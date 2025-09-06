'여성 버라이어티' 왜 만들었냐고요? PD가 밝힌 제작 비화

|KBS 퇴사 후 넷플릭스 예능 프로그램 제작까지, 맨땅에 헤딩하듯 제안서를 보내고 퇴짜 맞는 일을 반복한 피디의 고군분투 제작기를 전합니다. 16년 차 피디가 소규모 제작사 대표로 OTT 프로그램을 제작하며 든 생각을 허심탄회하게 고백합니다.[편집자말]
KBS의 <홍김동전>으로 시작해 넷플릭스 <도라이버>로 이어지기까지 방송에 결과가 공개되지 않은 두 번의 동전 던지기가 있었다.
첫 번째는 처음 프로그램을 시작할 때 제작진이 던진 동전이었다. <홍김동전>과 또 다른 하나의 기획을 두고 무엇에 도전할지 고심하던 중이었다. 세간의 평은 <홍김동전>이 아닌 다른 기획안이 좀 더 시류에 맞고 무난할 것 같다는 쪽이었다. 그런데 나와 작가들의 마음은 왠지 모르게 이 KBS답지 않은(?) 제목도 기괴한 <홍김동전>에 끌리던 중이었다. '앞면이 나오면 홍김동전.' 회의실에서 우리 스스로 동전을 던졌다. 결과는 뒷면. 그때 그 동전의 뒷면을 보며 우리는 우리의 마음을 확인했다.
"우리 홍김동전 하고 싶었네."
동전의 결과를 깔끔하게 무시하고 우리는 마음 닿는 곳으로 운명을 개척하기로 했다.
'입봉' 준비하다 깨달은 것