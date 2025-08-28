사이트 전체보기
김성호의 씨네만세 괴짜 감독이 찍은 화제의 독립영화 'THE 자연인'

Editor's Choice

본문듣기

괴짜 감독이 찍은 화제의 독립영화 'THE 자연인'

[김성호의 씨네만세 1154] < THE 자연인 >

김성호(starsky216)
25.08.28 11:07최종업데이트25.08.28 11:07
독립영화를 지칭하는 일이 민망할 때가 있다. 영어로 쓰자면 독립영화는(Independent film)이 될 텐데, 여기서의 독립이 무엇으로부터인지가 곧 독립영화란 개념을 의미할 테다. 세계적 기준에서의 독립영화는 상업영화 자본으로부터의 독립을 말한다. 주로는 독자적으로 마련한 자금을 통해 영화 전문 제작사의 투자를 받지 않고서 제작하는 작품을 독립영화라 말한다.

반면 한국의 독립영화는 외부 투자로부터의 독립을 의미하지 않는다. 한국에서 영화란 외부 지원을 받지 않고는 제작될 수 없는 것이기 때문이다. 이는 전체 극장 가운데서, 또 대중의 인식으로부터 독립영화의 영지가 멸망 직전에 있는 까닭이다. 지난해 기준 전체 상영관에서 한국 독립영화가 차지한 스크린 비율이, 또 전체 관객 가운데 한국 독립영화가 차지한 관객 비율이 모두 1%대였다는 건 독립영화가 처한 심각한 상황을 반증한다. 이는 영화가 시장에서 수익을 벌어들여 차기작 제작으로 이어질 수 없다는 뜻이 된다. 한국 독립영화가 각종 지원사업에 의지하고 있는 현실이 이로부터 빚어졌다.

지원에 의지하는 영화를 독립영화라 불러도 될까. 무엇으로부터의 독립인지를 생각해보자면 여타 독립예술에 비하여 한국 독립영화가 갖는 그 명칭 상의 민망함을 거듭 상기할 밖에 없다.

THE 자연인 스틸컷
THE 자연인스틸컷스톤워크

어렵게 개봉에 이른 화제의 독립영화

흔히 독립영화를 예술영화와 함께 부르기도 한다. 독립·예술영화를 한 묶음으로 치는 것이다. 그러나 이 또한 난감함이 적지 않다. 이는 열악한 한국 영화산업 저변의 창작자와 문화적 다양성을 지켜내기 위한 지원사업을 위하여 법체계에서 정한 명칭에 가깝다. 예술영화 배급과 상영엔 역시 국가 지원금이 직간접적으로 쓰이는데, 현행법령이 정한 독립·예술영화만이 그 혜택을 볼 수 있는 때문이다.

영화진흥위원회는 제작사와 배급사, 수입사, 상영관 등의 요청에 따라 어떤 작품이 독립·예술영화인지 심사해 결정한다. 이때 기준이 되는 것이 한국에서 소위 독립·예술영화라 불리는 작품의 외적 특징을 규정한다. 말하자면 이런 것이다. ▲ 작가영화를 비롯해 창작자의 독창적 세계와 실험적 시도가 돋보이는 영화 ▲ 다양한 개인, 집단, 사회, 국가를 다룸으로써 교류를 증진하는 영화 ▲ 사회·문화적 유산으로 폭넓은 공유와 지속적 보존이 요구되는 영화 등이다. 또 한편으로 위 조건을 충족한다 해도 스크린 수를 10% 이상 차지한다거나 어느 멀티플렉스 극장이 집중적으로 트는 작품은 제한다. 요컨대 독립·예술영화는 열악한 상황에서도 다양성을 증진하고 사회적 가치가 있는 작가주의 영화를 가리킨다.

< THE 자연인 >은 어렵게 개봉에 이른 귀한 작품이다. 한국 독립영화를 아끼는 이들의 축제인 제49회 서울독립영화제 대상 수상작으로, 지난해엔 개봉하지 못하고 51회 서독제를 앞둔 올해에야 겨우 개봉에 이르렀다. 서독제에서 대상을 받을 만큼 인정받은 영화도 일반 대중을 상대로 흥행하기 쉽지 않은 독립영화의 현실을 그대로 알도록 한다.

THE 자연인 스틸컷
THE 자연인스틸컷스톤워크

손꼽는 괴짜 감독, 신작은 어떨까?

