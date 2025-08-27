사이트 전체보기
이민성호 승선한 인천 박승호, U23 아시안컵 본선 진출 위한 핵심 무기

[U23 아시안컵 예선] 이민성호 2기 출항, 내달 마카오·라오스·인도네시아와 격돌

곽성호(ksho996)
25.08.27 09:48최종업데이트25.08.27 09:48
올해 잠재력이 폭발하고 있는 인천 박승호가 이민성호에 승선했다.

이민성 감독이 이끄는 대한민국 U23 남자 축구 대표팀은 26일 공식 홈페이지를 통해 오는 9월 3일부터 열리는 2026 아시아축구연맹(AFC) 23세 이하(U-23) 아시안컵 예선에 나설 남자 U-22 대표팀 소집 명단을 발표했다. 3일 마카오, 6일 라오스, 9일 인도네시아와 경기하며, 경기는 모두 인도네시아 수라바야에 자리한 겔로레 델타 시도아르조 스타디움에서 열리게 된다.

이번 예선에는 총 44개국이 참가해 4개국씩 11개 조로 조별리그를 치른다. 각 조 1위 11개국과 2위 중 성적이 좋은 4개국, 그리고 본선 개최국 사우디아라비아까지 총 16개국이 본선에 진출한다. 당초 U23 아시안컵 본선은 2014년을 시작으로 2년마다 열렸지만 이번 대회를 끝으로 올림픽이 열리는 해에만 올림픽 예선을 겸해 4년 간격으로 열리는 것으로 변경됐다.

즉 내년 1월 사우디에서 열리는 아시안컵 본선은 2028 LA 올림픽 진출과는 무관하다는 것.

'인천의 신무기' 박승호, 아시안컵 본선 진출 이끌 '핵심 무기'

인천유나이티드 FW 박승호
인천유나이티드 FW 박승호한국프로축구연맹

그럼에도 LA 올림픽을 준비하고 있는 대표팀에게는 이번 아시안컵 본선 대회는 상당히 중요하다.

6월에는 호주와 2번의 평가전을 통해 첫 출항에 나선 대표팀은 내달부터는 아시안컵 본선 진출을 두고 예선 일전에 참가하며, 첫 시험대에 오르게 된다. 단 1번의 소집을 끝으로 시험을 치러야 하기에 이민성 감독도 부담이 크다. 여기에 마카오·라오스·인도네시아와 한 조에 묶이며 조 1위가 예상되지만, 6월에 노출된(2경기 0골) 무딘 공격력이 발목을 잡는 것.

더군다나 유럽에서 활약하고 있는 자원들의 차출이 어려운 가운데 이 감독은 대량 득점이 필요한 대회에서 이런 문제를 반드시 해결해야만 하는 상황. 이 감독의 부담을 덜어줄 자원이 대표팀에 이름을 올렸으니 바로 인천 유나이티드 핵심 공격수로 발돋움하고 있는 2003년생 박승호다.

이민성호에 승선한 인천유나이티드 FW 박승호
이민성호에 승선한 인천유나이티드 FW 박승호한국프로축구연맹

박승호는 안산-수원 삼성(2골)-전남과 같은 까다로운 팀들을 상대로 골망을 흔들며 순도 높은 공격 포인트를 기록하고 있고, 최근에도 날카로운 상승세를 보여주고 있는 상황. 지난 9일 부산과의 24라운드 맞대결에서는 전반 9분 선제골을 터뜨리며 2-0 승리의 물꼬를 텄으며, 직전 충북 청주전에서는 1골 1도움으로 팀의 4-0 완승을 이끄는 데 성공했다.

180cm로 중앙 공격수로 다소 불리한 신체 조건이지만, 빠른 발과 상대 뒷공간을 파고드는 움직임은 상당히 일품이다. 또 위치 선정도 상당히 훌륭하며, 이를 통해 득점을 올리는 모습도 간간이 포착된다. 리그 평균 박스 안에서 날리는 슈팅이 경기당 1.42개인(전체 21위) 부분을 고려하면, 이는 상당한 강점으로 꼽히는 셈. 또 왕성한 활동량을 통해 수비 가담에도 적극적이다.

박승호는 대표팀 일정에서도 핵심 역할을 소화할 것으로 기대된다. 리그에서 인상적인 공격 능력을 보여주고 있는 조상혁(포항), 정지훈(광주), 정재상(대구)이 자리하고 있지만, 박승호는 이번 명단에서 최다 공격 포인트를 기록하며 절정의 감각을 자랑하고 있기 때문.

리그에서의 꾸준한 활약과 상승세로 태극마크를 가슴에 품은 박승호다. 과연 그는 이번 대표팀 일전에서 본인의 가치를 증명할 수 있을까.

