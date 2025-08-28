"부자로 죽지 않겠다" 빌게이츠가 280조 원 사회 환원 결심한 이유

▲유퀴즈빌게이츠 TVN

"앞으로의 세상에서 무엇이 달라질지는 알 수 없지만, 중요한 건 '평생 배우려는 자세'다. 그래야 여러분의 직업이 새로운 것을 필요로 할 때 적응할 수 있으니까. 이렇게 빠르게 변화하는 환경에서는, 평생 무언가를 배워야 한다는 것에 유연해지는 자세가 필요하다."



게이츠는 '다가올 AI시대에는 인간이 더 이상 일할 필요가 없는 시대가 될 것' 이라고 예언한 바 있다. 그때를 위하여 인간이 준비해야 할 것은 무엇일까.



"언젠가 AI가 충분히 발전하면 부족한 것이 없는 시점에 도달할 수 있다. 앞으로 인구가 줄어들면 사람이 충분할까 하는 걱정도 생긴다. 하지만 AI가 많은 일을 도와주고 심지어 로봇이 신체활동을 일부 대신할 수 있다면 사람들은 충분한 여가를 즐길 수 있게 된다. 결국 '자신이 무엇을 해야 보람을 느끼는지' 찾게 되는 거다. 저 역시 돈을 위하여 일할 필요가 없기에 게이츠 재단에서 일하기로 선택한 거다. 미래에는 모든 사람들이 저처럼 보람을 느끼는 일을 선택할 수 있게 될 것이다."



게이츠가 삶에서 느꼈던 가장 '행복한 순간'이란 무엇일까.



"팀과 함께 문제를 해결할 때 가장 행복하다. 성공하지 못할 것처럼 보이던 문제를, 방식을 바꿔서 결국 해답을 찾아냈을 때 큰 행복을 느낀다. 또한 요즘은 제 아이들이 커서 자기만의 생각을 가지고 성장하는 걸 보는 것도 보람되고 행복하더라."



한편으로 게이츠는 오래전부터 미래 기술과 사회 문제에 대하여 꾸준히 목소리를 내왔고, 실제로 그의 예견들은 하나둘씩 현실로 이뤄지고 있다. 'AI시대의 개막'도 그중 하나다. 게이츠는 AI가 자신의 주관심사인 보건의료 분야에서 기여할수 있는 부분이 많다고 긍정적으로 평가했다.



"우리는 이미 AI에게 도움을 받고 있다. 저는 AI가 의료를 돕는걸 아주 긍정적으로 생각한다. 최빈층이 AI의 도움을 받기까지 20년씩이나 걸리게 두는 대신, 부유층보다 가난한 사람들에게 AI의 혜택이 먼저 닿도록 하는 것이 우리 재단의 목표다."



한편으로 게이츠는 자신의 재단을 2045년을 끝으로 운영을 중단하겠다고 예고했다. 앞으로 제3세계와 저소득 국가에 보건과 교육을 제대로 지원한다면 전염병과 유아 사망률을 줄이겠다는 목표를 20년 이내에 충분히 달성할 수 있다는 자신감 때문이다. 게이츠는 "제가 꿈꾸는 게이츠 재단의 유산이라면, 사람들이 '말라리아'라는 단어를 보고 '그게 뭐야?'라고 하는 것"이라고 밝히기도 했다.



게이츠는 앞으로 AI 시대가 초래할 여러 가지 문제와 우려에 대해서는, 끝까지 '인간에 대한 신뢰'를 강조하며 낙관적인 전망을 내렸다.



"저는 인간의 창의성과 혁신을 믿는다. 혁신으로 해결하지 못한 문제를 지금까지 본 적이 없다."