영화는 앞서 적은 독립·예술영화의 세 가지 요건 중 가장 앞선 것, 즉 창작자의 색깔과 실험성이 강조된 작품이다. 감독인 노영석을 아는 이라면 누구나 이번 영화가 어떠할 것인지를 도저히 예측할 수 없단 걸 예상했을 테다. 말하자면 그는 한국영화에서 손꼽는 괴짜 감독으로, 색깔이며 실험성에 있어선 둘째 가라면 서러운 이다.

그의 첫 영화는 2009년 작 <낮술>이다. 서른셋의 나이에 제작비 1000만 원을 들여 만든 저예산 영화로, 11년이 지나도록 그를 '<낮술>을 찍은 그이'로 불리게 만들 만큼 색깔 있는 작품이다. 이 작품이 30곳이나 되는 영화제에서 상영될 만큼 화제가 된 뒤 5년여가 걸려 그는 무려 28배나 규모를 키운, 그래봐야 역시 저예산으로 분류되는 <조난자들>을 찍었다. 전작과 완전히 다른 장르이지만 여전히 독창적이고 감독의 색깔이 분명하다는 점에서 또 한 번 독립영화계에서 화제가 됐다.

노영석 감독은 첫 작품과 두 번째 작품 모두 독립영화계에서 꽤나 화제가 된 보기 드문 감독이다. 그러나 문화예술 강국이라는 한국에서, 또 영화 깨나 본다는 이들 사이에 그의 인지도는 어떠한가. 두 작품이 기록한 관객수가 현실을 적나라하게 보여준다. <낮술>은 2만 5000명, 규모를 28배나 키운 <조난자들>은 아예 뒷걸음질 쳐 1만 3000명을 기록했다. 쇼츠 조회수가 수십, 수백만에 이르는 이 시대에, 또 매년 천만영화가 탄생한다고 자화자찬하는 이 나라에서 독립영화가 처한 현실을 적나라하게 보여주는 수치다.

그러나 노영석은 멈추지 않는다. 마치 지난 시대 독립군이 그러했듯 엄혹한 현실을 뚫고 뚜벅뚜벅 나아가는 것이야말로 독립영화인이 가져야 할 자세라는 듯이 그는 공들여 준비한 세 번째 작품을 들고 관객 앞에 섰다. 2023년 완성해 서독제에서 화제를 모은 < THE 자연인 >이 바로 그 영화다.

THE 자연인 스틸컷
THE 자연인스틸컷스톤워크

조악함조차 무기로 삼는 패기

2년 만에 개봉에 이른 이 영화는 앞선 작품들보다 전격적이다. 또 한 번 한국영화 가운데서 비슷한 작품을 생각할 수 없는 낯선 작품을 만들었다. 영화는 두 명의 유튜버가 겪는 괴이한 소동을 다루었다. 공포 유튜버 인공(변재신 분)과 친구인 댄스 유튜버 병진(정용훈 분)이 그들로, 이들이 인공에게 들어온 제보를 받고 찾은 산골짜기에서 귀신 못잖게 '괴랄한' 인물들을 만나며 벌어지는 이야기다.

두 사람의 여정은 시작부터 꼬이기만 한다. 하는 일마다 여물지 못하고 생각이 짧은 병진이 사고를 친 탓으로 인공의 스마트폰이 고장 나는 게 그 시작이다. 이후 벌어질 소동을 위하여선 연락부터 두절돼야 하는데, 마침 딱 그 일이 일어나는 것이다. 제보자를 만나지 못한 채로 그냥 돌아갈까 뭐라도 찍어볼까를 고심하는 이들 앞에 떡 하고 등장하는 얼굴에 숯검댕을 잔뜩 칠한 남자, 실제로 만났다면 혼비백산할 외양을 한 이가 있다. 가만히 보고 듣자면 정상인 듯도 한데, 또 매 순간 도무지 정상이 아닌 듯한 이 사내의 한 치 앞도 예상할 수 없는 행동을 영화는 진지하게 각잡고, 때로는 놀이처럼 마구 찍어내기 시작한다.

