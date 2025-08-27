사이트 전체보기
'세기의 커플' 테일러 스위프트, 켈시와 약혼 발표

팝스타 스위프트, 풋볼스타 켈시와 2년 열애 끝에 약혼... 미국이 '들썩'

윤현(yoonys21)
25.08.27 09:07최종업데이트25.08.27 09:07
테일러 스위트스가 자신의 소셜미디어에 올린 트래비스 켈시와의 약혼 사진
테일러 스위트스가 자신의 소셜미디어에 올린 트래비스 켈시와의 약혼 사진테일러 스위프트 인스타그램

팝스타 테일러 스위프트와 미식축구 선수 트래비스 켈시가 약혼했다.

스위프트와 켈시는 26일(현지시각) 자신들의 소셜미디어 계정에 "영어 선생님과 체육 선생님이 결혼해요"라는 글과 함께 켈시가 스위프트에게 청혼하는 사진을 올렸다.

노래 가사에 문학적 표현을 많이 쓰는 자신을 영어 선생님에, 운동선수인 켈시를 체육 선생님에 비유한 것이다.

팟캐스트 고백으로 시작된 러브스토리

1989년생 동갑내기인 두 사람의 연인 관계는 지난 2023년 7월 처음 알려졌다. 미국프로풋볼(NFL) 캔자스시티 치프스에서 뛰고 있는 켈시는 팟캐스트에서 당시 최고의 팝스타 스위프트가 캔자스시티에 공연하러 왔을 때 자신의 연락처가 새겨진 '우정 팔찌'를 만들어 전달하려고 했지만, 만나지 못해 실망했다고 말했다.

그해 9월 스위프트가 켈시를 응원하기 위해 처음으로 캔자스시티 홈구장에 나타났고, 2024년 캔자스시티가 슈퍼볼에서 우승하자 두 사람이 필드 위에서 공개적으로 애정 표현을 하기도 했다.

스위프트는 과거 타임지 인터뷰에서 "우리의 모든 관계는 트래비스가 자신의 팟캐스트에서 나에 대한 마음을 아주 귀엽게 고백하면서 시작됐다"라며 "나는 그것이 아주 멋지다고 생각했다"라고 말했다.

연인 관계를 공식화하자 스위프트는 캔자스시티 홈구장을 자주 찾았고, 중계 카메라가 앞다퉈 스위트프의 모습을 잡자 일부 시청자들은 경기에 집중하는 데 방해가 된다며 방송사에 불만을 표하기도 했다.

올여름에는 켈시가 스위프트의 영국 런던 공연에 등장해 함께 무대를 꾸미는 등 세계에서 가장 뜨거운 관심을 받는 연인이 됐다.

스위프트 '앙숙' 트럼프도 덕담... "행운 가득하길"

테일러 스위프트와 트래비스 켈시의 약혼 소식을 보도하는 AP통신
테일러 스위프트와 트래비스 켈시의 약혼 소식을 보도하는 AP통신AP

AP통신은 "두 사람의 약혼은 2년간 전 세계 수백만 명, 특히 이 팝스타의 거대하고 열성적인 팬덤 '스위프티'들을 흥분시키고 매료시킨 러브스토리의 동화 같은 결말"이라며 "그동안 스위프트가 경기장을 찾아 켈시를 응원하고, 켈시가 스위프트의 공연에 올라 춤을 추는 수많은 영상이 기록됐다"라고 전했다.

또한 "켈시는 NFL 최강팀 캔자스시티의 핵심 선수로 스위프트를 만나기 전부터 스타였지만, 독보적인 팝스타 스위프트와의 교제는 그의 인기를 새로운 차원으로 끌어올렸다"라고 덧붙였다.

그러면서 "일각에서는 근거도 없이 두 사람의 연인 관계가 더 많은 인기를 끌기 위한 계략이라고 주장하는 사람들도 있었고, 심지어 미국 대선에 영향을 미치려고 한다는 음모론까지 있었다"라며 "하지만 두 사람의 행복한 사랑에 그런 목소리는 잠잠해졌다"라고 설명했다.

스위프트가 인스타그램에 올린 약혼 사진은 공개된 지 불과 2시간 만에 1300만 번이 넘는 '좋아요'를 받았다.

영국 BBC방송은 "스위프트의 약혼 사진은 아르헨티나 축구스타 리오넬 메시가 2022년 월드컵 우승을 기뻐하는 사진이 받았던 7900만 번을 넘어 인스타그램에서 역대 가장 많은 '좋아요'를 받은 사진이 될 것"이라고 전했다.

도널드 트럼프 미국 대통령도 이날 국무회의에서 스위프트의 약혼 소식에 관한 질문이 나오자 "켈시는 훌륭한 선수이고, 스위프트는 정말 멋진 사람"이라며 "그들에게 행운이 가득하기를 빈다"라고 덕담을 건넸다.

트럼프 대통령은 지난 대선 때 스위프트가 민주당의 카멀라 해리스 후보를 지지하자 공개적으로 비난하기도 했다.

