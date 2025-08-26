'홈런왕-타점왕' 예약 삼성 거포... 50홈런 고지도 넘을까?

케이비리포트

2025 KBO리그 홈런 부문 순위(출처: 야구기록실 kbreport)2025시즌 초반까지만 해도 타격 부진으로 방출 위기에 몰렸던 디아즈는 4월 27일 NC와의 경기에서 3홈런을 몰아치며 퇴출설을 잠재웠다. 이후 KBO리그 투수들에게 완벽히 적응한 디아즈는 전반기에만 29홈런 88타점으로 삼성 타선을 이끌었다. 후반기 들어서는 3할대 타율(0.319)을 기록하며 공갈포라는 비판도 사라지고 있다. 순위 경쟁이 한층 치열해진 8월 이후에도 7홈런을 기록하며 5강 진입 불씨를 살리고 있다.디아즈의 압도적인 홈런 생산에는 홈 그라운드이자 타자 친화 구장인 라이온즈 파크의 영향도 상당하다. 홈인 라이온즈 파크 59경기에서 28홈런(타율 0.355)을 터뜨린 디아즈는 원정 60경기(12홈런)에 비해 압도적인 타격 생산력을 보이고 있다.프로야구 기록실 케이비리포트의 추세 예상에 따르면 현재 디아즈는 시즌 48홈런 페이스다. 디아즈가 시즌 50홈런에 도달하느냐는 잔여 경기 25경기 가운데 절반 가량이 치러지는 홈경기에서 얼마나 많은 홈런을 터뜨리느냐가 관건이다.