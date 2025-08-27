그녀는 왜 히틀러 생가에서 나체로 욕조에 들어갔을까

서울국제여성영화제

"그때가 되면 날 유럽으로 보내줘. 왜 여성은 최전방에 가면 안돼?"

큰사진보기 ▲서울국제여성영화제 상영작 <리 밀러 : 카메라를 든 여자> 스틸컷 서울국제여성영화제

05.

한편, 라이프(LIFE) 지의 종군기자인 셔먼(앤디 샘버그 분)은 리 밀러와 현장에서 함께 동고동락하는 인물이다. 그는 밀러와 같은 위험을 감수하며 전장을 기록했지만, 남성이라는 이유 하나로 성별이 만들어낸 구조적 차이에서 언제나 우위에 서 있었다. 군사 브리핑에 쉽게 출입할 수 있거나 전선 접근에서도 상대적으로 제약이 적은 식으로 말이다. 그러나 이 차이는 셔먼 개인의 의도나 배척에서 비롯된 것이 아니라, 당시 시대의 분위기와 제도적 장벽에서 기인한 것이다. 영화는 이를 통해 여성 기자가 겪었던 제약이 개인 간 갈등이 아니라 사회 구조의 문제였음을 명확히 보여준다.



그럼에도 영화는 셔먼과 밀러를 경쟁자로 그리지 않는다. 두 사람이 함께 등장할 때, 카메라는 언제나 밀러가 더 적극적으로 사실에 다가가는 모습을 비춘다. 폐허 속으로 먼저 들어가 사진을 남기거나, 수용소의 끔찍한 현장을 정면으로 응시하는 것은 늘 밀러였다. 셔먼의 존재는 밀러의 주체성과 용기를 오히려 더 두드러지게 하는 장치였다. 동료로서 그는 밀러와 위험을 함께했고, 영화는 이 동행을 통해 여성 기자가 단순히 '보조적 역할'이 아니라, 때로는 누구보다 앞서 역사를 기록했음을 강조한다.



06.

"기자님 사진 덕에 세상 돌아가는 걸 압니다."



이미지적으로만 보자면 이 영화의 가장 무거운 자리는 부헨발트와 다하우 강제수용소가 그려지는 장면이다. 승전 직후의 끔찍한 현실이다. 이 지점을 카메라는 차갑게 기록한다. 엘렌 쿠라스 감독은 리 밀러가 실제로 촬영한 아카이브 사진과 유사한 질감을 활용하며, 관객들로 하여금 그 참상을 감각적 충격으로 소비하는 것이 아니라 냉정히 목격하도록 만들고자 했다.



하지만 기록은 곧 상처이기도 하다. 영화는 다시 1977년 인터뷰로 돌아오며, 밀러가 평생 안고 살아야 했던 트라우마를 드러낸다. 강제수용소에서 찍은 사진은 세계의 역사로 남았지만, 그것을 촬영한 개인에게는 지워지지 않는 흔적이었음을 감독은 감추지 않는다. 예술과 기록이 상처를 지워주는 것은 아니라는 것을, 도리어 함께 살아가도록 만든다는 것을, 그리고 진실하고 성실한 기록자는 그 무게를 감내해야 한다는 것에 대해 말이다.



영화 <리 밀러 : 카메라를 든 여자>는 서사적으로 전기 영화의 형식을 취하지만, 실제로는 매체론, 페미니즘, 트라우마, 사진의 윤리, 그리고 사회적 맥락까지 모두를 아우르는 전방위적인 작품이다. 모델에서 사진가, 전쟁 기자로 이어진 리 밀러의 궤적은, 여성 주체가 역사의 중심에 서기까지의 과정을 증명한다. 그가 런던 대공습과 노르망디 상륙작전, 해방된 파리, 부헨발트와 다하우의 아우슈비츠, 히틀러의 욕조까지 걸어간 궤적은 단순한 인생사에 그치는 것이 아니라, 역사의 기록 방식을 근본적으로 모두 바꾸어 놓은 것이나 다름없다.



결국 이 이야기는 사진과 영화의 대화를 통해, 기록이란 무엇이며 예술은 상처와 어떻게 맞닿는가를 다시 묻고 있는 것이나 다름없다. 그리고 엘렌 쿠라스 감독의 연출과 케이트 윈슬렛이라는 거대한 배우의 연기는 실존 인물을 기념하는 차원을 넘어, 기록자의 내면과 역사적 윤리를 함께 담아낸다. 이제 우리에게 남는 질문은 하나다. 현재의 우리가 어떤 방식으로 그 기록과 마주해야 하는지 말이다. 모든 사실을 알 수는 없지만, 한 사람의 인생이 담아낸 당대의 현실을 이렇게나마 들여다본다.

