200만 관객 돌파한 '귀멸의 칼날', 흥행 이유는 뭘까?

▲
<극장판 귀멸의 칼날: 무한성편> 스틸ⓒ애니맥스브로드캐스팅코리아
<극장판 귀멸의 칼날: 무한성편>(아래 무한성편)은 극장판이라는 명칭을 달고 있지만 실질적으로는 TV 애니메이션 시리즈 6~8편 분량을 하나로 엮은, 시리즈의 연장선에 놓인 작품이다. 침체된 한국 극장가에서 단기간 내 200만 관객을 동원할 만큼 가장 주목받는 작품이기도 하다. <무한성 편>은 원작 애니메이션을 착실히 챙겨 본 관객들에게는 시각적 어트랙션으로서 최상의 즐거움을 선사한다.
제작사 유포터블의 화려한 시각효과
2000년 설립된 스튜디오 유포터블(ufotable)은 처음부터 기술 실험을 정체성으로 삼았다. <공의 경계>(2007-2013) 극장판 시리즈에서 보여준 3D와 2D의 결합 시도는 당시로서는 도전적인 시도였고 이후 'Fate' 시리즈를 거쳐 액션 시퀀스에 특화된 스튜디오로서 명성을 쌓았다.
<귀멸의 칼날> 시리즈는 이러한 기술 축적의 집대성이다. 2019년 첫 TV 시리즈에서 액션 시퀀스의 표현은 기존 애니메이션에서는 쉽게 볼 수 없던 화려함을 선보였다. 이후 <귀멸의 칼날: 무한열차편>(2020)에서는 이를 극장 스케일로 확장시켰다. <무한성편>은 화려한 시각효과를 극단적으로 밀어붙인 작품이다. 유포터블 작품들을 관통하는 특징은 기술이 서사를 이끄는 구조다. 서사에 맞춰 영상을 설계하는 게 기본이겠지만 유포터블은 원작 만화가 갖는 서사 골조를 믿고 영상 아이디어에 집중한다. 이번 영화에서 무한성이라는 공간 자체를 원작을 재현하는 선을 넘어서 유포터블의 전매특허인 눈이 즐거운 시각 경험을 위해 다층적으로 표현해 낸다.
귀신을 죽이는 귀살대는 무한성 내 각기 다른 공간에서 전투를 벌인다. 다른 공간마다 차별화하는 시네마토그라피를 적용하면서 전체적으로는 통일된 미장센을 유지한다. 시노부와 도우마의 전투에서는 수직 공간감을 강조하는 틸트와 크레인 워크를, 젠이츠와 카이가쿠의 대결에서는 번개의 궤적을 따라가는 고속 패닝을 주된 연출 포인트로 잡았다. 인상적인 지점은 탄지로-기유와 아카자의 전투 시퀀스다. 애니메이션에서는 제작비와 시간의 한계로 인해 시도하기 어려운 이 카메라 무브먼트를 유포터블은 3D 배경과 2D 캐릭터 애니메이션의 정교한 콤포지팅을 통해 자연스럽게 구현한다. 관객으로 하여금 전투의 중심에 있는 듯한 몰입감을 만들어낸다. 해당 제작사의 작품을 관객들이 선호하는 주된 이유다.
캐릭터마다 다른 호흡법을 시각화하는 부문도 힘을 줬다. 물과 번개, 벌레가 연상시키는 색깔로 영상 톤을 잡아내어 다른 감정 온도를 만들어낸다. 전투를 고양시키는 오케스트라 스코어는 이런 시각효과와 정확히 싱크되며 전투 시퀀스의 쾌감을 극대화한다. 젠이츠가 적을 쓰러뜨리는 시퀀스에서 번개의 시각효과와 현악기로 강조시킨 사운드 이펙트는 작품의 백미다.