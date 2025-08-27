금지된 유혹에 빠졌다, 어두운 이미지로 변신한 아이브

▲
새 음반 'IVE SECRET'을 발표한 아이브(IVE)스타쉽엔터테인먼트
타이틀 곡의 노선 변화에 살짝 당황했다면 뒤이어 등장하는 'Wild Bird'가 완충재 역할을 담당할 것이다. "모든 세상과 하늘과 바다가 무대야 Real / Like the girls on wings"라는 노랫말과 더불어 기승전결 뚜렷한 선율, 후렴부의 떼창 조합은 이 음반의 주인공이 아이브임을 다시 한번 상기시켜준다.
경쾌한 댄스 비트로 앞선 트랙들의 무거움을 살짝 덜어낸 'Dear My Feelings', 수록곡 중 가장 묵직한 톤의 단단함을 강조하는 'GOTCHA (Baddest Eros)'는 서로 대비되는 양극단의 조합으로 신보의 균형감을 맞춰준다. 익숙함과 낯선 감정의 회색 지대 마냥 중심을 잡아낸다.
디지털 신호의 불규칙한 효과음을 곳곳에 배치해 둔 '삐빅 (♥beats)', 살짝 복잡하면서도 아이브 특유의 또렷한 멜로디와 코러스가 적절히 배합된 'Midnight Kiss'는 6인조 그룹의 원숙함과 당당함을 자신있게 보여주는 트랙들이다.
과감한 변화...이 또한 아이브 답네