2분마다 시간이 되돌아간다면? 일본영화의 기발한 도전

영화와 문학, 예술작품에 있어서 내용과 형식의 관계를 논할 때면 <논어>의 한 구절을 떠올린다. 공자의 가르침을 담은 <논어> '안연'편에 이와 관련한 매력적인 이야기가 한 토막 등장하는 때문이다. 전국시대 위나라 대부 극자성과 공자의 손꼽는 제자인 자공이 나눈 대화로, 자공이 "무늬도 바탕만큼 중요하고, 바탕도 무늬만큼 중요한 법"이라 말한 대목이다.
앞서 자공에게 극자성이 말하기를, "자고로 군자란 질박하기만 하면 된다"며 "문채(文彩)가 있으면 무얼하겠는가"한 것에 대한 답이었다. 군자란 내실만 갖추면 되는 것이니 보여지는 것 따윈 중요치 않다는 이야기겠다. 얼핏 고개가 끄덕여지는 이 말에 대한 자공의 답은 유가의 핵심 되는 가르침, 곧 중용의 도를 되짚게 한다. 그리하여 나는 이를 일생 놓쳐서는 안 될 삶의 지침 가운데 하나로 삼고 있는 것이다.
이로부터 무늬와 바탕의 관계는 유가의 여러 제자들이 즐겨 활용하는 이야깃거리가 되었다. 특히 내실과 형식 사이에서 균형을 잃고 치우치는 흔한 사례 가운데서, 어느 하나를 가벼이 여겨서는 안 되는 경계석으로써 그 역할을 충실히 해냈다. 무늬는 바탕만큼, 또 바탕은 무늬만큼 중요하게 다뤄져야 한다는 것. 상징과 기호는 서사며 예술작품이 추구하는 본래의 미학과 동떨어져선 안 된다는 것. 형식과 내용이 긴밀히 조응할 때 예술이 최고조의 성취를 이룰 수 있다는 것. 이 모두가 유학적 예술론을 이루었다.