집에선 폭언, 밖에선 친절... 27년간 한숨만 쉬는 남편의 속내는

부부의 또다른 문제는 자녀 문제를 둘러싼 갈등이었다. 부부의 딸들은 성장 과정에서 학교에서의 따돌림, 혈액암 투병, 가출 등으로 각기 힘든 시기를 보냈다. 아내가 자녀 문제로 혼자 고군분투하는 동안에도, 정작 남편은 아이들 교육이나 고민에는 무관심했다고. 심지어 아내가 자퇴하겠다는 첫째에게 무릎까지 꿇으며 사정하는 동안에도, 당시 남편은 모녀간의 다툼이라고만 생각해서 옆에서 TV만 보며 아무런 개입도 하지 않고 방관했다는 사실을 폭로했다.



남편은 자신을 비난하는 아내에게 궁지에 몰리게 되자, 아내가 학부모 모임에 줄곧 나가면서도 '엄마로서의 역할'을 제대로 하지 못했다며 역공을 펼쳤다. 하지만 정작 남편은 따돌림 당했던 딸과 가출한 딸의 일화를 헷갈리는 등 자녀들의 각기 다른 문제에 대해서 기본적인 사실관계도 제대로 파악하지 못하고 있었다. 아내는 "애들 일로 힘들었을 때 당신이 날 위해주기나 했나"며 남편에게 쌓인 분노를 표출했고, 급기야 욕설까지 하며 격한 감정을 감추지 못했다.



남편은 "아내는 그냥 받아주고 위로를 바라는데, 저는 조언을 자주 하는 편이다. 제가 대화를 잘 못해주는 것 같기는 하다"고 인정했다. 오은영은 "남편은 어떤 문제가 생겼을 때, 아내의 실책을 끄집어내면서 탓을 하거나 모른 척 외면을 한다. 그런데 아내 입장에서는 '딸이 따돌림을 당했다'는 문제의 핵심과는 상관없는 이야기"라고 지적했다.



이어 "남편은 왜 아내에게 이렇게 표현할까? 남편은 본인이 잘 못 해낼까봐 문제 상황에 개입하는게 두려운 거다. 그래서 아내의 실책을 끄집어내서 걱정되는 상황을 회피하는 것"이라고 덧붙였다. 실제로 심리검사에서 남편은 중요한 질문에 동문서답을 하는 경우가 많았고, 갈등 시에 '담쌓기'식 대응을 통하여 침묵하면서 말을 잘 안 하려는 성향으로 나타났다.



부부의 첨예한 갈등속에 남모를 고통을 겪고 있는 것은 바로 막내딸이었다. 제작진과의 인터뷰에서 막내딸은 "엄마 아빠를 말리고 싶은데 저는 어리지 않나. 어른인 언니들은 조금이라도 말릴 수 있는데 저는 아이라서, 부모님이 싸울 때마다 할 수 있는 일은 엄마를 달래주는 것 뿐이다. 부모님이 이혼하지 말고 셋이서 행복하게 살고 싶다"고 고백했다.



아이가 간절히 바라는 것은 그저 평범한 일상이었다 "부모님이 화해하고 엄마가 아빠 무릎에 누워서 TV를 볼 때가 제일 행복하다"며 울먹이는 막내딸의 고백을 듣고, 미안함을 느낀 부부의 눈시울도 붉어졌다.



부부를 위한 힐링리포트가 내려졌다. 오은영은 남편에게 한숨과 비속어, 욕설을 모두 금지할 것을 당부하며 "남편이 마음에 안든다는 것은 모두 본인의 주관적인 기준이다. 아내의 입장에 대한 고려가 없었기에 서운한 것"이라고 설명했다.



하지만 솔루션이 진행되는 상황에서도 아내의 어두운 표정은 좀처럼 풀리지 않았다. 오은영은 결국 솔루션을 잠시 중단하고 아내의 상태와 심경을 확인했다. 아내는 "제가 우울한 존재라는 생각은 하지 못했는데 저 자신에게 충격을 많이 받았다. 원래 제 치부를 말하기 싫어하는 성격이었다. 근데 제가 잘못을 제일 많이 한 것 같다. 앞으로는 자식들에게 좀더 노력해보려고 한다"고 고백했다.



오은영은 "치부 아니다. 인간의 삶에서 원치 않은 마음의 고통인 거다. 그러나 이를 잘 알아차리고 회복하고 치유하는 과정이 필요하다. 아내는 그럴 만한 가치가 있는 소중한 존재이기 때문"이라고 진심을 담은 위로를 전했다.



부부간 마지막 고백의 시간이 펼쳐졌다. 남편은 그동안 아내의 마음을 몰라준 것을 인정하고 진심으로 사과했다. "앞으로는 좋은 부부 사이가 될 수 있도록 노력하겠다"는 남편의 이야기에, 아내도 "철없는 행동 나도 그만하고 싶다. 아내로서 좋은 아내가 되도록 노력하고 (남편이 중요하게 생각하는) 밥을 잘 해주겠다"고 화답했다. 솔루션을 마치고 서로를 좀 더 이해하게 된 부부는, 대기실로 돌아와서 대화를 나누면서 다시 한번 따뜻한 포옹을 나누며 새로운 출발을 기약했다.

