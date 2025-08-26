"우승해도 적자" 왜 개발도상국 '테니스 스타'는 드문가

▲
테니스 코트matthias_d on Unsplash
2022년 윔블던 결승 무대에 섰던 온스 자베르는 경기가 끝난 뒤 이렇게 말했다.
"나는 더 많은 선수들을 보고 싶다. 튀니지 선수만이 아니라, 아랍 선수들, 아프리카 선수들이 투어에 더 나오는 것을 말이다. 나는 이 경기를 정말 사랑하고, 이 경험을 그들과 함께 나누고 싶다."
북아프리카 튀니지에서 태어나 아랍권 최초로 그랜드슬램 결승까지 오른 그녀에게는 절실한 소망이었다. 그리고 그 말은 지금도 유효하다. 2024년 ITF 조사에 따르면 전 세계 테니스 인구는 이미 1억 명이 넘는다. 그런데 아프리카, 남아시아, 동남아처럼 흔히 '글로벌 사우스'라 불리는 지역에서는 여전히 단식 톱 랭커를 만나기 힘들다. 왜일까? 단순히 재능이 부족해서가 아니다.
눈을 돌려보면 대회의 지도, 상금구조, 그리고 참가규칙이 이미 출발선부터 이들을 가로막고 있는 것이 보인다.
기울어진 지도, 랭킹도 지도를 닮는다
프로 테니스는 시작부터 기울어진 경기판 위에서 열린다.
현재 열리는 프로 대회의 절반 이상(약 53%)이 유럽에 몰려 있다. 프랑스, 독일, 스페인 같은 나라들은 1년에 20개가 넘는 대회를 소화한다. 집에서 몇 시간만 이동해도 매주 코트에 설 수 있는 환경이다 보니, 유럽 선수들은 짧게 움직이며 자주 출전하고 랭킹 포인트도 꾸준히 쌓는다.
반대로 아프리카나 남아시아, 태평양 지역 선수들은 이야기가 다르다. 비슷한 포인트를 따내려면 대륙을 넘어 장거리 비행을 해야 하고, 숙박·항공료 등 막대한 비용을 감수해야 한다. '지도'가 한쪽으로 기울면, 결과 역시 그 지형을 닮을 수밖에 없다.
물론 국제테니스연맹(ITF)도 변화를 시도한다. 입문 선수들을 위한 월드 테니스 투어(WTT)를 매년 70개국에서 약 600개 대회 규모로 운영한다. 멕시코, 튀니지, 태국, 케냐 등에서도 WTT 대회가 열리는 것이다. 2025년에는 가장 낮은 단계의 상금(M15·M25·W15·W35)을 각각 2만 달러, 3만 달러로 올렸다. "어디에서든 시작할 수 있다"는 명분을 넓히려는 조치다. 언뜻 보면, 이제는 어느 나라에서든 프로 무대에 첫 발을 뗄 수 있을 것처럼 보인다.
하지만 문제는 여전히 남는다. 단순히 '대회가 있느냐'가 아니라, 그 대회가 어느 지역에서 얼마나 자주, 연속적으로 열리느냐가 선수들의 실전 기회, 랭킹 포인트, 그리고 지출 규모를 결정한다. 가령 스페인이나 프랑스에서는 입문 대회가 연속적으로 배치돼 있어 선수들이 한 달 동안 꼬박 출전할 수 있다. 반면 케냐나 인도에서 열리는 대회는 드문드문 배치돼 있어, 한 번 출전 후 다시 기회를 잡으려면 장거리 원정을 해야 한다. 결국 출발선은 넓어졌지만, 실제 경기판은 여전히 유럽 쪽으로 기울어져 있다.
적자의 늪, 본선의 벽
프로 테니스에서 세계 정상까지 가는 길은 겉보기에는 단순하다. 매주 열리는 대회에 나가 실적을 쌓고, 랭킹 포인트를 올리면 된다. 하지만 막상 출발선에 서보면, 계산서와 규칙이 만들어내는 장벽이 만만치 않다.
우선 입문 레벨 대회(M15/M25·W15/W35)에서 우승해도 주머니에 남는 돈은 거의 없다. 항공권, 숙박, 코치·피지오 비용을 합치면 상금을 훌쩍 뛰어넘는다. 실제로는 '우승=적자'인 경우가 흔하다. 반대로 US오픈 같은 그랜드슬램은 단 한 번 본선 무대에 오르는 순간 판이 바뀐다. 총상금이 9000만 달러(한화 약 1246억 원)에 이르는 이 대회에서는 1회전 탈락자조차 11만 달러(한화 약 1억 5000만 원)를 보장받는다. 입문 대회에서 수십 번이나 트로피를 들어올려도, 그랜드슬램 본선 한 번의 보상에는 한참 못 미친다.
