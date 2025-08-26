종교가 정치에 개입하면 벌어지는 일... '왕좌의 게임'이 그린 충격적 순간

현생 인류의 역사는 4만 년 전 처음 열린 것으로 추정된다. 오늘의 호모 사피엔스 사피엔스가 남긴 최초의 기록이 이 시기부터 등장하는 때문이다. 그 시절 인간이란 고작 수십에서 많아야 수백 명이 무리지어 이동하며 생활하는 군집 공동체로, 수렵과 채집을 통해 삶을 영위했다. 인간이 정착해 농경사회를 이루기까진 3만 년이 더 들었고, 최초의 문명인 메소포타미아 문명은 기원전 4000년 즈음에야 일어난다. 지금으로부터 6000년 쯤 된 일이다.
인간이 정착해 삶을 꾸리기 위해선 무리의 규모를 키워야 했고, 세를 규합해 문명이라 할 만큼의 문화를 이룩하기까지도 수많은 사람들을 하나로 묶어낼 힘이 절실했다. 그는 눈앞에서 막대기를 들어 올리며 힘을 과시하는 옛 부족장의 기세 정도로는 해낼 수 없는 것이었다. 현대 사학자들은 그를 가능케 한 힘을 종교로부터 찾는다. 서로 다른 배경과 이해관계를 가진 인간이 하나의 사회질서에 편입되도록 하는 역할을 종교가 담당했다는 것이다.
대중서 가운데 이 대목을 가장 효과적으로 정리한 책으로 유발 하라리의 <사피엔스>를 들 수 있겠다. 책은 '종교의 법칙'이란 장을 따로 두어 종교가 인류의 발전과정에서 수행한 역할을 알기 쉽게 설명한다. 하라리는 "종교혁명이 미친 최초의 종교적 효과는 동식물을 영혼의 원탁에 앉은 동등한 존재에서 소유물로 끌어내린 것"이라며 인간이 수렵과 채집을 하던 시기까진 동등한 존재였던 자연을 농경시대 이후 소유와 통제의 대상으로 달리 의식하게 되었음을 전한다. 이 시기부터 하늘과 대지, 물과 풍요, 농경 등을 주재하는 신의 존재가 자리잡고 인간이 그를 숭배했단 건 의미심장한 일이다.