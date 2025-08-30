네, 저는 살인자의 딸입니다

올해도 변함없이 다큐의 향연, EBS 국제다큐영화제가 개막했다. '새로운 물결을 포착하라'라는 슬로건을 내걸고 8월 25일부터 31일까지 메가박스 백석, 에무시네마 등 개봉관을 비롯해 EBS 방송을 통해 전세계 35개국 62편의 작품들이 관객, 혹은 시청자들과 만난다.
다큐 영화제는 중국 현대사의 굴곡을 다룬 <정원사와 독재자>를 시작으로 페스티벌 초이스, 아트 앤 컬쳐, 월드 포커스 시네마, 아시아 커런츠, 뉴 코리안 웨이브, 크리에이티브 다큐멘터리, 마스터즈, 단편화첩 등 다양한 섹션의 작품들이 선보인다.
그 중 '페스티벌 초이스'는 EIDF의 경쟁 섹션으로 현대사를 다룬 <1980 사북>를 비롯한 한국 작품 3 편과 몽골 가족의 이야기 <밤이 되면 늑대가 온다>, 스페인 <내 시간이 다할 때까지> 등 10 편이 선보인다. 경쟁작 중 대상(다큐멘터리고양상) 1편에는 1000만 원을, 심사위원특별상 2편에는 각 700만 원을, 심사위원특별언급 1편에는 400만 원을, 시청자·관객상 1편에는 500만 원의 상금을 수여한다.
옴진리교주의 딸 행적을 담다