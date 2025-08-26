'위기의 남자' 황희찬, 왜 홍명보 선택 못 받았나

KFA

한국 축구 국가대표팀 공격수 정상빈황희찬은 지난 17일 맨체스터 시티와의 개막전에서 교체로 나서 불과 9분을 뛰는 데 그쳤고, 본머스와의 2라운드 역시 후반 교체 출전으로 13분간 그라운드를 밟았다. 월드컵을 불과 1년 앞두고 꾸준한 출전이 절실한 황희찬은 국가대표 명단에도 탈락하며 줄어든 입지를 실감했다.홍 감독은 황희찬이 뛰었던 자리에 미국 프로축구 세인트루이스 시티 SC에서 활약하고 있는 정상빈을 발탁했다.올여름 세인트루이스에 입단한 정상빈은 지난 10일 내슈빌 SC전에서 헤더로 이적 2경기 만에 데뷔골을 터뜨렸고, 23일 밴쿠버 화이트캡스전에서는 과감한 돌파로 상대 측면을 허물고 도움까지 기록했다.9월 A매치가 열리는 미국에서 뛰고 있기 때문에 다른 선수들과 달리 현지 적응이 필요가 없다. 홍 감독으로서는 최근 급성장하고 있는 정상빈의 기량을 직접 확인할 수 있는 좋은 기회이기도 하다.홍 감독은 "정상빈은 미국에서 굉장히 좋은 퍼포먼스를 보여주고 있기 때문에 시차 적응 등 불필요한 문제도 없을 것이라고 생각한다"라고 기대감을 나타냈다.