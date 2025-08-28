"부자로 죽지 않겠다" 빌게이츠가 280조 원 사회 환원 결심한 이유

"인생을 통하여 가장 중요하게 배운 게 있다면 '호기심을 갖는 것'이다. 무언가를 제대로 이해하지 못했을 때 이해한 척 하지 말고 자신에게 '잠깐, 이건 내가 끝까지 파고들어야겠다'고 말해야 한다. 호기심을 밀어붙이고 학생처럼 늘 배우려고 하는 것. 그게 지금의 빌 게이츠를 만들었다."
8월 27일 방송된 tvN <유 퀴즈 온 더 블럭>에서는 세계적인 기업인이자 프로그래머 빌 게이츠(게이츠 파운데이션 이사장)가 출연하여 자신의 인생 이야기를 전했다.
게이츠는 마이크로소프트(MS)사의 창업자이자 세계 최고의 부자로도 유명하다. 1955년에 출생한 게이츠는 13세에 컴퓨터와 처음 인연을 맺었고, 17세에 하버드에 입학했으며 20세에 대학을 중퇴하고 MS를 창업했다. 1986년 불과 31세의 나이로 최연소 억만장자의 반열에 올랐고, 1995년부터 무려 18년간이나 세계 부자 1위 자리를 놓치지 않았다.
한편으로 게이츠는 세계 최고의 부자가 되었음에도, 그저 자신의 성공을 좇는데만 안주하지 않았다. 2000년부터 설립된 게이츠 재단은 이후 25년간 세계 각지에서 자선 활동에 무려 1016억달러(약 140조원)를 지출하며 오늘날까지 세계에서 가장 큰 자선재단으로 자리잡았다.
게이츠는 "모든 인간의 삶은 동등한 가치를 지녀야 한다"며 자선활동에 대한 사명감을 드러냈다. '부를 세상에 돌려주라''는 어머니의 당부도 게이츠의 가치관에 큰 영향을 미쳤다고.
"저희 부모님이 아주 부유하지는 않았지만, 기부와 봉사를 많이 하셨다. 제가 성공하기 시작하자. 어머니는 '주어진 것이 많을수록 그만큼의 책임과 의무가 따른다'고 하셨다. 마이크로소프트를 만들때 모든 재능과 노력을 쏟아부었던 것처럼, 저의 두 번째 커리어에서는 부를 사회에 환원하고 빈곤층을 위한 혁신에 힘을 쏟겠다고 결심했다."
"제게 남은 것, 사회에 돌려주기로 마음 먹어"