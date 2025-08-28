'왕성한 활동' 강미나, '아이돌 꼬리표' 뗐다

트와이스와 프로미스나인, 모모랜드, 케플러, 클라씨, 아일릿, 이즈나 등은 대중들에게 많은 사랑을 받고 있는 걸그룹이라는 점 외에도 또 하나의 공통점이 있다. 바로 케이블과 지상파, 종편 방송국의 서바이벌 오디션 프로그램을 통해 탄생한 걸그룹이라는 점이다. 서바이벌 오디션 프로그램 참가는 공식 데뷔 전부터 대중들의 눈을 사로잡을 수 있어 가수 지망생들의 데뷔 과정으로 자리 잡은 지 오래다.
이런 서바이벌 오디션 프로그램이 본격적으로 유행을 하기 시작한 계기는 역시 2016년부터 2019년까지 4년에 걸쳐 제작됐던 엠넷의 <프로듀스> 시리즈가 결정적이었다. <프로듀스> 시리즈를 통해 아이오아이를 시작으로 워너원, 아이즈원 같은 인기 아이돌 그룹이 탄생했다. 물론 2019년 <프로듀스 X 101>을 통해 결성된 X1처럼 투표 조작 의혹으로 활동 5개월 만에 해체된 비운의 팀도 있었다.
2016년 4월 <프로듀스101> 시즌1을 통해 결성된 걸그룹 아이오아이 역시 단 9개월의 짧은 활동 끝에 해체돼 멤버들 각자 팀 또는 개인으로 활동을 이어갔다. 특히 아이오아이 출신 중에는 유독 배우로 활동하고 있는 멤버가 많다. 현재 방영되고 있는 KBS 토일 미니시리즈 <트웰브>에 이어 오는 29일 공개되는 넷플릭스 오리지널 영화 <고백의 역사>에 출연하는 강미나 역시 아이오아이 출신 연기자다.
연기자로 자리 잡은 아이오아이 출신 배우들