서울국제여성영화제 상영작 <리 밀러 : 카메라를 든 여자> 스틸컷03.리 밀러가 전쟁터에서 마주하게 되는 현실은 전장의 위험만이 아니었다. 영화는 그가 군사 브리핑장에 들어가려다 제지당하는 장면을 통해, 여성 기자가 공식 기록의 현장에서 철저히 배제되었음을 보여준다. 최전선 취재 허가를 받는 일도 남성 동료들보다 훨씬 어려웠고, 승인받은 뒤에도 전장의 군인은 그를 기자가 아닌 '여자'로만 대했다. 카메라를 들고 있어도 그의 전문성은 어렵지 않게 무시되었고, 성별이 우선적으로 판단되었다. 영화는 이 장면들을 통해 당시의 구조적 장벽을 분명히 드러내며, 여성 기자의 기록이 단순한 열정이 아니라 제도와 편견에 맞서는 투쟁이었음을 환기한다.이러한 제약은 단순히 개인의 좌절에 그치지 않았다. 여성 기자들이 공식 전쟁 서사에서 주변화되거나 기록의 권한을 박탈당하는 동안, 역사적 기억은 오랫동안 남성 중심의 시선으로만 구성되었다. 밀러는 그 벽을 뚫고, 누구도 바라보지 않던 얼굴과 장면을 카메라에 담았다. 영화는 이러한 맥락 또한 놓치지 않으며, 그의 사진이 단순한 이미지가 아니라 억압에 저항한 결과임을 강조한다. 전투 브리핑에서 밀려나고, 전선에서 방해받았던 그 모든 경험 또한 오히려 그의 시선을 훨씬 더 적극적이고 창조적일 수 있도록 만들었고, 그곳에서 새로운 역사의 기록이 태어났다.결국 영화가 보여주는 것은, 리 밀러가 '여성'이라는 이유로 수없이 막히고 배제되었음에도 불구하고, 그 경계선에서 역사의 또 다른 얼굴을 기록했다는 사실이다. 그의 사진은 전장의 영웅담이 아니라, 그늘에 놓인 사람들의 표정과 부서진 일상의 파편들이었다. 〈리 밀러: 카메라를 든 여자〉는 이를 통해 여성 기자의 존재가 단지 역사 속 예외가 아니라, 기록의 지형 자체를 바꿔놓은 주체였음을 드러낸다. 차별의 벽을 뚫고 나온 시선이야말로, 우리가 지금 이 영화를 통해 마주해야 할 가장 중요한 진실이다.같은 맥락 위에서 히틀러 생가에서 일어나는 욕조 촬영 장면은 무척이나 상징적이다. 나치 권력자의 사적 공간을 여성 기자의 몸이 점유하는 순간, 전쟁의 권력은 해체되고 만다. 그가 나체로 욕조에 앉아 카메라를 응시하는 장면은 단순한 일화가 아닌 권력을 조롱하고 전복하는 이미지이자 또 하나의 정치학이다. 여성의 몸이 역사의 기록자가 된다는 것, 또한 당대 최고 권력자의 욕실 한가운데 앉아 새로운 기호를 만들어낸다는 것은 영화가 리 밀러를 재조명하고자 하는 또 하나의 중요한 이유이기도 하다.04.이 영화에는 리 밀러만큼이나 주목해야 할 또 하나의 여성이 등장한다. 그가 속한 보그(Vogue)의 편집장이자 동시대 여성 언론인인 오드리(안드레아 라이즈보로 분)다. 언제나 밀러의 곁을 지키는 존재지만 단순한 벗은 아니다. 그는 보그의 편집장으로서 오드리는 밀러의 사진이 단순한 기록에 머무르지 않고, 세상에 전달될 수 있도록 승인하고 밀어붙였다. 전장에서 고군분투한 밀러의 사진이 잡지를 통해 독자들에게 닿을 수 있었던 것도, 오드리의 신뢰와 결단 덕분이었다. 이 관계는 단순히 개인적 지지를 넘어, 제도적 차원에서 여성들이 서로에게 버팀목이 된 사례로 읽힌다.오드리의 위치는 영화에서 비가시적인, 또 하나의 힘으로 작동한다. 밀러가 여성이라는 이유로 수없이 제약을 받을 때, 그의 곁에서 이를 지켜내고 세상에 실어낸 사람이 오드리였다. 두 사람의 동행은 전장의 혼돈 속에서 서로에게 안식처가 되었고, 동시에 기록을 지속 가능하게 만든 조건이었다. 이는 사적인 친밀감을 넘어, 여성들이 서로의 성취를 사회적으로 보증하며 역사의 중심에 나아갈 수 있었음을 보여준다. 영화는 이 관계를 과장하지 않고 조용히 배치함으로써, 오히려 연대의 힘을 더욱 분명하게 각인시킨다.리 밀러와 오드리의 관계는 결국 기록의 정치학 속에서 새로운 가능성을 연다. 여성 기자가 고립된 개인으로만 투쟁한 것이 아니라, 여성 편집장과의 연대 속에서 역사적 이미지를 세상에 남겼다는 사실은 이 영화의 중요한 함의다. 오드리는 밀러의 곁에서 편집장으로, 친구로, 지지자로 함께하며 관객에게 말없이 증언한다. 기록은 결코 혼자의 일이 아니며, 연대를 통해 더 깊어지고 더 멀리 나아간다. 두 여성의 관계는 리 밀러 개인의 여정을 넘어, 여성적 연대가 만들어낸 또 하나의 기록이 된다.