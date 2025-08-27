AI부터 로봇까지... 칭화대가 이끄는 '차이나테크의 역습'

tvn

오늘날의 중국은 과학기술 분야의 주도권을 잡기 위하여 대학 뿐 아니라 국가 주도로 조기 영재 교육 시스템을 운영중이다. '2025년 네이처 연구 영향력 순위'에 따르면 미국 하버드를 제치고 1위를 차지한 중국과학원을 비롯하여 상위 10개 학교 중 무려 8개가 중국 대학이었을만큼, 중국 영재 육성시스템의 효과를 보여주고 있다. 한국의 명문인 서울대는 52위, 카이스트는 81위에 불과했다.



2008년, 중국은 또다른 인재 육성 프로젝트인 '천인계획'을 추진한다. 해외에 진출해있는 최정상급 과학인력을 파격적인 혜택을 제공하며 매년 1000명씩 중국으로 데려오겠다는 정책이었다. 약 10년간의 천인계획으로 중국이 확보한 과학 인재는 약 7000명 이상에 이를 것으로 추정되고 있다. 하지만 전 세계 국가들은 중국의 이러한 노골적인 인재와 기술유출에 강력한 불만과 반발을 드러냈다. 일부 국가들은 중국으로 넘어간 과학자들을 산업스파이로 기소하기도 했다.



말레이시아 출신 미국인인 사이먼 앙은 중요한 최첨단 기술 관련 자료들을 중국으로 빼돌린 것이 적발되어 실형을 선고받았다. 미국 나노과학의 권위자였던 찰스 리버는 막대한 대가를 받고 중국의 나노 연구에 협력한 혐의로 실형을 살고 난 뒤 중국으로 건너가 칭화대 교수가 되기도 했다. 한국에서도 지난 2024년 삼성전자 임직원들이 반도체 기술을 중국에 유출한 것으로 드러나 큰 충격을 준 바 있다.



이러한 중국의 성장에 위협을 느낀 미국은 인재유출을 국가적 차원에서 대응해야 한다는 위기의식이 높아졌다. 도널드 트럼프 미국 대통령은 대선후보 시절부터 "중국이 우리의 지적재산과 권리를 훔치고 있다"고 비난하며 "중국의 부당하고 착취적인 행위로부터 미국 노동자와 기술, 산업을 지켜야 한다"고 소리를 높이기도 했다.



이처럼 중국은 수단과 방법을 가리지 않고 과학기술을 발전시키며 이제는 세계 최강대국 미국의 패권을 위협할 만큼 성장했다. 오늘날의 중국은 인공지능, 첨단로봇, 군사무기에 이르기까지 다양한 분야에 걸쳐 미국과 기술패권 경쟁을 펼치고 있다.



중국은 2025년초 새로운 생성형 인공지능인 '딥시크'를 개발하여 전 세계에 큰 파장을 일으켰다. 중국은 딥시크 외에도 인공지능 분야에서 많은 성과를 이뤄내며 세계지식재산기구에서 집계(2014-2023)한 '생성형 인공지능 지수'에서 2위 미국을 압도적인 개수로 제치고 1위를 차지하기도 했다. 전문가들은 특정 국가나 기업이 인공지능 시장을 독점할 경우, 데이터와 이익을 장악하는 디지털 소작농화가 심화될 수 있다고 경고하고 있다.



또한 중국은 군사용 로봇들을 연이어 개발하면서 중국 인민해방군에서는 사람을 대체하여 어려운 임무를 수행할 수 있는 '휴머노이드'의 실전 투입을 연구하고 있다. 또한 드론 강국이기도 한 중국은 최근 1.3톤에 이르는 초대형 드론모함인 '지우티엔'에서부터, 길이 2cm에 불과한 초소형 '모기 드론'까지 개발해내는 데 성공했다. 미국의 안보전문가들은 중국의 드론이 실전에 배치된다면 미국의 정보 유출과 안보 위협으로 이어질 수 있다며 우려를 보내고 있다. 현재 미국 정부는 중국 드론을 금지하는 조치를 추진하고 있다.



오늘날 칭화대는 첨단 기술 연구와 벤치창업 연계를 활성화하여 중국의 과학기술을 격상시키는 데 크게 기여하고 있다. 이는 하루아침에 이뤄진 것이 아니라 오랜 기획과 투자의 결실이었다. 그리고 중국만이 아니라 전 세계가 각자 현재 과학기술 경쟁을 위하여 심혈을 기울이고 있다. 우리 나라 역시 세계적인 4차산업혁명의 치열한 변화와 경쟁 속에서 다른 국가들에게 뒤쳐지지 않기 위해서는 더 절실한 위기의식과 노력이 필요하다는 목소리가 높아지고 있다.

