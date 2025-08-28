괴짜 감독이 찍은 화제의 독립영화 'THE 자연인'

독립영화를 지칭하는 일이 민망할 때가 있다. 영어로 쓰자면 독립영화는(Independent film)이 될 텐데, 여기서의 독립이 무엇으로부터인지가 곧 독립영화란 개념을 의미할 테다. 세계적 기준에서의 독립영화는 상업영화 자본으로부터의 독립을 말한다. 주로는 독자적으로 마련한 자금을 통해 영화 전문 제작사의 투자를 받지 않고서 제작하는 작품을 독립영화라 말한다.
반면 한국의 독립영화는 외부 투자로부터의 독립을 의미하지 않는다. 한국에서 영화란 외부 지원을 받지 않고는 제작될 수 없는 것이기 때문이다. 이는 전체 극장 가운데서, 또 대중의 인식으로부터 독립영화의 영지가 멸망 직전에 있는 까닭이다. 지난해 기준 전체 상영관에서 한국 독립영화가 차지한 스크린 비율이, 또 전체 관객 가운데 한국 독립영화가 차지한 관객 비율이 모두 1%대였다는 건 독립영화가 처한 심각한 상황을 반증한다. 이는 영화가 시장에서 수익을 벌어들여 차기작 제작으로 이어질 수 없다는 뜻이 된다. 한국 독립영화가 각종 지원사업에 의지하고 있는 현실이 이로부터 빚어졌다.
지원에 의지하는 영화를 독립영화라 불러도 될까. 무엇으로부터의 독립인지를 생각해보자면 여타 독립예술에 비하여 한국 독립영화가 갖는 그 명칭 상의 민망함을 거듭 상기할 밖에 없다.