"우승해도 적자" 왜 개발도상국 '테니스 스타'는 드문가

"나는 더 많은 선수들을 보고 싶다. 튀니지 선수만이 아니라, 아랍 선수들, 아프리카 선수들이 투어에 더 나오는 것을 말이다. 나는 이 경기를 정말 사랑하고, 이 경험을 그들과 함께 나누고 싶다."

큰사진보기 ▲앞으로 무엇을 바꿔야 '희귀한 스타'가 '보편적 성공'이 될 수 있을까. christiantenguan on Unsplash

제도적 안전장치를 ITF가 전혀 준비하지 않은 것은 아니다. 대표적인 것이 국가훈련센터(National Training Centre, NTC) 인증제도다. 각국 협회가 운영하는 훈련 시설을 평가해 안전, 코치 역량, 스포츠 과학, 행정 구조 등이 일정 기준에 부합하면 화이트·브론즈·실버·골드 네 단계 중 하나를 부여하고, 4년마다 갱신하도록 한다. 프랑스·영국·미국은 골드 등급을 받았고, 튀니지는 브론즈, 파키스탄·파라과이·르완다·미얀마 같은 국가는 화이트 등급에 머물러 있다.



취지는 분명하다. 어느 나라에서든 일정한 수준의 훈련 환경을 보장하려는 장치다. 하지만 개발도상국 협회 입장에서는 이야기가 달라진다. 인증을 유지하려면 시설 보수, 코치 재교육, 행정 보고 등 비용과 인력이 필요하다. 인증은 자발적이라 불이익이 법적으로 강제되지는 않지만, 국제 테니스계에서 협회의 신뢰도와 역량을 보여주는 지표로 쓰이기 때문에 사실상 압박이 된다. 결국 선수 육성에 투입돼야 할 자원이 '국제 기준 맞추기'에 먼저 쓰이면서, 정작 선수를 위한 지원은 줄어드는 아이러니가 벌어진다.



또 하나의 장치는 ITF의 그랜드슬램 선수개발프로그램(Grand Slam Player Development Programme, GSPDP)이다. 1986년 설립 이후 지금까지 누적 6200만 달러 이상을 투입했고, 2025년에는 56명에게 최대 5만 달러의 지원금을 지급했다. 이 제도를 통해 필리핀의 알렉산드라 에알라(Alexandra Eala)는 네 차례 지원을 받고 2025년 US오픈에서 필리핀 최초로 본선 1회전 승리를 거뒀다. 브라질의 조앙 폰세카(João Fonseca)도 수혜자로, 올해 US오픈 본선에서 첫 승을 올리며 세계 톱 100에 진입했다. 분명 몇몇 선수에게는 커리어를 바꾸는 전환점이 될 만큼 결정적 지원이 된다. 하지만 세계 수천 명의 도전자에 비하면 규모는 극히 제한적이고, 원정비와 훈련비 전체를 충당하기에도 부족하다.



결국 ITF의 장치들은 방향성 면에서는 의미가 있다. 그러나 침투율이 너무 낮아 실효성은 제한적이다.



'희귀'가 '보편'이 될 수 있을까



앞으로 무엇을 바꿔야 '희귀한 스타'가 '보편적 성공'이 될 수 있을까. 가장 필요한 것은 우선 대회 지도를 다시 그리는 것이다. 글로벌 사우스 지역에서도 3~4주 연속 개최 구간이 마련돼야 한다. 같은 항공권으로 여러 대회를 뛸 수 있을 때 비로소 선순환이 시작된다. 지금처럼 단발의 대회가 흩어져 있으면, 매번 장거리 원정은 '올인'이 되고 실패는 곧바로 적자가 된다. 연속성이 없는 지도 위에서는, 성공도 늘 예외로만 남을 수밖에 없다.



