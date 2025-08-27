2분마다 시간이 되돌아간다면? 일본영화의 기발한 도전

얼리버드픽쳐스

큰사진보기 ▲2분마다 타임루프포스터 얼리버드픽쳐스

무늬와 바탕, 형식과 내용 간의 균형이 아쉬워



일본 영화평론가들이 < 2분마다 타임루프 >에 각본상을 선사한 이유가 바로 이 지점 때문이겠다. 통상 1시간 30분짜리 영화를 2분으로 나누면 45개의 토막이 나온다. 적어도 수십 차례를 거듭하여 대동소이한 상황으로 펼쳐내야 하는 자발적 제약을 이 영화가 스스로 택한 것이다. 그러나 바로 그로부터 나타나는 소동극적 재미, 또 다른 곳에선 본 적 없는 참신함을 영화는 얻어냈다. 마치 한신이 배수진을 통하여 지형상의 불리함을 딛고서 병사들의 젖먹던 힘까지 끌어낼 수 있었듯이.



아쉬운 점은 모두가 택하지 않는 선택엔 그만한 이유가 있다는 사실일 테다. 공들여 준비하고 문제를 해소하기 위해 노력한 흔적이 역력함에도 2분마다 되풀이되는 이야기는 연출적 한계가 분명하다. 그를 감당키 위해 영화는 구조적 결함을 해소하는 데 총력을 기울인다. 즉 형식에 몰두하는 것이다. 그로 인하여 내실, 즉 서사와 드라마를 깊이 있게 풀어갈 자리는 상대적으로 부족하게 되고 만다. 자꾸만 돌아가는 이야기, 부족한 캐릭터 간의 접점으로 인하여 줄거리는 러닝타임에 비해 얼마 전개되지 못하고, 감정도 깊어지지 못한다. 86분짜리 장편을 보고 났는데, 단편영화 하나의 이야기도 안 되는 듯한 기분이 드는 건 이 때문이겠다.



< 2분마다 타임루프 >는 형식이 내용을 압도하는 작품이다. 형식적 참신함을 얻기 위해 내용을 뭉텅이로 포기해버린 영화다. 그 선택을 두고 누군가는 본 적 없는 기발한 선택이라 할 수도 있겠다. 용감하다 말할 수도 있다. 그러나 이 작품이 균형을 잃었다고 말한대도 누구도 틀렸다고 할 수는 없으리라. 포기해선 안 될 것을 포기하고 얻기 힘든 것을 얻은 선택, 나는 그것이 실패한 거래였다고 여긴다. 저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지 오탈자 신고 2분마다타임루프 얼리버드픽쳐스 야마구치준타 후지타니리코 김성호의씨네만세 추천 댓글 스크랩 페이스북 트위터 공유 이 기사가 마음에 드시나요? 좋은기사 원고료로 응원하세요 원고료로 응원하기 네이버 채널구독 다음 채널구독 글 김성호 (starsky216) 내방 구독하기 작가.영화평론가.서평가.기자.3급항해사 / <자주 부끄럽고 가끔 행복했습니다> 저자 / 진지한 글 써봐야 알아보는 이 없으니 영화와 책 얘기나 실컷 해보련다. / 인스타 @blly_kim / GV, 강의, 기고청탁은 goldstarsky@naver.com 이 기자의 최신기사 종교가 정치에 개입하면 벌어지는 일... '왕좌의 게임'이 그린 충격적 순간

스틸컷< 2분마다 타임루프 >는 이처럼 시간여행물을 흔하게 마주할 수 있는 일본영화계에서도 특별한 작품이다. 내로라하는 비평가들이 그 창의성에 격찬을 내놓을 만큼 기발하다는 평가를 받았다. 타임슬립과 타임루프 모두에서 이미 새로움은 존재할 수 없다는 자조까지 나오는 상황에서, 새로운 영토를 발굴했다고 보는 이도 있을 정도다. 앞서 언급했듯 타임슬립은 과거를 바꿔 미래에 미치는 영향에, 타임루프는 탈출에 중점을 둔다는 건 변치 않는 승부수다. 과연 어떤 차별점을 더할 수 있다는 말인가.< 2분마다 타임루프 >의 승부수는 제목에서 드러나듯 순환의 주기에 있다. 통상 하루, 적어도 몇 시간쯤의 시간이 주어지는 게 타임루프 물의 흔한 설정이었다. 어쩔 수가 없는 선택인 것이, 시간을 되돌리면 이야기를 다시 반복해야 한다는 점에서 쉬이 지루해지기 십상인 때문이다. 그리하여 대부분의 타임루프 영화는 그 주기를 하루쯤으로 두고, 지루함을 방지하는 극적인 사건을 그 시간 안에 충분히 배치하는 게 보통이다. 비슷한 일이 반복될지라도 집중할 밖에 없는 상황을 만들고, 약간의 다른 대처로 극적 재미를 주겠단 심산이다.그런데 이 영화의 주기는 짧아도 너무 짧다. 겨우 2분 만에 자꾸 상황이 반복된다. 2분은 무언가 의미 있는 행동을 하기엔 턱없이 부족하다. 뭔가를 하기 위해 필요한 물건을 구하고 특정한 장소로 이동하기만도 상당한 시간을 소모해야 한다. 심지어 사람들이 뿔뿔이 흩어져 있다면 더욱 곤란하다. 그 결과 그렇고 그런 비슷한 일이 반복될 밖에 없다. 바로 이러한 이유로 다른 작품이 2분마다 타임루프를 하는 시도를 감행하지 않은 터다.놀랍게도 바로 이 지점이 < 2분마다 타임루프 >가 차별화하는 지점이 된다. 마치 한신의 배수진이 그러했듯, 모두가 그 단점을 알아 택하지 않았던 선택이 도리어 그로써 효과를 발하는 일이 얼마쯤 이뤄지는 것이다. 너무나도 빨리 자꾸만 반복되는 상황은 극중 등장인물들은 물론, 영화를 바깥에서 보는 관객에게까지 당혹스러움을 안긴다. 도무지 대처할 길 없어 보이는 황당한 상황이 무엇 때문에 초래된 것인지를 파악하는 것이, 또 해법을 찾아내는 게 통상의 타임루프 영화보다 버거울 밖에 없다.