

처음 MS를 창업할 때 20세에 불과했던 빌 게이츠가 상상했던 비전은 "모든 책상과 집에 컴퓨터가 놓여있던 것"이었다. 그만큼 젊은 게이츠는 개인용 컴퓨터 보급에 분명한 확신이 있었다. 그리고 게이츠의 예언은 모두 현실이 됐다.

그럼에도 게이츠는 스스로에 대한 자부심보다는, 주변의 도움 등 여러 가지 요소가 맞물린 결과였다고 강조하며 "정말로 운이 좋았다"고 거듭 겸손한 반응을 보였다.

"성공을 하면 더 큰 위험을 감수하려는 용기가 생긴다. 부모님 뿐만 아니라 폴 앨런(MS 공동 창업자) 같은 사람들의 도움이 있었다. 무엇보다도 개인용 컴퓨터에 대한 비전이 있었다. '지금 필요한 것은 좋은 소프트웨어구나'라는 생각이 들었다. 그래서 사람들을 모았고, 세계적인 회사로 키울 수 있었다. 꿈을 이뤄낸 거다."

게이츠는 1980년대부터 평소 1년에 2차례씩 일주일간 외부와 단절하고 자신만의 고립된 공간에서 사색과 독서에 몰두하는 '생각 주간'이라는 루틴을 갖는다고.

"나이가 들수록 일을 하는 게 점점 버거워진다. 그러다보면 호기심을 추구하거나 미래를 내다볼 여유가 없어지게 된다. 회사를 운영할 때는 '무엇을 바꿔야되지'라는 생각을 늘 했다. 예를 들어 인터넷이 처음 등장했을 때 사람들은 MS가 '이건 너무 달라서 적응하지 못할 것'이라고 생각했다. 하지만 우린 해냈다. 당시에도 저는 '생각주간'을 활용했다. 열린 마음으로 큰 변화를 바라보려면 일상적인 업무에서 벗어나 저 자신에게 집중하는 시간이 필요했다."

1990년대 초반 전세계를 강타한 인터넷의 물결 속에서 생각주간을 가지며 변화의 방향을 모색하던 게이츠는 1995년 5월 회사 중역들에게 한 통의 메일을 보냈다. '인터넷의 발전이 앞으로 컴퓨터 업계의 운명을 결정할 것이며, 모든 측면에서 인터넷에 사활을 걸어야 한다'는 주장이었다.

이후 게이츠는 인터넷 익스플로러의 개발과 공급에 집중하며, 단기간에 컴퓨터 운영체제 회사에서 세계 최대의 IT기업으로 발돋움하게 된다. 게이츠의 과감한 혜안과 결단력이 급변하는 시대 속에서 빛을 발한 장면이다.

게이츠는 'AI시대에 아이들 교육을 어떻게 해야하나'라는 시청자의 질문에 "저라면 아이들에게 강요하지는 않겠지만, 만일 수학, 코딩, 공학, 과학을 좋아한다면 엄청난 기회가 있다. 과학을 한번 시도해보라"라고 추천하면서도 한편으로는 "하지만 결국 자신이 잘하는 걸 찾아야 한다"고 덧붙였다.

중요한 건 평생 배우려는 자세

"앞으로의 세상에서 무엇이 달라질지는 알 수 없지만, 중요한 건 '평생 배우려는 자세'다. 그래야 여러분의 직업이 새로운 것을 필요로 할 때 적응할 수 있으니까. 이렇게 빠르게 변화하는 환경에서는, 평생 무언가를 배워야 한다는 것에 유연해지는 자세가 필요하다."

게이츠는 '다가올 AI시대에는 인간이 더 이상 일할 필요가 없는 시대가 될 것' 이라고 예언한 바 있다. 그때를 위하여 인간이 준비해야 할 것은 무엇일까.

"언젠가 AI가 충분히 발전하면 부족한 것이 없는 시점에 도달할 수 있다. 앞으로 인구가 줄어들면 사람이 충분할까 하는 걱정도 생긴다. 하지만 AI가 많은 일을 도와주고 심지어 로봇이 신체활동을 일부 대신할 수 있다면 사람들은 충분한 여가를 즐길 수 있게 된다. 결국 '자신이 무엇을 해야 보람을 느끼는지' 찾게 되는 거다. 저 역시 돈을 위하여 일할 필요가 없기에 게이츠 재단에서 일하기로 선택한 거다. 미래에는 모든 사람들이 저처럼 보람을 느끼는 일을 선택할 수 있게 될 것이다."

게이츠가 삶에서 느꼈던 가장 '행복한 순간'이란 무엇일까.

"팀과 함께 문제를 해결할 때 가장 행복하다. 성공하지 못할 것처럼 보이던 문제를, 방식을 바꿔서 결국 해답을 찾아냈을 때 큰 행복을 느낀다. 또한 요즘은 제 아이들이 커서 자기만의 생각을 가지고 성장하는 걸 보는 것도 보람되고 행복하더라."

한편으로 게이츠는 오래전부터 미래 기술과 사회 문제에 대하여 꾸준히 목소리를 내왔고, 실제로 그의 예견들은 하나둘씩 현실로 이뤄지고 있다. 'AI시대의 개막'도 그중 하나다. 게이츠는 AI가 자신의 주관심사인 보건의료 분야에서 기여할수 있는 부분이 많다고 긍정적으로 평가했다.

"우리는 이미 AI에게 도움을 받고 있다. 저는 AI가 의료를 돕는걸 아주 긍정적으로 생각한다. 최빈층이 AI의 도움을 받기까지 20년씩이나 걸리게 두는 대신, 부유층보다 가난한 사람들에게 AI의 혜택이 먼저 닿도록 하는 것이 우리 재단의 목표다."

한편으로 게이츠는 자신의 재단을 2045년을 끝으로 운영을 중단하겠다고 예고했다. 앞으로 제3세계와 저소득 국가에 보건과 교육을 제대로 지원한다면 전염병과 유아 사망률을 줄이겠다는 목표를 20년 이내에 충분히 달성할 수 있다는 자신감 때문이다. 게이츠는 "제가 꿈꾸는 게이츠 재단의 유산이라면, 사람들이 '말라리아'라는 단어를 보고 '그게 뭐야?'라고 하는 것"이라고 밝히기도 했다.

게이츠는 앞으로 AI 시대가 초래할 여러 가지 문제와 우려에 대해서는, 끝까지 '인간에 대한 신뢰'를 강조하며 낙관적인 전망을 내렸다.

"저는 인간의 창의성과 혁신을 믿는다. 혁신으로 해결하지 못한 문제를 지금까지 본 적이 없다."

