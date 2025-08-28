'8월 맹타' 강백호, 지명 타자여도 괜찮아

KT 위즈 제공

지난 7월 31일 서울 잠실야구장에서 열린 KBO 프로야구 KT 위즈와 LG 트윈스의 경기. 8회말 마운드에 오른 KT 강백호가 역투하고 있다.지명타자는 야구 경기에서 수비를 하지 않고 오직 타격에만 전념하는 유일한 포지션이다. 최근에는 각 구단마다 붙박이 지명타자를 두기 보다는 체력 소모가 심한 포지션인 포수나 유격수, 또는 수비에 부담을 느끼는 베테랑 선수들이 돌아가면서 지명타자 자리를 소화하는 경우가 많다. 물론 지명타자가 된 계기는 각자 다르지만 KBO리그 역사에는 한 시대를 풍미했던 뛰어난 지명 타자들도 많이 있었다.지난 2011년 프로야구 30주년 레전드 올스타 BEST 10 지명타자 부문에 선정됐던 김기태는 KBO리그를 대표하는 지명타자 중 한 명이다. 1994년 KBO리그 역대 최초로 '좌타자 홈런왕'을 차지한 김기태는 1992년부터 1994년까지 3년 연속 지명타자 부문 골든글러브를 차지했다. 김기태는 선수생활 말년이었던 2004년 SK 와이번스 유니폼을 입고 통산 4번째 지명타자 부문 골든글러브의 주인공이 됐다.KBO리그 역대 최초로 2000안타 고지를 밟았던 '양신' 양준혁도 지명타자로서 KBO리그 역사에 한 획을 그었다. 입단 초 외야수로 활약했다가 1루수로 나서기도 했던 양준혁은 커리어 초반 삼성 라이온즈 유니폼을 입은 1998년을 시작으로 해태 타이거즈를 거쳐 LG 트윈스로 이적했던 2001년, 그리고 삼성으로 돌아온 후 2006년과 2007년까지 총 4번에 걸쳐 지명타자 부문 골든글러브를 수상했다.두산 베어스 시절 국가대표 포수로 이름을 날리던 홍성흔은 스티브 블레스 증후군(공을 원하는 곳에 던지지 못하는 현상)에 시달리면서 어쩔 수 없이 지명타자로 변신했다. 이미 포수로서 두 차례 골든글러브를 수상했던 홍성흔은 2008년 타율 2위를 기록하며 지명타자 부문 골든글러브를 차지했고 롯데 자이언츠 이적한 후에도 3년 연속 지명타자 부문 골든글러브를 차지하며 총 6개의 황금장갑을 수집했다.일본 프로야구에 진출하기 전 삼성의 붙박이 1루수였던 '라이언킹' 이승엽은 2012년 KBO리그에 복귀하면서 후배 채태인에게 1루 자리를 양보하고 지명타자로 활약했다. 복귀 첫 시즌부터 한국시리즈 MVP와 지명타자 부문 골든글러브를 독식하며 화려한 복귀를 알린 이승엽은 2014년과 2015년에도 지명타자 부문 골든글러브를 수상하며 1루수 골든글러브 7개를 포함해 황금 장갑 10개를 채우는데 성공했다.사울고 시절부터 투타겸업을 하면서 특급 유망주로 주목 받았던 강백호는 2018년 kt에 입단하면서 타격에 전념했다. 강백호는 입단 첫 해부터 138경기에서 타율 .290 29홈런84타점108득점을 기록하며 여유 있게 신인왕 타이틀을 차지했다. 야구팬들은 강백호가 1년 먼저 프로에 입단한 이정후(샌프란시스코 자이언츠)와 함께 한국 야구의 미래를 이끌 간판타자로 성장할 거라 믿어 의심치 않았다.강백호는 2019년에도 2년 차 징크스 없이 타율 .336 13홈런65타점을 기록했고 2020년 타율 .330 23홈런89타점95득점, 그리고 kt가 한국시리즈 우승을 차지한 2021년에는 타율 .347 16홈런102타점76득점을 기록했다. 강백호가 루키 시즌에 보여준 파워 잠재력과 2,~4년 차 시즌에 증명한 정확도가 합쳐져 '완성형 타자'로 성장한다면 KBO리그를 넘어 메이저리그에도 진출할 수 있을 거란 기대가 커졌다.하지만 승승장구하던 강백호는 2022년과 2023년 발가락과 옆구리 부상으로 2년 동안 무려 155경기에 결장했다. 작년 건강하게 복귀한 강백호는 전 경기에 출전해 타율 .289 26홈런96타점92득점을 기록하며 명예회복에 성공했지만 'FA대박'을 위해선 올 시즌 성적이 매우 중요했다. 하지만 강백호는 타율 .255 7홈런23타점로 부진하던 지난 5월 발목 부상을 당하면서 두 달 가까이 1군에서 자리를 비웠다.강백호는 지난 7월 21일 1군에 복귀했지만 9경기에서 24타수2안타(타율 .083)로 극심한 부진에 빠졌다. 하지만 적응을 마친 강백호는 8월 21경기에 출전해 타율 .333(81타수27안타)5홈런21타점14득점을 기록하며 안현민과 함께 kt 타선을 이끌고 있다. 강백호는 27일 롯데전에서도 2회 선제 솔로홈런에 이어 7회 승부에 쐐기를 박는 중전 적시타를 때려내며 8월에만 8번째 멀티히트 경기를 만들었다.강백호는 프로 입단 후 외야수로 시작해 1루수를 거쳐 작년부터는 포수로 출전하기도 했지만 프로 8년 차가 된 현재까지도 자신만의 확실한 포지션을 만들지 못했다. 이는 올 시즌이 끝나고 FA가 되는 강백호에게 가장 큰 걸림돌이 될 수도 있다. 하지만 강백호가 8월에 보여주고 있는 타격감을 시즌 끝까지 유지한다면 포지션이 불분명한 지명타자라 해도 FA시장에서 충분히 뜨거운 관심을 받을 수 있다.