활동 지원사의 당일 취소, 휠체어 탄 그녀에게 닥친 일

인디그라운드

* 이 글은 영화의 스포일러를 포함하고 있습니다.

"활동 지원사가 당일 취소 말이 되냐? 한두 번도 아니고."

영화 <엉망이 흐른다> 스틸컷01.우리 사회에서 '이동'은 대체로 너무 당연하게 여겨진다. 누구나 원하는 시간에 버스를 타고, 지하철을 타고, 약속 장소로 향할 수 있다고 믿는다. 하지만, 이 단순한 전제는 결코 모두에게 보장되는 것이 아니다. 장애가 있는 이들에게 이동은 언제나 구조적 조건에 의존해야 하는 사건이며, 그 과정은 불확실성과 불안으로 가득 차 있다. 엘리베이터의 고장, 콜택시의 지연, 지원사의 부재 같은 문제는 하나하나가 삶의 리듬을 뒤틀어 놓는다. 그리고 그 순간 하루 전체가 엉망이 되어 무너질 수 있다. 강은정 감독의 <엉망이 흐른다>는 바로 이 지점을 향해 카메라를 들이민다.휠체어를 탄 지우(오지우 분)는 짱아의 생일 파티에 가기 위해 활동 지원사 미숙을 기다리지만, 당일 취소 통보를 받는다. 궁지에 몰린 그는 우연히 마주친 아자(금민정 분)를 설득해 함께 길을 나선다. 그러나 지하철과 도로 위의 인도를 지나는 동안 예상치 못한 난관이 끊임없이 쏟아진다. 두 사람의 관계도 서서히 삐걱거리기 시작한다. 영화는 이 작은 여정을 통해 한 개인이 일상적으로 겪어야 하는 구조적 장벽을 압축한다. 장애인이라고 다 같은 장애인이 아니라던 아자의 말에 이르러서는 단순한 갈등이 아닌 사회적 질문으로까지 확장된다. 이 작은 이야기가 꽤 커다란 함의를 안고 있다.02.이 영화는 단순히 한 장애 여성의 힘겨운 하루를 기록하는 작품이 아니다. 오히려 우리가 너무 쉽게 지나치는 일상의 조건들을 다시 묻고, 평등과 연대가 무엇인지 재검토하게 만드는 이야기에 가깝다. 영화는 장애인의 이동권이라는 구체적 문제를 출발점으로 삼지만, 그 시선은 곧 정체성, 젠더, 언어, 재현의 윤리와 같은 더 넓은 층위로 뻗어나간다. 이동은 공간을 가르는 행위일 뿐 아니라 사회적 관계를 다시 쓰는 과정이기도 하다. 따라서 지우의 여정은 곧 우리 사회가 누구를 환영하고 누구를 배제하는지를 드러내는 거울이 된다.가장 먼저 주어지는 첫 번째 문제이자 뼈대가 되는 사건은 활동 지원사가 당일 취소를 통보하는 순간이다. 이로 인해 지인의 초대에 응하겠다던 지우의 가벼운 바람은 불가능에 가까운 일이 된다. 휠체어로 움직이는 그녀에게 외출은 혼자만의 의지로 해결할 수 없는 일이어서다. 영화는 이 작은 좌절을 과장하지 않고, 담담히 보여준다. 하지만 관객은 곧 깨닫게 된다. 지우의 불운은 개인적 문제가 아니라, 장애인 이동권이라는 사회적 문제와 연결되어 있다는 것을 말이다. 활동 지원사의 당일 취소가 말이 되느냐는 지우의 분노는 곧 사회적 고발과도 같다. 영화 속 하루의 파국은 한국 사회의 엉망인 제도가 늘 재연하고 있는 장면이기도 하다.해당 문장은 제도의 언어가 언제나 사후적 정당화를 제공한다는 점에서도 들여다볼 수 있다. 사정이 있었다거나 규정이 그렇다는 등의 문장들은 누구의 책임도 아닌 무력한 합의를 이끌어내는 언어에 속한다. 이 언어 앞에서 개인의 목소리는 그 합의가 남기는 피해를 어쩔 도리 없이 바로 지금 떠안을 수밖에 없게 된다. 이 간극을 영화는 미학적으로 과장하지 않고, 문장 그 자체로 남겨둔다. '말이 되느냐'라는 항변은 오늘의 나, 오늘의 약속, 그리고 현재의 시간을 지켜내고자 하는 존재가 가진 최소한의 방어선이 된다.