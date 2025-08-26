사이트 전체보기
'홈런왕-타점왕' 예약 삼성 거포... 50홈런 고지도 넘을까?

'홈런왕-타점왕' 예약 삼성 거포... 50홈런 고지도 넘을까?

[KBO리그] 시즌 40홈런-125타점 기록 중인 삼성 디아즈, 역대 4번째 50홈런 타자에 도전

케이비리포트(kbreportcom)
25.08.26 17:44최종업데이트25.08.26 17:44
시즌 40홈런 고지에 오른 삼성 디아즈
시즌 40홈런 고지에 오른 삼성 디아즈

2025 KBO리그에서 삼성 라이온즈 타선의 확실한 중심으로 자리매김한 외국인 거포 르윈 디아즈가 압도적인 홈런(40개)-타점(125) 생산 페이스를 이어가며 사실상 올 시즌 홈런왕, 타점왕 타이틀을 예약한 상태다. (홈런 2위 KIA 위즈덤 30개, 타점 2위 LG 문보경 99타점)

디아즈는 지난 24일 대구 라이온즈파크에서 펼쳐진 키움 히어로즈와의 홈 경기에서 4타수 3안타 1홈런 4타점의 빼어난 활약을 펼치며 시즌 40번째 홈런 고지에 선착했다. 디아즈의 단일 시즌 40홈런 기록은 2015시즌 나바로(48홈런) 이후 삼성 구단 소속 선수로는 10년 만에 달성한 기록이다.

지난해 8월 루벤 카디네스(현재 키움 소속)의 대체 선수로 삼성에 입단한 디아즈는 2024시즌 29경기 7홈런 OPS 0.849로 애매한 활약을 보였지만 포스트시즌 9경기에서 무려 5홈런을 터뜨리는 폭발적인 장타력을 입증하며 재계약에 성공했다.

2025 KBO리그 홈런 부문 순위(출처: 야구기록실 kbreport)
2025 KBO리그 홈런 부문 순위(출처: 야구기록실 kbreport)

2025시즌 초반까지만 해도 타격 부진으로 방출 위기에 몰렸던 디아즈는 4월 27일 NC와의 경기에서 3홈런을 몰아치며 퇴출설을 잠재웠다. 이후 KBO리그 투수들에게 완벽히 적응한 디아즈는 전반기에만 29홈런 88타점으로 삼성 타선을 이끌었다. 후반기 들어서는 3할대 타율(0.319)을 기록하며 공갈포라는 비판도 사라지고 있다. 순위 경쟁이 한층 치열해진 8월 이후에도 7홈런을 기록하며 5강 진입 불씨를 살리고 있다.

디아즈의 압도적인 홈런 생산에는 홈 그라운드이자 타자 친화 구장인 라이온즈 파크의 영향도 상당하다. 홈인 라이온즈 파크 59경기에서 28홈런(타율 0.355)을 터뜨린 디아즈는 원정 60경기(12홈런)에 비해 압도적인 타격 생산력을 보이고 있다.

프로야구 기록실 케이비리포트의 추세 예상에 따르면 현재 디아즈는 시즌 48홈런 페이스다. 디아즈가 시즌 50홈런에 도달하느냐는 잔여 경기 25경기 가운데 절반 가량이 치러지는 홈경기에서 얼마나 많은 홈런을 터뜨리느냐가 관건이다.

홈런왕 타점왕 타이틀을 예약한 삼성 디아즈
홈런왕 타점왕 타이틀을 예약한 삼성 디아즈

KBO리그에서 단일 시즌 50홈런 이상을 기록한 가장 최근 사례는 현재 디아즈와 같이 삼성 소속인 박병호다. 박병호는 넥센 히어로즈 시절인 2014년 52홈런, 2015시즌 53홈런을 기록 후 메이저리그로 진출했다. 역대로 따져봤을 때 50홈런 고지에 오른 것은 과거 삼성 소속이었던 이승엽(99, 03)과 심정수(03, 현대 소속) 단 3명 뿐이다.

올시즌을 앞두고 총액 80만 달러에 재계약하며 코리안드림을 이뤘던 디아즈는 홈런-타점 타이틀을 사실상 예약하며 리그 외국인 타자 중 가성비 최강의 활약을 펼치고 있다. 역대 4번째이자 외인 타자 최초 50홈런 달성에 도전하는 '라팍 황제' 디아즈가 식지 않는 홈런포를 가동하며 삼성을 가을야구로 견인할 수 있을지 주목된다.

[기록 참조: 야구기록실 케이비리포트(KBReport), KBO기록실]

덧붙이는 글 (글: 민상현 / 김정학 기자) 프로야구 객원기자 지원하기[ kbreport@naver.com ]

프로야구 KBO 디아즈 삼성라이온즈 50홈런
