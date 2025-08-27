AI부터 로봇까지... 칭화대가 이끄는 '차이나테크의 역습'

▲벌거벗은세계사
칭화대tvn
중국은 오늘날 세계적인 과학기술 강국으로 부상했다. 특히 중국의 명문대인 칭화대학(清华大学 Tsinghua University, THU)은 '중국의 MIT'라고 불리우며 자국의 과학기술 발전을 선도하고 있는 심장부로 꼽힌다. 2024년 '아시아 대학평가'에서 쟁쟁한 세계의 명문대들을 모두 제치고 1위에 등극힌 칭화대는 중국 내에서도 엄청난 입시 경쟁률을 자랑하며 최고의 엘리트 양성소이자 천재들만 갈 수 있는 '꿈의 대학'으로 불린다.
4차산업혁명의 시대에 중국이 주도한 '차이나테크'의 눈부신 성장은 어떻게 가능했을까. 8월 26일 방송된 tvN <벌거벗은 세계사>에서는 '칭화대가 주도한 차이나테크의 역습'편이 그려졌다.
1911년 청나라 말기, 칭화대의 전신인 칭화학당이 탄생한다. 당시 청나라는 외세배척운동인 의화단 운동이 실패로 돌아가며 미국, 영국 등 서구열강과 신축조약을 체결하고 막대한 배상금을 지불해야 했다.
미국은 다른 열강들을 견제하고 청나라에 대한 영향력을 확대하기 위하여, 배상금 일부를 반환하며 미국 유학생을 양성한다는 명분으로 근대적인 교육기관인 칭화학당을 설립하게 된다. 오늘날 세계패권과 과학기술 경쟁에서 미국의 최대 라이벌로 급부상한 중국에게, 그 심장부라고 할 수 있는 칭화대의 건립이 바로 '미국이 제공한 배상금'에서 시작되었다는 사실은 아이러니하다.
1912년 청나라가 멸망하고 중화민국이 수립된다. 칭화대는 중화민국 체제에서 발전을 거듭했고 1932년에는 공학원을 설립하며 이공계 전문대학으로서 입지를 다졌다. 이후 중일전쟁을 거쳐 1945년부터 4년간의 국공내전이 이어지며 최종적으로 승리한 중국 공산당은 사회주의 이념을 기반으로 한 중화인민공화국을 수립한다.
1950년 한국전쟁이 벌어지며 냉전 시대속 이념 대립으로 미국과 중국의 관계는 악화된다. 중국 유학생들의 미국 유학은 차단되었고, 미국 정부는 핵심기술과 학문의 유출을 우려하여 자국에 있던 중국 유학생들의 귀국을 금지하는 조치를 단행하기도 했다.
이후 중국은 공산당의 주도하에 국가가 모든 과학과 학문 연구를 통제하는 시대에 접어들었다. 그리고 1966년 마오쩌둥에 의하여 대규모의 정치-사회 개혁 운동인 '문화대혁명' 사태가 발발한다. 당시 지식인들에서부터 중국 고유의 전통문화에 이르기까지 모두 부르주아 문화로 낙인찍혀 탄압받거나 박해를 당하기 일쑤였다. 이 시기에 중국내 대학 상당수가 폐쇄되고 교육 체제 전반이 마비되기에 이른다.
칭화대 역시 문화대혁명 당시에 가장 큰 피해를 입은 학교중 하나였다. 교수와 교직원들이 폭행을 당했고 도서관의 서적과 연구자료들이 홍위병들에 의하여 대거 소실됐다. 이로 인하여 훗날 중국 내에서는 '문화대혁명이 중국의 과학기술과 시스템을 100년 이상 퇴보시켰다'는 평가가 나오기도 했다.
문화대혁명 이후 반세기 만에 대역전극 쓴 중국
하지만 문화대혁명 이후 불과 반세기 만에 중국은 대역전극을 쓰게 된다. 오늘날의 중국은 전 세계 다양한 분야에서 최첨단 과학기술을 선도하고, 심지어 미국과 어깨를 나란히 하는 4차산업 최강국으로 도약하게 된다.
중국은 어떻게 차이나테크의 역습을 이뤄냈을까. 1976년 중국 경제부흥의 아버지로도 불리는 덩샤오핑의 집권은 전환점이 됐다. 그는 당시 문화대혁명 이후 세계 극빈국 중 하나가 될 정도로 국가경제가 무너져있던 중국을 재건하기 위하여, 자본주의도 받아들이는 과감한 개혁개방 정책을 추진했다. 실리주의자였던 덩샤오핑의 사상을 대표하는 어록인 '흑묘백묘론(색깔이 어떻든 쥐만 잘 잡으면 좋은 고양이라는 뜻)'이다. 바로 자본주의든 공산주의든 중국 경제를 살리는 것이 가장 중요하다는 의미였다.
1978년, 덩샤오핑은 미국과의 관계 개선을 추진하며 단절되었던 미국 유학생 파견도 재개하고 적극적인 해외유학 정책을 확대했다. 당시 식량부족으로 농업 현대화가 시급했던 중국은 미국으로부터 선진농업 기술을 수용하며 많은 발전을 이뤄냈다. 하지만 이때만 해도 미국은 최첨단 과학기술에 대한 유출은 엄격히 제한했다.
1980년대 들어 미국과 소련의 냉전 구도, 미국의 스타워즈(소련의 핵미사일 공격으로부터 미국 본토를 지키기 위한 우주 요격 계획) 프로젝트 등으로 급변하는 국제정세를 지켜본 중국은 첨단기술의 발전없이 국가생존이 위태롭다는 결론에 도달했다. 과학기술의 필요성을 절감한 중국은 1986년 3월 '863 계획'을 추진하며 첨단기술 개발과 명문대 육성을 위한 프로젝트에 돌입했다. 당시 중국 정부는 국가 전체 재정의 5%에 이르는 무려 100억 위안(현재 한화 17조 7000억)에 이르는 파격적인 예산을 투입한다.
특히 중국이 과학기술 발전 즁 가장 심혈을 기울인 분야는 인재 양성이었다. 1977년 중국은 문화대혁명 시절에 폐지된 대학입시 '가오카오(중국판 수능시험)'를 부활시켰다. 이는 중국 교육사에 이어서 큰 전환점으로 꼽힌다. 이 당시 합격하여 대학에 진학한 사람들은 기적의 77학번으로 불리며 훗날 중국 사회를 이끄는 핵심 인재로 성장하게 된다.
1998년 중국은 최고수준의 과학 인재를 양성하기 위하여 '장강학자 계획'이라는 또다른 프로젝트를 추친한다. 해외 일류대학에서 활동중인 중국 출신 인재들을 파격적인 대우로 본국으로 유치하면서 해외인재 영입과 내부 교수진 수준을 향상시키고, 다시 젊은 학자를 양성하는 선순환 시스템을 구축하게 된다.
국가 주도로 조기 영재 교육 시스템 운영