더불어 하위권 선수를 위한 도약 프로그램이 필요하다. ATP가 2024년부터 도입한 '베이스라인(Baseline)' 제도는 의미 있는 첫걸음이었다. 일정 출전 요건을 충족하면 2025년 기준 세계 100위 선수는 최소 30만 달러, 101~175위는 20만 달러, 176~250위는 10만 달러의 연수입을 보장받는다. 하지만 이 안전망은 사실상 이미 중위권에 안착한 선수들만 해당된다. 정작 가장 취약한 입문 단계(M15·M25 등) 선수들은 여전히 우승 상금이 항공권 한 장 값에도 못 미치는 현실에 놓여 있다. 제도의 취지를 진정 살리려면, 보장 범위를 250위 밖 하위권까지 단계적으로 확장하거나, 적어도 예선 통과 보너스·여행 보조금 지급 등이 병행돼야 한다. 커리어 초반의 두세 시즌을 버티지 못해 탈락하는 인재들을 붙잡는 것이야말로, '베이스라인'이라는 이름이 가진 진짜 의미에 맞다.



구조적 투자의 주체로서 글로벌 금융사와 대형 스폰서의 역할도 짚어볼 만하다. 지금 테니스에는 BNP파리바, 모건스탠리, 시티 같은 글로벌 금융사들이 이미 굵직한 스폰서로 들어와 있다. 하지만 이들이 하는 일은 대개 톱 랭커 후원이나 대형 이벤트 협찬에 그친다. 만약 이들이 ESG·CSR 자금을 활용해 글로벌 사우스 선수들을 위한 '소셜 임팩트 펀드'를 조성한다면 어떨까. 개별 스타를 후원하는 차원을 넘어, 지역 대회 인프라 개선, 청소년 코치 양성, 원정비 보조 같은 구조적 지원으로 이어질 수 있다. 이미 막대한 브랜드 자본을 투어에 쏟아붓는 금융사들이 '글로벌 스포츠로서 테니스의 공정성'까지 챙긴다면, 그 파급력은 진짜 생태계 혁신으로 이어질 수 있다.



결국 테니스의 불평등은 제도와 자본이 '어디를 비추느냐'의 문제다. 새로운 시도들이 계속되어 누적되면, 우리도 새로운 스타들을 볼 수 있게 된다.



재능의 문제가 아니다



결국 문제는 재능이 아니다. 재능은 어느 나라, 어느 지역에도 있다. 하지만 제도와 구조가 누군가에게는 길을 열어주고, 또 다른 누군가에게는 벽이 된다.



온스 자베르의 "투어에 더 많은 아랍과 아프리카 선수가 보이길 바란다"는 바람은 단순한 희망이 아니라, 테니스가 정말로 전 세계의 스포츠인지 묻는 질문과도 같다.



지금처럼 드문 예외로만 남는 성공이 아니라, 누구든 밟고 올라설 수 있는 길이 마련되어야 한다. 그런 날이 올 때 비로소 테니스는 특정 지역의 전유물이 아니라, 모두의 스포츠가 될 것이다.



