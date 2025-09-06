'여성 버라이어티' 왜 만들었냐고요? PD가 밝힌 제작 비화

▲음악방송에 출연한 KBS 예능 ‘언니들의 슬램덩크 시즌2’ 멤버들. KBS

사실 당시에 예능 바닥에 남초 현상이 심한 이유도 개인적으로는 그간 사회에 강요되어 온 여성에 대한 역할 관념과 관련이 있다고 생각했다. 당시에 예능 판의 주류는 육아와 쿡방(요리를 주로 하는 프로그램)이었다. 아무리 세상이 바뀌었어도 아기를 돌보고 요리하는 건 여자임이 디폴트라고 인식되는 면이 우리 사회에 남아 있는데, 예능의 기본은 '의외성'에 있다. 방송에서까지 엄마가 아기를 보고 여자가 요리하는 건 식상하다. 그러니 자연스레 육아프로와 요리프로에서 스타로 떠오르는 건 엄마가 결핍된 아빠들이고, 여자가 결핍된 남자들이다.



그렇다면 반대로 여성 출연자가 메인이 되는 프로그램을 할 거라면 육아와 살림에서 벗어난 '꿈을 이루는 성취'를 콘셉트로 가져가면 어떨지 생각했다. 내 인생 도서인 <슬램덩크>에서 착안해서 제목을 <하이힐 신고 슬램덩크>로 지었다. 아니다. 하이힐이란 단어마저도 뭔가 성에 대한 프레임을 씌우는 것 같았다. 그래서 최종 낙점된 제목이 <언니들의 슬램덩크>였다. 예상대로 회사의 반대가 있었다. 기획안에 여성 예능은 '예능계의 블루오션'이라고 적었는데, 말이 좋아서 블루오션이지 남들이 다 안 하는 건 이유가 있는 것 아니겠냐고. 다행히 조연출 시절부터 나를 피디로서 믿어 주시고 지지해 주신 부장님의 도움으로 회사의 반대를 돌파할 수 있었다.



금요일 밤 11시에 KBS의 예능은 늘 2등도 아니고 3등이었다. 1등은 그때나 지금이나 MBC의 <나혼자 산다>인 것이 기본값이었다. 짧은 기간이었지만 3개월간 동시간 대 시청률 1등의 자리에 KBS 예능이 있었다. '언니쓰' (언니들의 슬램덩크에서 민효린의 꿈으로 시작된 프로젝트 그룹)라는 최고령 걸그룹이 활동하던 시기였다. 물론 <언니쓰>는 흥했지만, 그만큼 <언니들의 슬램덩크>는 입봉 피디였던 나의 부족함으로 그러지 못했고, 그리 오래지 않아 대중에게 잊혀졌다.



예능의 주류가 남초 프로그램일 때 여성 버라이어티를 만들고, 관찰 프로그램이 주류인 시대에 '구개념 버라이어티'랍시고 예능인들 모아서 <홍김동전>이라는 옛날식 감성의 예능을 만드는 청개구리 같은 피디는 아마 앞으로도 그리 성공하진 않을 것이다. 심지어 좋은 방송국을 뒤로하고 다짜고짜 퇴사까지 했으니 더욱 그렇다. 퇴사한 이후 그런 질문을 기자분들로부터 많이 받는다. 이제 KBS를 떠나서 바깥에서 제작을 이어가게 됐는데 어떤 프로그램을 만들고 싶냐고.



사실 퇴사했다고 크게 달라질 것은 없다. 10년 전이나 지금이나 프로그램을 만드는 목표는 같다. 몇 명이 됐든, 대중에게 추억이 되는 콘텐츠를 만드는 것. 어떤 노래를 들으면 첫사랑이 떠오르고 학창 시절이 떠오르고 하는 것처럼 음악은 시대를 운반한다. PD로서 만들어 왔고 만들어 갈 프로그램들도 그랬으면 좋겠다는 꿈을 꾼다. 그래서 가장 기분 좋은 유튜브 댓글은 그런 것이다. "오랜만에 '언니쓰' 영상을 보니 고등학교 시절로 돌아간 것 같아서 애틋하다"는 류의 이야기들.



그래서 이번엔 동전의 결과를 따르기로 했다. <홍김동전> 마지막 회의 맨 마지막 장면. 앞면이 나오면 우리는 다시 돌아올 거라며 모델 주우재가 동전을 던졌다. 결과는 앞면. 동전 던지는 그림을 예쁘게 따기 위해 두세 번을 더 던졌다. 거짓말처럼 앞면, 또 앞면.



언젠가 <홍김동전>과 <도라이버>를 회상할 때 누군가의 마음이 몽글몽글하고 기분 좋아진다면 그걸로 됐다. 물론, 좀 더 많은 사람이 그랬으면 좋겠다는 꿈을 꾸며 오늘도 <도라이버> 출연진과 제작진은 기꺼이 예능의 전장에 나선다.

추천 댓글 스크랩 페이스북 트위터 공유 이 기사가 마음에 드시나요? 좋은기사 원고료로 응원하세요 원고료로 응원하기