'위기의 남자' 황희찬, 왜 홍명보 선택 못 받았나

한국 축구 국가대표팀 공격수 황희찬KFA
홍명보 축구 대표팀 감독이 25일 발표한 국가대표 명단에 손흥민, 김민재, 이강인, 황인범 등 핵심 선수들이 모두 이름을 올렸다. 한국과 독일 이중 국적의 혼혈 축구선수 옌스 카스트로프도 처음으로 한국 국가대표 명단에 이름을 올리며 주목받았다.
그러나 '황소' 황희찬의 이름은 보이지 않았다. 주전 경쟁에서 밀리며 출전 기회가 줄어들면서 홍명보 감독의 선택을 받지 못한 것이다.
홍 감독은 국가대표 명단 발표 기자회견에서 황희찬을 직접 언급하지 않았지만 "내년 6월에 열리는 북중미 월드컵 본선에는 여러 가지를 포함해 경기 출전이 굉장히 중요하다고 생각한다"라며 실전 감각을 강조했다.
잉글랜드 프로축구 울버햄프턴에서 뛰고 있는 황희찬은 2023-2024시즌 31경기에 나서 13골을 몰아치며 최고의 활약을 펼쳤다.
그러나 2024-2025시즌에는 잦은 부상에 시달리며 단 2골에 그쳤다. 21경기에 출전했으나 선발로 나선 것은 5경기에 불과했다. 결국 올 시즌에는 주전 경쟁에서 밀리며 전혀 영향력을 미치지 못하고 있다.