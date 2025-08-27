"이렇게까지 같이 살아야 돼?" 김성주도 질색, 강형욱도 인정한 늑대견

▲
'개와 늑대의 시간'의 한 장면채널A
"지금까지 만나본 친구들 중에 제일 센 친구고..."
늑대 1호의 일상을 관찰하기 위해 방문한 제작진은 마음의 준비를 단단히 했다. 공격 당할 수 있다는 보호자의 당부에 안전 장구까지 완비했다. 역시나, 늑대 1호는 사나운 면모를 보이며 입질을 시도했다. 강형욱 훈련사는 말려 들어가 있지 않은 꼬리를 가리키며 두려움의 공격성이 아니라고 설명했다. 김성주는 "얘는 늑대야, 표정이. 얘는 반려견이 아닌데..."라며 고개를 절레절레 흔들었다.
보호자는 생후 3개월된 늑대 1호를 데려오고 불과 3개월 만에 응급실을 가야 했던 참극에 대해 털어놓았다. 처음에는 귀엽기만 했던 늑대 1호가 입질을 시작했기 때문이다. 가족들도 온몸에 상처가 가득했다. 단순한 입질이 아니라 물고 난 뒤 늘어지며 비트는 과정에서 생기는 'ㄱ자 상처'는 충격적이었다. 결국 늑대 1호는 거실의 울타리 내에서 생활할 수밖에 없었다.
울타리의 크기는 거실의 90%를 차지할 정도로 컸다. 가족들은 혹시나 울타리에 닿을까 조심해서 생활했다. 자가격리 상태나 다름 없었다. 늑대 1호는 갑자기 꼬리 잡기를 하고, 난데없이 하울링을 했다. 사료를 주니 코를 사용해 덮으려는 행동을 보였다. 주변에 흙이 없으면 물이라도 튀겨서 묻으려 했다. 야생에서는 자연스러운 축적 본능이었다. 야생 개, 그러니까 늑대의 모습이었다.
늑대 1호는 울타리 안쪽을 청소하려는 보호자를 향해 매서운 공격성을 보였다. 청소기를 물어 뜯고, 물티슈도 낚아채더니 소유하려 했다. 잠시 후, 태연하게 자신이 획득한 물건들을 꺼내 보여줬다. 강형욱의 말처럼, 지키고 있는 것을 보여주려는 행동이었다. 절절매는 보호자를 보며 김성주는 "이렇게까지 같이 살아야 돼요?"라며 비반려인의 입장을 충실히 대변했다.