구태여 장르를 적자면 역시 서스펜스일까. 공포 유튜버가 제보를 받고 낯선 산중을 찾는다는 것부터 시작한 영화는 처음부터 대부분의 시간 동안 관객 앞에 가장 중요한 사실을 내보이지 않는다. 그로 인하여 영화엔 모종의 긴장이 감돈다. 아예 주인공들이 겪는 이 모든 일이 도깨비와 새벽 내내 씨름을 한 줄 알았더니 나무를 붙들고 있었다던 옛 이야기처럼, 한바탕 신기루 같은 일일 수도 있겠다는 생각이 들 정도다. 도무지 현실감 없는 이야기가, 그러나 스크린 위로 펼쳐지는 상황이 관객에게 이질적이면서도 진지한 재미를 준다.

여러모로 조악하게 보이는 연출과 소품, 연기지만, 또 그를 그대로 영화의 맛과 멋으로 활용하는 솜씨가 전작 그대로의 노영석만의 색깔인 듯 자연스럽다. 이 정도면 허술함과 조악함이야말로 영화가 완성되는 데 꼭 필요한 재료가 아닌가 싶어질 정도다. 그렇다고 흔한 B급영화처럼 극적 재미나 완성도까지 한 걸음 물러난 것이 아니란 점은 작품이 서독제와 같이 나름의 권위를 가진 영화제에서 대상을 받는 데 핵심적 역할을 했다. 무시할 수 없는 매력, 황당하지만 분명한 긴장과 조잡하지만 선명한 재미가 < THE 자연인 > 가운데 엄연히 존재하는 것이다.

THE 자연인 포스터
THE 자연인포스터스톤워크

다른 어디에도 없다, 이 영화의 가치

< THE 자연인 >의 가장 큰 매력은 어디에도 없는 작품이라는 점이겠다. 새롭다는 점에서 이 영화는 실험적이며, 감독 본연의 색채가 가득하다는 점에선 개성적이다. 독창적인 이 작품은 그대로 한국 독립영화가 분명히 저 나름의 존재가치를 갖고 있다는 증명이 된다. 말하자면 감독은 이 작품을 통하여 제가 한국영화계의 귀한지는 몰라도 어쨌든 자산이긴 하다는 사실을 입증해낸다. 그렇다면 한국에서 영화팬을 자임하는 이 치고 보지 않을 수는 없는 일이다.

다만 아쉬운 대목을 적지 않을 수 없다. 다름 아닌 결말이다. 색깔 강한 감독이 자주 그러하듯, 그는 어찌됐든 영화를 제 손으로 갈무리하고자 한다. 그러나 영화가 다루고 있는 이야기는 앞서 언급했듯 마치 도깨비 놀음마냥 괴랄하고 낯설다. 그 자체가 너무나도 한국적이고 토속적인 이야기여서 도리어 이와 같은 이야기를 잃어버린 오늘의 한국 관객 입장에선 이색적인 인상마저 안길 정도다.

그러나 작품은 이를 열린 결말이라거나 도깨비와 관련된 초현실적 무엇으로 남겨두지 않고 관객의 사고를 닫는 이야기로 한정시킨다. 스포일러를 막기 위해 차마 적을 수 없는 그 결말은 시종 이어진 이야기보다 못하여 관객을 실망케 한다. 이 선택만 아니라도 같은 영화가 더 나아질 수 있었으리라고 나는 확신하고 있는 것이다. 정말이지 세상은 확실한 정답이 없어 매력적일 때가 있다. 마치 정석에서 벗어날수록 매력을 더하는 이 영화처럼.
덧붙이는 글 김성호 평론가의 브런치(https://brunch.co.kr/@goldstarsky)에도 함께 실립니다. '김성호의 씨네만세'를 검색하면 더 많은 글을 만날 수 있습니다.

저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지

오탈자 신고
THE자연인 스톤워크 노영석 이란희 김성호의씨네만세
댓글
이 기사가 마음에 드시나요? 좋은기사 원고료로 응원하세요
원고료로 응원하기
네이버 채널구독 다음 채널구독
김성호 (starsky216) 내방

작가.영화평론가.서평가.기자.3급항해사 / <자주 부끄럽고 가끔 행복했습니다> 저자 / 진지한 글 써봐야 알아보는 이 없으니 영화와 책 얘기나 실컷 해보련다. / 인스타 @blly_kim / GV, 강의, 기고청탁은 goldstarsky@naver.com

이 기자의 최신기사 2분마다 시간이 되돌아간다면? 일본영화의 기발한 도전
top