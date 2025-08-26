손흥민 역할 변화-카스트로프 활용법, 홍명보의 선택은?

연합뉴스

홍명보 축구 국가대표팀 감독이 25일 오후 서울 종로구 축구회관에서 9월 A매치 2연전에 나설 대표팀 명단을 발표하고 있다.이번 대표팀 명단에서 가장 눈에 띄는 이슈는 역시 카스트로프의 첫 한국대표팀 발탁이다. 한국인 어머니와 독일인 아버지 사이에서 태어난 카스트로프는 남자 축구대표팀 역사상 '외국 태생의 혼혈선수'로 태극마크를 단 첫 번째 사례가 됐다. 이번 대표팀에서 첫 승선하여 A매치 데뷔전을 치르는 선수도 카스트로프가 유일하다.2003년생인 카스트로프는 유럽 5대리그중 하나인 분데스리가에서 주전급으로 성장하며 주목받아온 유망주다. 주 포지션은 3선 미드필더지만 라이트백까지 소화 가능한 멀티플레이어이기도 하다. 독일 각급 연령별 대표팀에 꾸준히 선발되었으나, A대표팀 출전 경력이 없어 규정상 한국 대표팀 합류에는 제약이 없는 상태였다. 홍 감독도 지휘봉을 잡은 이후 지난 겨울부터 코칭스태프를 독일 현지에 파견해 카스트로프를 관찰해왔다.최근 카스토르프는 소속 협회를 독일축구협회에서 대한축구협회로 변경하는 작업이 마무리되면서 태극마크를 향한 열망을 분명하게 드러냈다. 홍 감독은 카스트로프의 발탁 이유에 대하여 "분데스리가에서 경험을 쌓으며 꾸준하게 성장해온 선수다. 무엇보다 우리 대표팀에 합류하겠다는 강한 의지와 책임감을 보여준 점을 굉장히 높게 평가했다"고 설명했다.카스트로프가 홍명보호에 승선하면 대표팀의 고질적의 문제였던 3선 미드필더 보강에 기여할 것으로 전망된다. 현재 대표팀의 3선자원으로는 황인범, 박용우, 백승호, 원두재 등이 있었다. 다만 황인범은 경기운영을 이끄는 플레이메이커이자 박스투 박스 미드필더에 가깝고, 박용우와 원두재는 A대표팀에서는 아직 확실한 인상을 심어주지 못했다.카스트로프는 기존의 3선 미드필더들과는 플레이 성향이 다르다. 홍명보 감독은 카스트로프의 장점으로 강하고 거칠게 싸우는 '파이터' 기질이 있다고 평가했다. 월드컵에서 세계적인 강호들을 상대해야하는 상황에서 카스트로프의 장점은 대표팀에 새로운 색깔을 입혀줄 수 있다.또한 홍명보 감독은 대표팀 부동의 핵심이던 주장 손흥민의 역할이 변화될 수 있다는 가능성도 암시했다. 홍 감독은 "주장은 개인뿐 아니라 팀 전체를 위해 매우 중요한 자리다. 지금 당장 바꾸겠다는 생각은 없지만, 상황에 따라 변경될 수도 있고 아닐 수도 있다"라고 의미심장한 발언을 했다. 이어 "그동안 손흥민은 주장 역할을 충분히 잘해왔고, 지금도 그 역할을 훌륭히 해주고 있다"라고 덧붙이며 확대 해석을 경계했다.일각에서는 손흥민이 대표팀에서도 더이상 풀타임 주전을 장담할 수 없기에 주장을 교체하려는 것이 아니냐는 분석이 있는가 하면, 손흥민에게 정신적인 부담을 줄여주기 위한 선택이라는 해석도 나오고 있다. 홍명보 감독은 "손흥민이 얼마나 오래 뛰느냐가 아니라, 어떻게 '결정적인 역할'을 하느냐가 중요하다"고 언급하기도 했다.다행히 손흥민은 지난 7일 LA FC로 합류한 뒤 최근 3경기에 출전하여 꾸준히 좋은 컨디션을 보여주고 있다. 지난 24일에는 댈러스FC를 상대로 환상적인 프리킥 슈팅으로 메이저리그 데뷔골까지 신고했다. 내년에 미국에서 열리는 월드컵을 앞두고 대표팀 전력의 핵심인 손흥민이 일찌감치 현지 적응을 마치고 좋은 컨디션을 유지한다는 것은 홍명보호에게도 호재다.홍명보 감독이 이번 대표팀 명단에서 손흥민을 미드필더가 아닌 '공격수'로 분류한 것도 눈에 띈다. 이번 26인 명단에서 손흥민은 오세훈, 오현규와 함께 공격수 3인중 한 명으로 이름을 올렸다. 손흥민은 과거에도 소속팀과 대표팀에서 종종 최전방 공격수로 활약한 경험이 있기에 낯선 역할은 아니다.이밖에도 홍명보 감독은 최근 경기감각이 떨어진 유럽파 황희찬을 명단에서 제외하고 정상빈을 3년 만에 발탁하는가 하면 골키퍼 김승규를 복귀시켜 조현우와의 주전경쟁 체제 부활을 예고했다. 대표팀 내 곳곳에서 건강한 긴장감을 유도하고 있는 모습이다. 홍명보 감독이 쏘아올린 '변화'라는 화두가, 이번 9월 A매치 2연전에서 대표팀의 경쟁력에 과연 어떤 영향을 불러일으키게 될까.