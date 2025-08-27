이민성호 승선한 인천 박승호, U23 아시안컵 본선 진출 위한 핵심 무기

올해 잠재력이 폭발하고 있는 인천 박승호가 이민성호에 승선했다.
이민성 감독이 이끄는 대한민국 U23 남자 축구 대표팀은 26일 공식 홈페이지를 통해 오는 9월 3일부터 열리는 2026 아시아축구연맹(AFC) 23세 이하(U-23) 아시안컵 예선에 나설 남자 U-22 대표팀 소집 명단을 발표했다. 3일 마카오, 6일 라오스, 9일 인도네시아와 경기하며, 경기는 모두 인도네시아 수라바야에 자리한 겔로레 델타 시도아르조 스타디움에서 열리게 된다.
이번 예선에는 총 44개국이 참가해 4개국씩 11개 조로 조별리그를 치른다. 각 조 1위 11개국과 2위 중 성적이 좋은 4개국, 그리고 본선 개최국 사우디아라비아까지 총 16개국이 본선에 진출한다. 당초 U23 아시안컵 본선은 2014년을 시작으로 2년마다 열렸지만 이번 대회를 끝으로 올림픽이 열리는 해에만 올림픽 예선을 겸해 4년 간격으로 열리는 것으로 변경됐다.
즉 내년 1월 사우디에서 열리는 아시안컵 본선은 2028 LA 올림픽 진출과는 무관하다는 것.
'인천의 신무기' 박승호, 아시안컵 본선 진출 이끌 '핵심 무기'