칭화대중국은 오늘날 세계적인 과학기술 강국으로 부상했다. 특히 중국의 명문대인 칭화대학(清华大学 Tsinghua University, THU)은 '중국의 MIT'라고 불리우며 자국의 과학기술 발전을 선도하고 있는 심장부로 꼽힌다. 2024년 '아시아 대학평가'에서 쟁쟁한 세계의 명문대들을 모두 제치고 1위에 등극힌 칭화대는 중국 내에서도 엄청난 입시 경쟁률을 자랑하며 최고의 엘리트 양성소이자 천재들만 갈 수 있는 '꿈의 대학'으로 불린다.4차산업혁명의 시대에 중국이 주도한 '차이나테크'의 눈부신 성장은 어떻게 가능했을까. 8월 26일 방송된 tvN <벌거벗은 세계사>에서는 '칭화대가 주도한 차이나테크의 역습'편이 그려졌다.1911년 청나라 말기, 칭화대의 전신인 칭화학당이 탄생한다. 당시 청나라는 외세배척운동인 의화단 운동이 실패로 돌아가며 미국, 영국 등 서구열강과 신축조약을 체결하고 막대한 배상금을 지불해야 했다.미국은 다른 열강들을 견제하고 청나라에 대한 영향력을 확대하기 위하여, 배상금 일부를 반환하며 미국 유학생을 양성한다는 명분으로 근대적인 교육기관인 칭화학당을 설립하게 된다. 오늘날 세계패권과 과학기술 경쟁에서 미국의 최대 라이벌로 급부상한 중국에게, 그 심장부라고 할 수 있는 칭화대의 건립이 바로 '미국이 제공한 배상금'에서 시작되었다는 사실은 아이러니하다.1912년 청나라가 멸망하고 중화민국이 수립된다. 칭화대는 중화민국 체제에서 발전을 거듭했고 1932년에는 공학원을 설립하며 이공계 전문대학으로서 입지를 다졌다. 이후 중일전쟁을 거쳐 1945년부터 4년간의 국공내전이 이어지며 최종적으로 승리한 중국 공산당은 사회주의 이념을 기반으로 한 중화인민공화국을 수립한다.1950년 한국전쟁이 벌어지며 냉전 시대속 이념 대립으로 미국과 중국의 관계는 악화된다. 중국 유학생들의 미국 유학은 차단되었고, 미국 정부는 핵심기술과 학문의 유출을 우려하여 자국에 있던 중국 유학생들의 귀국을 금지하는 조치를 단행하기도 했다.이후 중국은 공산당의 주도하에 국가가 모든 과학과 학문 연구를 통제하는 시대에 접어들었다. 그리고 1966년 마오쩌둥에 의하여 대규모의 정치-사회 개혁 운동인 '문화대혁명' 사태가 발발한다. 당시 지식인들에서부터 중국 고유의 전통문화에 이르기까지 모두 부르주아 문화로 낙인찍혀 탄압받거나 박해를 당하기 일쑤였다. 이 시기에 중국내 대학 상당수가 폐쇄되고 교육 체제 전반이 마비되기에 이른다.칭화대 역시 문화대혁명 당시에 가장 큰 피해를 입은 학교중 하나였다. 교수와 교직원들이 폭행을 당했고 도서관의 서적과 연구자료들이 홍위병들에 의하여 대거 소실됐다. 이로 인하여 훗날 중국 내에서는 '문화대혁명이 중국의 과학기술과 시스템을 100년 이상 퇴보시켰다'는 평가가 나오기도 했다.하지만 문화대혁명 이후 불과 반세기 만에 중국은 대역전극을 쓰게 된다. 오늘날의 중국은 전 세계 다양한 분야에서 최첨단 과학기술을 선도하고, 심지어 미국과 어깨를 나란히 하는 4차산업 최강국으로 도약하게 된다.중국은 어떻게 차이나테크의 역습을 이뤄냈을까. 1976년 중국 경제부흥의 아버지로도 불리는 덩샤오핑의 집권은 전환점이 됐다. 그는 당시 문화대혁명 이후 세계 극빈국 중 하나가 될 정도로 국가경제가 무너져있던 중국을 재건하기 위하여, 자본주의도 받아들이는 과감한 개혁개방 정책을 추진했다. 실리주의자였던 덩샤오핑의 사상을 대표하는 어록인 '흑묘백묘론(색깔이 어떻든 쥐만 잘 잡으면 좋은 고양이라는 뜻)'이다. 바로 자본주의든 공산주의든 중국 경제를 살리는 것이 가장 중요하다는 의미였다.1978년, 덩샤오핑은 미국과의 관계 개선을 추진하며 단절되었던 미국 유학생 파견도 재개하고 적극적인 해외유학 정책을 확대했다. 당시 식량부족으로 농업 현대화가 시급했던 중국은 미국으로부터 선진농업 기술을 수용하며 많은 발전을 이뤄냈다. 하지만 이때만 해도 미국은 최첨단 과학기술에 대한 유출은 엄격히 제한했다.1980년대 들어 미국과 소련의 냉전 구도, 미국의 스타워즈(소련의 핵미사일 공격으로부터 미국 본토를 지키기 위한 우주 요격 계획) 프로젝트 등으로 급변하는 국제정세를 지켜본 중국은 첨단기술의 발전없이 국가생존이 위태롭다는 결론에 도달했다. 과학기술의 필요성을 절감한 중국은 1986년 3월 '863 계획'을 추진하며 첨단기술 개발과 명문대 육성을 위한 프로젝트에 돌입했다. 당시 중국 정부는 국가 전체 재정의 5%에 이르는 무려 100억 위안(현재 한화 17조 7000억)에 이르는 파격적인 예산을 투입한다.특히 중국이 과학기술 발전 즁 가장 심혈을 기울인 분야는 인재 양성이었다. 1977년 중국은 문화대혁명 시절에 폐지된 대학입시 '가오카오(중국판 수능시험)'를 부활시켰다. 이는 중국 교육사에 이어서 큰 전환점으로 꼽힌다. 이 당시 합격하여 대학에 진학한 사람들은 기적의 77학번으로 불리며 훗날 중국 사회를 이끄는 핵심 인재로 성장하게 된다.1998년 중국은 최고수준의 과학 인재를 양성하기 위하여 '장강학자 계획'이라는 또다른 프로젝트를 추친한다. 해외 일류대학에서 활동중인 중국 출신 인재들을 파격적인 대우로 본국으로 유치하면서 해외인재 영입과 내부 교수진 수준을 향상시키고, 다시 젊은 학자를 양성하는 선순환 시스템을 구축하게 된다.