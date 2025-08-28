사이트 전체보기
'케데헌' 넷플릭스 역대 1위... 후속편 제작 논의 중

넷플릭스 역대 최다 시청 영화 등극... 꾸준한 인기 '이례적 현상'

윤현(yoonys21)
25.08.28 09:20최종업데이트25.08.28 09:21
넷플릭스 역대 누적 시청 수 영화 순위
넷플릭스 역대 누적 시청 수 영화 순위넷플릭스

K팝과 무속 신앙, 한국을 배경으로 내세운 <케이팝 데몬 헌터스>가 넷플릭스에서 가장 많이 본 영화가 됐다.

넷플릭스는 27일 <케이팝 데몬 헌터스>가 누적 시청 수는 2억3천600만을 기록하며 영화 부문 역대 1위에 올랐다고 발표했다.

2021년 11월 공개된 드웨인 존슨, 라이언 레이놀즈 주연의 액션 스릴러 영화 <레드 노티스>가 시청 수 2억3090만으로 3년 넘게 1위 자리를 지켜왔으나 <케이팝 데몬 헌터스>에 밀려 2위로 내려앉았다.

<케이팝 데몬 헌터스>의 인기가 더욱 주목받는 이유는 꾸준함이다. 지난 6월 20일 공개되고 두 달이 넘었으나 지난주(18∼24일)에도 영어·비영어 작품을 통틀어 영화 부문 주간 1위 자리를 지켰다.

AP통신은 "'케이팝 데몬 헌터스'는 공개 후 변함없이 인기를 유지하고 있다"라며 "넷플릭스 오리지널 영화들은 공개되고 한 달이 지나면 대부분 10위권에서 밀려나기 때문에 '케이팝 데몬 헌터스'의 인기는 매우 이례적인 현상"이라고 강조했다.

WSJ "케데헌, 대중문화 시대정신 사로잡은 영화"

<케이팝 데몬 헌터스> 인기를 분석한 <월스트리트저널> 기사
<케이팝 데몬 헌터스> 인기를 분석한 <월스트리트저널> 기사월스트리트저널

미국 <월스트리트저널>(WSJ)은 "넷플릭스가 지금까지 수백 편의 스트리밍 영화를 출시했으나 '케이팝 데몬 헌터스'처럼 대중문화의 시대정신(pop-culture zeitgeist)을 사로잡은 영화는 없었다"라고 성공 요인을 분석했다.

이어 "넷플릭스는 스트리밍 영화도 극장 블록버스터 영화에 버금가는 성공을 거둘 수 있다는 것을 증명하고 싶어 했다"라면서 "하지만 '케이팝 데몬 헌터스'가 이를 달성하는 첫 영화가 될 줄은 누구도 예상하지 못했다"라고 설명했다.

그러면서 "최근 수년간 '분노의 질주'와 같은 장수 시리즈가 인기를 잃고, 영화 제작사들이 '마인크래프트'와 같은 게임 각색에 몰두하는 사이에 '케이팝 데몬 헌터스'는 할리우드에서 오랜만에 나온 완전히 독창적인 프랜차이즈 영화"라고 칭찬했다.

WSJ은 '케이팝 데몬 헌터스'의 인기가 계속되는 이유로 독창성뿐만 아니라 가족 단위로 즐길 수 있어 시청 대상을 폭넓게 확장할 수 있고, 재관람도 많다는 점을 꼽았다.

캘리포니아에 거주하는 대니얼 산체스 가족은 틱톡에서 영상을 보고 노래 부르기를 좋아하는 8살 딸에게 애니메이션 영화를 접하게 할 좋은 방법이 될 것 같다고 생각해 '케이팝 데몬 헌터스'를 함께 봤다면서 "그 이후로 딸은 일주일에 한 번 이상 '케이팝 데몬 헌터스'를 시청하고 있으며, 차 안에서는 사운드트랙을 반복해서 틀어놓고 있다"라고 전했다.

K팝을 내세운 영화답게 오리지널 사운드트랙의 인기도 대단하다. 이번 주 '골든'(Golden)을 비롯해 '유어 아이돌'(Your Idol)과 '소다 팝'(Soda Pop), '하우 잇츠 던'(How It's Done)까지 총 4곡이 빌보드 메인 싱글차트 10위 안에 올랐다.

빌보드는 공식 사이트는 "한 작품의 사운드트랙 4곡이 싱글차트 '톱 10'에 동시 진입한 것은 빌보드 역사상 처음"이라며 "지금까지 그 어떤 영화도 한 번에 이렇게 많은 히트곡을 탄생시킨 적은 없었다"라고 밝혔다.

그러면서 "미국은 거대한 나라이고, 지금도 매주 수백만 명의 사람들이 이 영화와 사운드트랙을 처음 접하고 있다"라며 "K팝에 회의적인 사람들도 호기심에 이 영화를 보면서 입소문을 타고 있는 데다가 열성 팬들은 재관람을 즐기면서 인기가 계속되고 있다"라고 전했다.

후속편 제작 논의 중... 매기 강 "준비해둔 이야기 많아"

넷플릭스 영화 누적 시청 수 추이 그래프
넷플릭스 영화 누적 시청 수 추이 그래프넷플릭스

'케이팝 데몬 헌터스'는 지난 23∼24일 북미 지역 극장에서는 관객들이 함께 노래를 따라 부르는 '싱어롱' 특별 상영을 진행하면서 주말 박스오피스 1위에 올랐고, 이런 인기에 힘입어 넷플릭스는 집에서도 즐길 수 있는 싱어롱 버전도 별도로 공개했다.

넷플릭스와 소니 픽처스는 이런 '케이팝 데몬 헌터스'의 열풍을 이어가기 위해 발 빠르게 움직이고 있다.

미국 연예전문매체 <버라이어티>는 이날 "두 회사가 후속편 제작을 위한 초기 논의를 진행하고 있다"라며 "후속편을 만드는 기간에 팬들의 흥미를 유지할 콘텐츠 제작까지 논의하고 있다"라고 보도했다.

'케이팝 데몬 헌터스'의 매기 강 감독은 "잠재적인 배경 이야기를 정말 많이 준비해 뒀다"라면서 "아직 풀리지 않은 수수께끼와 보여주지 않은 영역이 많다"라고 말해 후속편을 기대케 했다.

WSJ은 "처음 '케이팝 데몬 헌터스'가 공개됐을 당시 관련 상품은 넷플릭스 온라인 스토어에서만 판매됐었다"라며 "지금은 영화에서 주인공 걸그룹 헌트릭스가 즐겨 찾던 의상과 컵라면이 엄청나게 팔리고 있고, 불법 복제 의상과 인형 판매도 급증하고 있다"라고 전했다.

그러면서 "넷플릭스는 '케이팝 데몬 헌터스'의 실사판 제작도 검토하고 있다"라며 "핼러윈을 앞두고 '케이팝 데몬 헌터스' 관련 상품을 판매하고 싶은 라이선스 사업자들의 연락도 쏟아지고 있다"라고 덧붙였다.

영국 <더타임스>도"'케이팝 데몬 헌터스'의 성공은 방탄소년단과 '오징어 게임'이 이끄는 한국 문화 열풍이 앞으로도 계속될 것이라는 증거"라고 강조했다.