테니스 코트2022년 윔블던 결승 무대에 섰던 온스 자베르는 경기가 끝난 뒤 이렇게 말했다.북아프리카 튀니지에서 태어나 아랍권 최초로 그랜드슬램 결승까지 오른 그녀에게는 절실한 소망이었다. 그리고 그 말은 지금도 유효하다. 2024년 ITF 조사에 따르면 전 세계 테니스 인구는 이미 1억 명이 넘는다. 그런데 아프리카, 남아시아, 동남아처럼 흔히 '글로벌 사우스'라 불리는 지역에서는 여전히 단식 톱 랭커를 만나기 힘들다. 왜일까? 단순히 재능이 부족해서가 아니다.눈을 돌려보면 대회의 지도, 상금구조, 그리고 참가규칙이 이미 출발선부터 이들을 가로막고 있는 것이 보인다.프로 테니스는 시작부터 기울어진 경기판 위에서 열린다.현재 열리는 프로 대회의 절반 이상(약 53%)이 유럽에 몰려 있다. 프랑스, 독일, 스페인 같은 나라들은 1년에 20개가 넘는 대회를 소화한다. 집에서 몇 시간만 이동해도 매주 코트에 설 수 있는 환경이다 보니, 유럽 선수들은 짧게 움직이며 자주 출전하고 랭킹 포인트도 꾸준히 쌓는다.반대로 아프리카나 남아시아, 태평양 지역 선수들은 이야기가 다르다. 비슷한 포인트를 따내려면 대륙을 넘어 장거리 비행을 해야 하고, 숙박·항공료 등 막대한 비용을 감수해야 한다. '지도'가 한쪽으로 기울면, 결과 역시 그 지형을 닮을 수밖에 없다.물론 국제테니스연맹(ITF)도 변화를 시도한다. 입문 선수들을 위한 월드 테니스 투어(WTT)를 매년 70개국에서 약 600개 대회 규모로 운영한다. 멕시코, 튀니지, 태국, 케냐 등에서도 WTT 대회가 열리는 것이다. 2025년에는 가장 낮은 단계의 상금(M15·M25·W15·W35)을 각각 2만 달러, 3만 달러로 올렸다. "어디에서든 시작할 수 있다"는 명분을 넓히려는 조치다. 언뜻 보면, 이제는 어느 나라에서든 프로 무대에 첫 발을 뗄 수 있을 것처럼 보인다.하지만 문제는 여전히 남는다. 단순히 '대회가 있느냐'가 아니라, 그 대회가 어느 지역에서 얼마나 자주, 연속적으로 열리느냐가 선수들의 실전 기회, 랭킹 포인트, 그리고 지출 규모를 결정한다. 가령 스페인이나 프랑스에서는 입문 대회가 연속적으로 배치돼 있어 선수들이 한 달 동안 꼬박 출전할 수 있다. 반면 케냐나 인도에서 열리는 대회는 드문드문 배치돼 있어, 한 번 출전 후 다시 기회를 잡으려면 장거리 원정을 해야 한다. 결국 출발선은 넓어졌지만, 실제 경기판은 여전히 유럽 쪽으로 기울어져 있다.프로 테니스에서 세계 정상까지 가는 길은 겉보기에는 단순하다. 매주 열리는 대회에 나가 실적을 쌓고, 랭킹 포인트를 올리면 된다. 하지만 막상 출발선에 서보면, 계산서와 규칙이 만들어내는 장벽이 만만치 않다.우선 입문 레벨 대회(M15/M25·W15/W35)에서 우승해도 주머니에 남는 돈은 거의 없다. 항공권, 숙박, 코치·피지오 비용을 합치면 상금을 훌쩍 뛰어넘는다. 실제로는 '우승=적자'인 경우가 흔하다. 반대로 US오픈 같은 그랜드슬램은 단 한 번 본선 무대에 오르는 순간 판이 바뀐다. 총상금이 9000만 달러(한화 약 1246억 원)에 이르는 이 대회에서는 1회전 탈락자조차 11만 달러(한화 약 1억 5000만 원)를 보장받는다. 입문 대회에서 수십 번이나 트로피를 들어올려도, 그랜드슬램 본선 한 번의 보상에는 한참 못 미친다.이 격차는 단순히 돈의 문제가 아니다. 하위 투어에서 적자를 감수하며 버티는 선수는 당장 다음 대회 원정 항공권을 살지, 코치와 함께 움직일지를 매번 저울질해야 한다. 반면 그랜드슬램 본선에 오른 선수는 한 번의 보상만으로도 훈련비, 장비, 스태프 고용에 숨통이 트인다. 그 차이는 다시 더 많은 실전 기회, 더 나은 지원 체계, 더 안정된 생활로 이어진다. 즉, 이러한 상금 구조가 만들어내는 것은 누군가의 생존과도 직결된다. 