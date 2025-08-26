'성폭행 당한' 여성의 남동생은 왜 그런 행동을 했을까

서울국제여성영화제

* 이 글은 영화의 스포일러를 포함하고 있습니다.

"새해 전날, 폭행당했어. 몰라. 기억 안 나."

큰사진보기 ▲서울국제여성영화제 상영작 <분노> 스틸컷 서울국제여성영화제

04.

"제발 이름만 알려 줘. 이제 그만 끝내자."



다시, 이 과정에서 중요한 인물은 동생 아드리안이 된다. 그는 사건 당시 누나인 알렉스를 지켜주지 못했다는 죄책감에 사로잡혀 있다. 그의 고통은 단순히 개인적 실패의 감정이 아니다. 사회가 남성에게 부여한 '보호자'의 역할과 맞닿아 있으며, 남성성의 위기를 반영한다. 그는 누나를 위한다는 명목으로 과도하게 개입하거나, 때로는 무력하게 물러선다. 그러나 그의 행동은 알렉스를 치유하기보다는 오히려 갈등을 심화시킨다. 아드리안의 죄책감은 피해자를 위하는 듯하지만, 사실은 자신의 실패를 보상하려는 욕망과 맞물려 있다. 결국 그는 폭력의 순환을 끊어내지 못한 채, 마지막 순간 가해자를 태운 차에 불을 지르는 행위를 통해 분노를 대신 실행한다.



이러한 서사는 젠더적 맥락 속에서도 읽을 수 있다. 알렉스와 아드리안의 관계는 단순히 가족적 연대나 갈등을 넘어, 남성 중심 사회가 피해자와 보호자의 관계를 어떻게 규정하는지 드러낸다. 피해자의 분노는 현실에서 허용되지 않지만, 남성 보호자의 죄책감은 대리 복수의 방식으로 정당화된다. 감독은 이 불균형을 노출시키면서, 폭력이 피해자 개인을 넘어 공동체 전체를 흔드는 사건임을 드러내고자 하는 듯 보인다.



05.

이 작품이 강렬한 울림을 남기는 또 하나의 이유는 피해자의 감정을 단일한 차원으로 축소하지 않는다는 점이다. 영화의 제목은 '분노'지만, 중심인물인 알렉스가 경험하는 감정은 훨씬 더 복잡하다. 그녀는 분노와 동시에 수치심, 혐오, 공포, 무기력, 자기혐오를 반복적으로 겪는다. 영화는 피해자를 '분노의 화신'으로 고정하지 않고, 감정의 복수성을 존중한다. 알렉스를 바라보는 관객 또한 단순히 분노에 공감하는 자리에 머무르지 않는다. 오히려 복잡하고 모순적인 감정의 총체와 마주하게 된다. 관습적으로 소비되는 피해자의 이미지, 강인하거나, 혹은 끝없는 고통 속에 머무는 모습과는 분명한 거리가 있다. 영화 <분노>는 피해자의 내면이 결코 단일한 감정으로 환원될 수 없음을 증언하는 이야기이기도 하다.



제마 블라스코 감독은 폭력의 순간을 보여주지 않으면서도, 그 부재 속에서 더 많은 것을 들려준다. 소리와 침묵, 무대와 스크린, 현실과 신화, 복수와 침묵이 교차하는 자리에서, 관객은 피해자의 내면을 더 깊이 체험하게 된다. 알렉스가 무대 위에서 메데이아의 대사를 외칠 때, 그것은 고대 신화의 파괴적 여성상이 아니라, 오늘날 억눌린 피해자의 목소리로 다시 태어난다. 그러나 현실 속에서 그 분노는 끝내 직접적으로 실행되지 못하고, 동생이 퍼뜨린 불길 속에서 대리적으로 표출된다. 이 불완전한 결말은 분노의 권리가 얼마나 쉽게 박탈될 수 있는지를 보여주며, 동시에 피해자의 자리를 폭력의 순환 밖에 두려는 감독의 윤리적 고민을 드러낸다.



관객에게는 사건의 현장이 아니라 그 이후의 삶을 바라보게 한다. 그것은 사건의 순간보다 훨씬 더 집요하고 무거운 시간의 궤적을 응시하는 영화다. 감독은 관객을 목격자가 아니라 경청자의 자리에 앉히며, 타인의 분노와 자기 자신의 분노를 동시에 마주하게 만든다. 영화는 침묵 속에서 울려 퍼지는 분노의 메아리를 남기며 끝나지만, 그 잔향은 스크린을 벗어나 오래도록 관객의 마음속에 남는다. 그리고 바로 그 자리에서, 제마 블라스코 감독의 영화는 사회적 책임과 예술적 성취를 동시에 증명해 낸다.

