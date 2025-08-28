봉쇄작전 통했다... '골때녀' 구척장신, 창단 1659일 만에 첫 우승

▲
SBS '골 때리는 그녀들'SBS
<골때녀> G리그 우승 트로피의 주인공은 구척장신이었다.
지난 27일 방영된 SBS <골 때리는 그녀들> G리그 결승전에서 FC 구척장신은 난적 FC 원더우먼을 만나 이혜정과 김진경의 연속 득점을 앞세워 2대1 승리를 거뒀다. 이로써 구척장신은 팀 창단 1659일 만에 첫 번째 우승을 차지하는 기쁨을 만끽했다.
이번 결승전은 에이스 마시마 유를 앞세워 전력이 급상승한 원더우먼과 구척장신 중 어느 팀이 우승할지 여부를 놓고 관심을 모은 바 있다. 하지만 전반 시작과 동시에 강력한 압박 수비를 가한 구척장신의 벽에 원더우먼이 가로 막히면서 승부의 축은 의외로 쉽게 구척장신 쪽으로 기울었고 결국 한 골 차이로 승패가 결정됐다.
한편 양 팀의 결승전을 끝으로 <골때녀> G리그가 막을 내렸고 다음 주부터는 또 다른 컵대회인 'GIFA컵' 토너먼트가 거행된다. 신생팀 FC 불사조 유나이티드의 첫 참가와 함께 프로그램에도 큰 변화가 찾아올 예정이다.
GIFA컵 이후 팀 전면 재편 예정