그래서 테니스에서 '그랜드 슬램 본선 경험이 있느냐, 없느냐'는 단순한 기록이 아니라 사실상 계급을 가르는 분기점이 된다.누군가는 "그랜드슬램 본선에 오르면 되잖아!"라고 반문할 수도 있다. 하지만 문제는 바로 거기에 오르기까지의 길이다. 본선 직행 티켓을 얻으려면 세계 랭킹 100위 안에 들어야 하고, 예선이라도 나가려면 보통 200위권 안은 되어야 한다. 그런데 이 랭킹을 쌓으려면 수십 개의 하위 투어와 챌린저 대회를 뛰며 점수를 모아야 하는데, 바로 이 구간이 '적자 경기'의 늪이다.유럽·북미 선수들은 집 근처에서 대회를 전전하며 이 과정을 버틸 수 있지만, 개발도상국의 선수들은 매번 장거리 원정과 고비용을 감수해야 한다. 본선에 오르기 전까지는 계속해서 돈을 잃으면서 랭킹을 올려야 하고, 그 싸움에서 버티지 못하면 본선 무대의 문턱에도 닿지 못한다. 게다가 그랜드슬램 예선도 결코 만만치 않다. 수백 명이 몰려드는 자리에서 무려 세 경기를 연속으로 이겨야만 본선 티켓을 얻는다. 이 과정에서 필요한 것은 단순한 실력만이 아니라, 원정과 훈련을 지속할 수 있는 자금력이다.결국 "본선에 오르면 된다"는 말은 그 자체로 특권적이다. 본선에 오르기 전까지의 수년은 고비용 생존 게임이고, 그 과정에서 탈락한 수많은 선수들은 기회조차 잡지 못한다.테니스 선수는 기본적으로 '개인 사업자'다. 국제테니스연맹(ITF)의 IPIN(International Player Identification Number) 계정을 만들어야만 투어에 참가할 수 있는데, 이는 출전 신청과 철회, 일정 관리, 대회 기록까지 선수 스스로 책임지는 온라인 시스템이다. 항공권과 숙소 예약, 코치와 피지오(physio) 고용까지 모두 직접 해결해야 하며, 부상·보험·행정 문제도 개인이 떠안아야 한다. 팀이나 구단이 뒤를 받쳐주는 다른 종목과 달리, 테니스에서는 선수 자신이 곧 행정 담당자, 재무 관리자가 된다.이 구조는 특히 개발도상국 선수들에게 가혹하다. 영국 선수들을 예로 들어보자. 이들은 비교적 튼튼한 지원망 속에서 출발한다. 영국 테니스협회(Lawn Tennis Association, LTA)는 엘리트 육성 프로그램(Performance Pathway)을 운영하는데 이는 어린 주니어부터 프로 전환기까지 이어지는 장기적인 육성 로드맵이다. 아카데미·지역 훈련 센터에서 훈련을 제공하고 국제 대회 원정비, 스포츠 과학·멘탈 훈련까지 지원한다. 더불어 선수 지원 매트릭스 기금(Player Matrix Funding) 을 통해 선수의 랭킹과 성적에 따라 등급을 나누고, 원정비·훈련비·코치비를 차등 지원하기도 한다. 이러한 장치는 유망주들이 안정적으로 커리어를 이어갈 수 있는 제도적 사다리 역할을 한다.영국 뿐만 아니라 독일·스페인 같은 테니스 강국은 공립 스포츠 학교와 연계된 장학 제도를 통해 선수를 체계적으로 육성한다. 여기에 미국은 대학 스포츠 시스템을 통해 장학금과 국제 대회 출전 기회를 결합시킨다. 이런 기반 덕분에 유럽·미국 선수들은 '개인 사업자' 신분이라 해도 사실상 국가와 제도적 뒷받침을 등에 업고 출발한다.반면 개발도상국에서는 테니스가 비인기 종목인 경우가 많아 기업 스폰서를 구하기조차 어렵다. 협회 지원도 빈약하고, 장학금이나 보험 같은 제도적 안전망은 거의 없다. 부상이나 원정 실패로 몇 달 수입이 끊기면 커리어 자체가 중단되기 쉽다. 비자 문제도 크다. ITF가 대회 8주 전 선수에게 자동 발급 서류를 제공하지만, 실제 승인 여부는 각국 영사관 재량에 달려 있다. 여권 신뢰도가 낮은 국가 출신 선수들은 출전권을 얻고도 경기장에 도착하지 못하는 경우가 잦다.겉으로는 개인 사업자 모델이 공평해 보이지만, 출발선 자체는 애초부터 비대칭적이다. 지원의 차원이 다르기 때문에, 어떤 선수는 안정된 길을 걷고, 어떤 선수는 종이 한 장짜리 비자