이 격차는 단순히 돈의 문제가 아니다. 하위 투어에서 적자를 감수하며 버티는 선수는 당장 다음 대회 원정 항공권을 살지, 코치와 함께 움직일지를 매번 저울질해야 한다. 반면 그랜드슬램 본선에 오른 선수는 한 번의 보상만으로도 훈련비, 장비, 스태프 고용에 숨통이 트인다. 그 차이는 다시 더 많은 실전 기회, 더 나은 지원 체계, 더 안정된 생활로 이어진다. 즉, 이러한 상금 구조가 만들어내는 것은 누군가의 생존과도 직결된다. 그래서 테니스에서 '그랜드 슬램 본선 경험이 있느냐, 없느냐'는 단순한 기록이 아니라 사실상 계급을 가르는 분기점이 된다.
누군가는 "그랜드슬램 본선에 오르면 되잖아!"라고 반문할 수도 있다. 하지만 문제는 바로 거기에 오르기까지의 길이다. 본선 직행 티켓을 얻으려면 세계 랭킹 100위 안에 들어야 하고, 예선이라도 나가려면 보통 200위권 안은 되어야 한다. 그런데 이 랭킹을 쌓으려면 수십 개의 하위 투어와 챌린저 대회를 뛰며 점수를 모아야 하는데, 바로 이 구간이 '적자 경기'의 늪이다.
유럽·북미 선수들은 집 근처에서 대회를 전전하며 이 과정을 버틸 수 있지만, 개발도상국의 선수들은 매번 장거리 원정과 고비용을 감수해야 한다. 본선에 오르기 전까지는 계속해서 돈을 잃으면서 랭킹을 올려야 하고, 그 싸움에서 버티지 못하면 본선 무대의 문턱에도 닿지 못한다. 게다가 그랜드슬램 예선도 결코 만만치 않다. 수백 명이 몰려드는 자리에서 무려 세 경기를 연속으로 이겨야만 본선 티켓을 얻는다. 이 과정에서 필요한 것은 단순한 실력만이 아니라, 원정과 훈련을 지속할 수 있는 자금력이다.
결국 "본선에 오르면 된다"는 말은 그 자체로 특권적이다. 본선에 오르기 전까지의 수년은 고비용 생존 게임이고, 그 과정에서 탈락한 수많은 선수들은 기회조차 잡지 못한다.
'개인 사업자' 모델의 함정
테니스 선수는 기본적으로 '개인 사업자'다. 국제테니스연맹(ITF)의 IPIN(International Player Identification Number) 계정을 만들어야만 투어에 참가할 수 있는데, 이는 출전 신청과 철회, 일정 관리, 대회 기록까지 선수 스스로 책임지는 온라인 시스템이다. 항공권과 숙소 예약, 코치와 피지오(physio) 고용까지 모두 직접 해결해야 하며, 부상·보험·행정 문제도 개인이 떠안아야 한다. 팀이나 구단이 뒤를 받쳐주는 다른 종목과 달리, 테니스에서는 선수 자신이 곧 행정 담당자, 재무 관리자가 된다.
이 구조는 특히 개발도상국 선수들에게 가혹하다. 영국 선수들을 예로 들어보자. 이들은 비교적 튼튼한 지원망 속에서 출발한다. 영국 테니스협회(Lawn Tennis Association, LTA)는 엘리트 육성 프로그램(Performance Pathway)을 운영하는데 이는 어린 주니어부터 프로 전환기까지 이어지는 장기적인 육성 로드맵이다. 아카데미·지역 훈련 센터에서 훈련을 제공하고 국제 대회 원정비, 스포츠 과학·멘탈 훈련까지 지원한다. 더불어 선수 지원 매트릭스 기금(Player Matrix Funding) 을 통해 선수의 랭킹과 성적에 따라 등급을 나누고, 원정비·훈련비·코치비를 차등 지원하기도 한다. 이러한 장치는 유망주들이 안정적으로 커리어를 이어갈 수 있는 제도적 사다리 역할을 한다.
영국 뿐만 아니라 독일·스페인 같은 테니스 강국은 공립 스포츠 학교와 연계된 장학 제도를 통해 선수를 체계적으로 육성한다. 여기에 미국은 대학 스포츠 시스템을 통해 장학금과 국제 대회 출전 기회를 결합시킨다. 이런 기반 덕분에 유럽·미국 선수들은 '개인 사업자' 신분이라 해도 사실상 국가와 제도적 뒷받침을 등에 업고 출발한다.
반면 개발도상국에서는 테니스가 비인기 종목인 경우가 많아 기업 스폰서를 구하기조차 어렵다. 협회 지원도 빈약하고, 장학금이나 보험 같은 제도적 안전망은 거의 없다. 부상이나 원정 실패로 몇 달 수입이 끊기면 커리어 자체가 중단되기 쉽다. 비자 문제도 크다. ITF가 대회 8주 전 선수에게 자동 발급 서류를 제공하지만, 실제 승인 여부는 각국 영사관 재량에 달려 있다. 여권 신뢰도가 낮은 국가 출신 선수들은 출전권을 얻고도 경기장에 도착하지 못하는 경우가 잦다.
겉으로는 개인 사업자 모델이 공평해 보이지만, 출발선 자체는 애초부터 비대칭적이다. 지원의 차원이 다르기 때문에, 어떤 선수는 안정된 길을 걷고, 어떤 선수는 종이 한 장짜리 비자와 원정 비용에 커리어가 무너진다.
제도는 있지만 얇다