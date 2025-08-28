봉쇄작전 통했다... '골때녀' 구척장신, 창단 1659일 만에 첫 우승

▲SBS '골 때리는 그녀들' SBS

2021년 팀 창단 이래 햇수로 약 5년 동안 구척장신은 숱하게 우승의 기회를 노렸지만 좀처럼 트로피의 주인공이 되지 못했다. <골때녀> 합류 초창기만 하더라도 제대로 공 차는 선수가 거의 없었고 엉성한 드리블로 인해 그저 웃음만 자아낼 뿐이었다.

​

그런데 시간이 흐르면서 이현이를 중심으로 핵심 선수들의 기량이 눈에 띄게 달라졌고 이후 구척장신은 만만하게 볼 상대가 아니었다. 물론 이 과정에서 한때 챌린지리그로 강등되는 수모를 겪기도 했지만 이번 G리그 우승을 통해 그동안의 노력을 제대로 보상받았다. 성장이라는 관점에서 다른 팀 대비 늦게 빛을 보긴 했지만 창단 후 1659일 만의 우승은 그래서 더욱 큰 의미를 남길 수 있었다.

​

비록 준우승에 그치긴 했지만 원더우먼의 급성장 또한 이번 G리그의 가장 큰 볼거리였다. 한일전애서의 맹활약으로 시청자들을 사로 잡은 일본 출신 마시마의 합류 후 매번 고비를 넘지 못하는 하위팀의 이미지를 완전히 씻어 냈다. 진행될 컵대회에서도 우승 1순위 후보로 거론되는 원더우먼이 자신감을 회복했다는 점에서 충분히 의미있는 수확이라고 할 수 있다.

저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지 오탈자 신고