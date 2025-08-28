'케데헌' 넷플릭스 역대 1위... 후속편 제작 논의 중

월스트리트저널

<케이팝 데몬 헌터스> 인기를 분석한 <월스트리트저널> 기사미국 <월스트리트저널>(WSJ)은 "넷플릭스가 지금까지 수백 편의 스트리밍 영화를 출시했으나 '케이팝 데몬 헌터스'처럼 대중문화의 시대정신(pop-culture zeitgeist)을 사로잡은 영화는 없었다"라고 성공 요인을 분석했다.이어 "넷플릭스는 스트리밍 영화도 극장 블록버스터 영화에 버금가는 성공을 거둘 수 있다는 것을 증명하고 싶어 했다"라면서 "하지만 '케이팝 데몬 헌터스'가 이를 달성하는 첫 영화가 될 줄은 누구도 예상하지 못했다"라고 설명했다.그러면서 "최근 수년간 '분노의 질주'와 같은 장수 시리즈가 인기를 잃고, 영화 제작사들이 '마인크래프트'와 같은 게임 각색에 몰두하는 사이에 '케이팝 데몬 헌터스'는 할리우드에서 오랜만에 나온 완전히 독창적인 프랜차이즈 영화"라고 칭찬했다.WSJ은 '케이팝 데몬 헌터스'의 인기가 계속되는 이유로 독창성뿐만 아니라 가족 단위로 즐길 수 있어 시청 대상을 폭넓게 확장할 수 있고, 재관람도 많다는 점을 꼽았다.캘리포니아에 거주하는 대니얼 산체스 가족은 틱톡에서 영상을 보고 노래 부르기를 좋아하는 8살 딸에게 애니메이션 영화를 접하게 할 좋은 방법이 될 것 같다고 생각해 '케이팝 데몬 헌터스'를 함께 봤다면서 "그 이후로 딸은 일주일에 한 번 이상 '케이팝 데몬 헌터스'를 시청하고 있으며, 차 안에서는 사운드트랙을 반복해서 틀어놓고 있다"라고 전했다.K팝을 내세운 영화답게 오리지널 사운드트랙의 인기도 대단하다. 이번 주 '골든'(Golden)을 비롯해 '유어 아이돌'(Your Idol)과 '소다 팝'(Soda Pop), '하우 잇츠 던'(How It's Done)까지 총 4곡이 빌보드 메인 싱글차트 10위 안에 올랐다.빌보드는 공식 사이트는 "한 작품의 사운드트랙 4곡이 싱글차트 '톱 10'에 동시 진입한 것은 빌보드 역사상 처음"이라며 "지금까지 그 어떤 영화도 한 번에 이렇게 많은 히트곡을 탄생시킨 적은 없었다"라고 밝혔다.그러면서 "미국은 거대한 나라이고, 지금도 매주 수백만 명의 사람들이 이 영화와 사운드트랙을 처음 접하고 있다"라며 "K팝에 회의적인 사람들도 호기심에 이 영화를 보면서 입소문을 타고 있는 데다가 열성 팬들은 재관람을 즐기면서 인기가 계속되고 있다"라고 전했다.