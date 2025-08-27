이민성호 승선한 인천 박승호, U23 아시안컵 본선 진출 위한 핵심 무기

한국프로축구연맹

이민성호에 승선한 인천유나이티드 FW 박승호박승호는 안산-수원 삼성(2골)-전남과 같은 까다로운 팀들을 상대로 골망을 흔들며 순도 높은 공격 포인트를 기록하고 있고, 최근에도 날카로운 상승세를 보여주고 있는 상황. 지난 9일 부산과의 24라운드 맞대결에서는 전반 9분 선제골을 터뜨리며 2-0 승리의 물꼬를 텄으며, 직전 충북 청주전에서는 1골 1도움으로 팀의 4-0 완승을 이끄는 데 성공했다.180cm로 중앙 공격수로 다소 불리한 신체 조건이지만, 빠른 발과 상대 뒷공간을 파고드는 움직임은 상당히 일품이다. 또 위치 선정도 상당히 훌륭하며, 이를 통해 득점을 올리는 모습도 간간이 포착된다. 리그 평균 박스 안에서 날리는 슈팅이 경기당 1.42개인(전체 21위) 부분을 고려하면, 이는 상당한 강점으로 꼽히는 셈. 또 왕성한 활동량을 통해 수비 가담에도 적극적이다.박승호는 대표팀 일정에서도 핵심 역할을 소화할 것으로 기대된다. 리그에서 인상적인 공격 능력을 보여주고 있는 조상혁(포항), 정지훈(광주), 정재상(대구)이 자리하고 있지만, 박승호는 이번 명단에서 최다 공격 포인트를 기록하며 절정의 감각을 자랑하고 있기 때문.리그에서의 꾸준한 활약과 상승세로 태극마크를 가슴에 품은 박승호다. 과연 그는 이번 대표팀 일전에서 본인의 가치를 증명할 수 있을까.