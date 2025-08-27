'세기의 커플' 테일러 스위프트, 켈시와 약혼 발표

▲테일러 스위프트와 트래비스 켈시의 약혼 소식을 보도하는 AP통신 AP

AP통신은 "두 사람의 약혼은 2년간 전 세계 수백만 명, 특히 이 팝스타의 거대하고 열성적인 팬덤 '스위프티'들을 흥분시키고 매료시킨 러브스토리의 동화 같은 결말"이라며 "그동안 스위프트가 경기장을 찾아 켈시를 응원하고, 켈시가 스위프트의 공연에 올라 춤을 추는 수많은 영상이 기록됐다"라고 전했다.



또한 "켈시는 NFL 최강팀 캔자스시티의 핵심 선수로 스위프트를 만나기 전부터 스타였지만, 독보적인 팝스타 스위프트와의 교제는 그의 인기를 새로운 차원으로 끌어올렸다"라고 덧붙였다.



그러면서 "일각에서는 근거도 없이 두 사람의 연인 관계가 더 많은 인기를 끌기 위한 계략이라고 주장하는 사람들도 있었고, 심지어 미국 대선에 영향을 미치려고 한다는 음모론까지 있었다"라며 "하지만 두 사람의 행복한 사랑에 그런 목소리는 잠잠해졌다"라고 설명했다.



스위프트가 인스타그램에 올린 약혼 사진은 공개된 지 불과 2시간 만에 1300만 번이 넘는 '좋아요'를 받았다.



영국 BBC방송은 "스위프트의 약혼 사진은 아르헨티나 축구스타 리오넬 메시가 2022년 월드컵 우승을 기뻐하는 사진이 받았던 7900만 번을 넘어 인스타그램에서 역대 가장 많은 '좋아요'를 받은 사진이 될 것"이라고 전했다.



도널드 트럼프 미국 대통령도 이날 국무회의에서 스위프트의 약혼 소식에 관한 질문이 나오자 "켈시는 훌륭한 선수이고, 스위프트는 정말 멋진 사람"이라며 "그들에게 행운이 가득하기를 빈다"라고 덕담을 건넸다.



트럼프 대통령은 지난 대선 때 스위프트가 민주당의 카멀라 해리스 후보를 지지하자 공개적으로 비난하기도 했다.

저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지 오탈자 신고