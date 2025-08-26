종교가 정치에 개입하면 벌어지는 일... '왕좌의 게임'이 그린 충격적 순간

HBO

스틸컷<왕좌의 게임> 시리즈 가운데서도 흥행과 평가 모두에서 높은 평가를 받은 시즌5다. 그 중심을 이루는 것은 대장 참새가 힘을 얻어가는 과정이다. 그는 거침없는 행보로 세속적 종교를 혁파하고 아예 주류 종교의 장이 되더니, 왕비인 마저리를 포함해 왕국에서 손꼽는 가문의 남매를 붙잡아 감금하고 심문하기까지 한다.여기서 그쳤다면 그저 세르세이 라니스터의 앞잡이일 테지만, 그는 그 이상으로 나아간다. 사실상 무장한 신도들을 합법적 경찰처럼 활용할 수 있게 된 그는 저를 키워준 세르세이 라니스터까지 그 행실을 문제 삼아 가두고 죄를 실토하라 강요하는 것이다. 요컨대 시즌5는 종교가 국가권력에 개입하는 걸 넘어 그와 겨루고 아예 승리하여 정치를 장악한 중세 유럽의 상황을 현실적으로 반영한 결과물이다.시즌 가운데 가장 극적인 장면은 세르세이가 마치 앞전의 대사제와 마찬가지로 알몸이 되어 분노한 군중 앞에서 속죄의 길을 걷는 순간이겠다. 시리즈 내내 위기를 겪기는 하였으되 어디까지나 넘보기 힘든 귀족이자 권력자였던 그녀가 오직 살아남기 위하여 대굴욕의 순간을 맛보는 장면은 시청자에게도 상당한 충격을 안긴다. 이를 빚어낸 대장 참새를 연기한 조나단 프라이스가 이후 명작 <두 교황>에서 프란치스코 교황 역으로 기용된 건 이 시즌에서의 압도적 연기가 결정적 영향을 미쳤다.드라마는 정치, 또 세속의 영역에서 종교가 힘을 지닐 때의 상황을 알도록 한다. 인간이 얼마나 광신에 취약한지를 일깨우고, 현실적 불안과 불만, 증오를 먹이로써 종교가 힘을 키우는 과정 또한 설득력 있게 연출한다. 그 결과로 자경단을 넘어 종교경찰의 권한까지 얻은 참새단의 모습은 굳이 중세시대까지 거슬러 올라가지 않더라도, 오늘날 이란 등지에서 실제로 합법화 되어 있는 종교경찰을 떠올리게 한다. 세속적 힘을 얻기 위해 종교집단은 더더욱 원리원칙을 강조하고 사회는 경직돼 간다. 이란 뿐 아니라 터키 또한 원리원칙적 이슬람주의 종교집단이 통치체제를 이루며 사회통합과 발전을 저해하고 있다. 종교가 현실 가운데 득세한 역사적 시기가 대체로 그러했단 건 따로 기록할 만하다.