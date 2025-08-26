활동 지원사의 당일 취소, 휠체어 탄 그녀에게 닥친 일

▲
영화 <엉망이 흐른다> 스틸컷인디그라운드
03.
"너네 또... 같은 장애인끼리 좀 돕고 살지."
서사 속에서 주어지는 또 다른 하나의 문제는 사회가 흔히 '장애인'이라는 이름으로 개별적 차이를 지우고 동일한 정체성의 집합으로 묶어내려 한다는 점이다. 지우와 함께 여정에 나선 아자가 작은 갈등으로 이탈한 자리에서 지인으로부터 '같은 장애인끼리 좀 돕고 살라'라는 말을 듣게 된 직후의 반응. 이 장면을 통해 영화는 이 프레임을 거부하고 있음을 분명히 드러낸다. 유사한 조건처럼 보이는 자리에 서 있게 되더라도, 각각의 인물이 가지게 되는 경험과 욕망, 상처와 분노는 서로 다른 모습일 것이다.
'같은'이라는 호칭은 연대를 맺기 위한 친절한 연결 고리처럼 보이지만, 이 고리는 종종 상대를 너무나도 쉽게 설명 가능한 단편적인 존재로 환원해 버리곤 한다. 그리고 이 환원의 지점에서 한 사람은 구체성을 잃고 정해진 범주 속에 갇혀버리고 만다. 영화가 이 지점을 정확히 지적하는 것은 타자화가 외부에서만 일어나는 것이 아니라 내부에서도 작동한다는 사실을 보여주기 위함이다. 진정한 연대는 동질성의 강요, 그룹화(Grouping)이 아니라, 차이의 인정에서 시작된다는 사실을, 영화가 강조하고 있다.
나와 너의 거리가 단절만을 의미하는 것은 아니라는 사실. 도리어 정확한 거리만이 더 나은 관계의 출발점임을 명시한다. 같은 처지라는 말이 주는 위안은 중요하지만, 그 위안이 차이의 침묵을 대가로 삼아서는 안 된다는 뜻이다. 우리라는 범주가 상냥한 태도로 동질성의 폭력을 행사할 수 없도록 말이다.
04.
한편, 하루가 망가지는 과정을 이 영화가 설득력 있게 전달하는 과정은, 거창한 사건이 아니라 감각의 축적으로 표현된다. 기다림은 대기열의 숫자나 경고음 같은 상황이 아닌, 계속 나아가지 못하는 시간의 체감으로 다가온다. 이때 관객은 이야기의 외곽에서 관찰하는 위치가 아닌, 조금 뒤처진 보폭으로 동행하는 자리에 서게 된다. 화면의 구성과 장면 간 연결이 지연과 방해, 우회의 리듬을 일관되게 유지할수록, 우리는 서사적 정보에 앞서 몸의 피로를 경험하게 되는 것이다. 여기서 영화의 윤리가 드러난다. 타인의 불편을 서사적 볼거리로 소비하기보다, 관객이 느낌의 증인이 되도록 배치하는 태도 말이다.
이러한 태도는 영화로 하여금 장애인의 삶을 감동적 드라마로 포장하지 않을 수 있도록 한다. 활동 지원사의 부재, 지하철 엘리베이터의 지연, 사람들의 빠른 보폭 등의 현실을 영화는 사건이라기보다는 피곤하고 지루한 일상의 축적으로 보여준다. 그렇기에 관객은 끝내 카타르시스를 얻지 못한 채, 불편함 속에 머무르게 된다. 이것이 바로 감독이 선택한 리얼리즘의 윤리라고 할 수 있다. 흔히 '감동 포르노'라 불리는 관습을 거부하고, 현실의 무게를 가감 없이 전시하는 방식. 상업영화의 리듬이 감정적 고양을 약속한다면, 이 영화는 끝까지 엉망인 상태를 그대로 견디게 한다. 그리고 불완전한 리듬 속에서 관객은 비로소 장애인의 하루가 지닌 고통의 밀도를 체감하게 된다.