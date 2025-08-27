'세기의 커플' 테일러 스위프트, 켈시와 약혼 발표

▲
테일러 스위트스가 자신의 소셜미디어에 올린 트래비스 켈시와의 약혼 사진테일러 스위프트 인스타그램
팝스타 테일러 스위프트와 미식축구 선수 트래비스 켈시가 약혼했다.
스위프트와 켈시는 26일(현지시각) 자신들의 소셜미디어 계정에 "영어 선생님과 체육 선생님이 결혼해요"라는 글과 함께 켈시가 스위프트에게 청혼하는 사진을 올렸다.
노래 가사에 문학적 표현을 많이 쓰는 자신을 영어 선생님에, 운동선수인 켈시를 체육 선생님에 비유한 것이다.
팟캐스트 고백으로 시작된 러브스토리
1989년생 동갑내기인 두 사람의 연인 관계는 지난 2023년 7월 처음 알려졌다. 미국프로풋볼(NFL) 캔자스시티 치프스에서 뛰고 있는 켈시는 팟캐스트에서 당시 최고의 팝스타 스위프트가 캔자스시티에 공연하러 왔을 때 자신의 연락처가 새겨진 '우정 팔찌'를 만들어 전달하려고 했지만, 만나지 못해 실망했다고 말했다.
그해 9월 스위프트가 켈시를 응원하기 위해 처음으로 캔자스시티 홈구장에 나타났고, 2024년 캔자스시티가 슈퍼볼에서 우승하자 두 사람이 필드 위에서 공개적으로 애정 표현을 하기도 했다.
스위프트는 과거 타임지 인터뷰에서 "우리의 모든 관계는 트래비스가 자신의 팟캐스트에서 나에 대한 마음을 아주 귀엽게 고백하면서 시작됐다"라며 "나는 그것이 아주 멋지다고 생각했다"라고 말했다.
연인 관계를 공식화하자 스위프트는 캔자스시티 홈구장을 자주 찾았고, 중계 카메라가 앞다퉈 스위트프의 모습을 잡자 일부 시청자들은 경기에 집중하는 데 방해가 된다며 방송사에 불만을 표하기도 했다.
올여름에는 켈시가 스위프트의 영국 런던 공연에 등장해 함께 무대를 꾸미는 등 세계에서 가장 뜨거운 관심을 받는 연인이 됐다.
스위프트 '앙숙' 트럼프도 덕담... "행운 가득하길"