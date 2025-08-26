집에선 폭언, 밖에선 친절... 27년간 한숨만 쉬는 남편의 속내는

▲오은영리포트
한숨부부MBC
남편의 끊임없는 한숨 때문에 불안하다는 아내, 아내가 아무리 힘든 부분을 호소해도 한숨으로만 답하는 남편, 대화는 없고 한숨만으로 가득한 부부의 답답한 불통이 시청자들을 안타깝게 했다.
8월 25일 방송된 MBC <오은영 리포트-결혼지옥>에서는 '27년을 참아온 당신의 한숨, 한숨부부'편이 그려졌다.
이재식-곽인애 부부는 네 딸을 두고 중년의 나이에 벌써 손주까지 보며 다복한 가정을 꾸렸다. 하지만 사연을 신청한 아내는 안정적이고 행복해 보이는 가정의 겉모습과 달리, 혼자 마음속에 남모를 아픔을 쌓아오며 견뎌온 세월이 길었다고 고백했다.
아내는 "더 이상 힘들게 살고 싶지 않다. 남편의 잘못이든 제 잘못이든 모두 다 꺼내놓고 상담을 받고 싶었다"고 털어놓으며 눈시울을 붉혔다. 망설이다가 어렵게 출연을 결심했다는 남편은 "저보다는 아내의 마음 치유가 우선인 것 같아서 한번 같이 해보기로 결심했다"고 밝혔다. 과연 이 부부에게는 어떤 사연이 있었을까.
가족에게는 폭언하고, 밖에서는 친절한 남편
부부의 일상이 영상으로 공개됐다. 장성하여 자립한 세 딸들을 내보내고 어린 막내딸과 같이 살고 있는 부부는, 한 집안에 있으면서도 대화가 거의 없을만큼 유독 냉랭한 분위기를 연출했다. 집에서는 좀처럼 말이 없던 남편은 지인들과의 해병대 동기모임에 참석해서는 전혀 달라진 활달한 모습을 드러냈다. 정작 아내는 남편의 모임 일정도 제작진을 통하여 뒤늦게 전해들어야했다.
아내는 결혼생활 내내 가정에 소홀한 남편 때문에 '외로움'을 느꼈다는 고민을 토로했다. 아내는 모임중인 남편에게 전화를 걸어 촬영 기간 중임에도, 가족은 뒷전이고 부부관계를 개선하려는 의지를 보이지 않는 남편에게 강한 분노를 표출했다.
또한 아내는 집에서 남편과 함께 있는 것을 유독 불편해했다. 그 이유로 아내는 남편이 집안과 밖에서의 모습이 다르다고 주장했다. 아내의 주장에 따르면, 밖에서는 다정해보이던 남편은, 정작 집안에서는 가족들에게 짜증과 욕설, 거친 행동을 저지르는 경우가 빈번했다고. 심지어 남편이 어린 막내딸에게도 짜증을 내면서 아이를 밀치는 위험한 행동까지 저지르자, 분노가 폭발한 아내가 고성을 저지르며 막아선 일도 있었다.
남편은 가족에게 종종 폭언을 한 사실은 인정하면서도, "아내와 자녀들의 행동에 화가 나서 참다참다 그런 것"이라고 해명했다. 하지만 오은영은 "언어에는 그 사람의 인생이 담겨있다. 50세인 사람에게는 50년의 세월이 담긴 거다. 남편은 밖에서는 거친 언어를 쓰지 않는데 왜 아내와 자녀에게만 거친 표현을 쓰는 걸까. 그 쌓였던 감정이 '화'가 나서 욕설로 분출되는 것이라면, 남편은 자신의 '분노 포인트'가 무엇인지 아는 게 중요하다"고 당부했다.
부부는 외식 자리에서 대화의 시간을 가졌다. 아내는 작심하고 그동안 서운했던 일들을 하나하나 쏟아내기 시작했다. 그러나 남편은 계속해서 알 수 없는 한숨만 습관적으로 내쉬며 아내의 하소연에도 침묵으로 일관했다. 답답해진 아내가 거듭 질문을 던져도 동문서답으로 일관하면서, 대화보다는 식사에만 더 집중하는 모습을 보였다. 아내는 자신의 말을 무시하는 듯한 남편의 태도에 감정의 골만 더욱 깊어졌다.
남편은 스스로 "회피성이 맞는 것 같다. 아내와 대화할 때 답변에 조리가 없으면 아내는 '진심이 없다'고 이야기를 한다. 거기에 아내가 과거 이야기까지 소환하기 시작하면 제가 감당이 안된다. 그래서 아내가 진중한 이야기를 할 때면 받아주지 않고 회피하게 된다"고 본심을 털어놓았다.
아내에게 '남편의 한숨'은 트라우마였다. 남편이 집에서 아내의 행동이 무언가 본인의 마음에 들지않을 때마다 매번 말없이 한숨을 쉬는 모습이 불만을 표출하는 것처럼 느껴져서 스트레스가 됐다. 그럴 때마다 아내는 "나는 남편에게 어떤 존재이지? 라는 생각이 들며 자괴감이 든다. 왜 한숨을 쉬는지 매번 물어볼 수도 없어서 속으로 삭힐 때가 많다"고 밝혔다.
오은영은 "아내가 남편에게 느끼는 서운함은 오랫동안 쌓여왔던 것이다. 아내는 남편이 자신의 노고를 알아주지 않고 감사함이 빠져 있다는 이야기를 하고 있는 것"이라고 진단하며 "남편의 한숨에는 화가 들어있다. 못마땅한 감정이 쌓이면서 한숨과 함께 아내에게 화를 내고 비속어까지 쓰게 되는 것"이라는 심리를 설명했다.
자녀 문제 나 몰라라 하는 남편... 울먹이는 막내딸의 고백