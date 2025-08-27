금지된 유혹에 빠졌다, 어두운 이미지로 변신한 아이브

스타쉽엔터테인먼트

"두 눈 꼭 감아볼래? / 어떤 판타질 상상하든 / 내가 다 이뤄줄게 / 너는 그냥 꿈만 꾸면 돼"

아이브 'XOXZ' 뮤직비디오의 한 장면타이틀 곡 'XOXZ'는 "사랑해, 잘자"라는 의미를 담은 이들만의 신조어로 음악적 구성 뿐만 아니라 뮤직비디오에서도 이른바 '다크 이미지'를 전면에 내세우면서 호기심을 자극한다. 잠 못 이루는 멤버 레이의 침실을 향해 나머지 5명이 자동차를 탄채 유리벽을 부수고 찾아온다. 그리고 이들은 레이가 해보지 못했던, 금단의 욕구에 대한 유혹에 돌입한다.이를 두고 멤버들은 음반 발매전 이뤄진 유튜브 '채널 십오야'에 출연해 'EVIL CUPID'로 명명하면서 "꿈속에서 약간 금지된 걸 실현하고 꿈속에서 펼쳐내고 싶다는 욕구"를 드러냈다고 이야기 한 바 있다."당당한 나"를 부르짓던 'I AM', 너와 나의 연대 의미를 강조했던 'REBEL HEART'와는 180도 다른 방향성을 드러낸 'XOXZ'는 소리의 질감에서도 큰 변화가 감지된다. 묵직한 중저음의 808 베이스와 드럼 비트, 여기에 덧붙여진 멤버들의 랩과 느린 템포의 곡 전개는 또렷한 멜로디 라인을 강조해온 아이브의 이전 행보를 기억한다면 파격에 가까운 변화다.