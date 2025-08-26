안현민-양의지, 타격왕 경쟁 '점입가경'

연합뉴스

지난 6월 12일 대전 한화생명볼파크에서 열린 2025 신한 SOL 뱅크 KBO리그 두산 베어스와 한화 이글스의 경기. 1회초 무사 1, 2루 때 두산 양의지가 1타점 적시타를 쳐내고 있다. 2025.6.122010년 신인왕에 등극하고 2018년까지 두산의 2년 연속 한국시리즈 우승과 4번의 포수 부문 골든글러브를 차지하며 KBO리그 최고의 포수로 군림한 양의지는 2019 시즌을 앞두고 NC로 이적했다. 양의지는 NC 이적 첫 시즌이었던 2019년 118경기에 출전해 타율 .354 20홈런68타점을 기록하면서 두산의 호세 페르난데스( .344)를 제치고 프로 데뷔 첫 타격왕과 함께 NC를 가을야구에 복귀시켰다.NC에서 활약한 4년 동안 한국시리즈 우승 1회와 한국시리즈 MVP 1회, 골든글러브 4회(포수 3회,지명타자1회), 타격, 타점, 출루율, 장타율왕 각 1회를 차지한 양의지는 2022 시즌이 끝난 후 4+2년 총액 152억 원에 두산으로 컴백했다. 2023년 129경기에 출전한 양의지는 타율 .305 17홈런68타점으로 직전 시즌 9위로 떨어졌던 두산을 5위로 끌어 올리면서 통산 8번째 포수 부문 골든글러브를 수상했다.양의지는 작년에도 119경기에서 타율 .314 17홈런94타점으로 10개 구단 포수들 중 가장 돋보이는 타격 성적을 올렸다. 하지만 백업포수 김기연과 안방을 나눠서 맡았던 양의지는 포수로 출전한 이닝이 608.1이닝에 불과해 골든글러브 후보에 이름조차 올리지 못했다. 하지만 양의지는 만 38세가 된 올해 86경기(84선발)에서 662.1이닝을 소화하며 골든글러브 후보 선정 기준(720이닝 이상)에 근접했다.전반기에도 85경기에서 타율 .304 13홈런56타점35득점의 뛰어난 성적을 올렸던 양의지는 후반기 30경기에서 타율 .409 6홈런24타점을 기록하며 시즌 타율을 .333까지 끌어 올렸다. 물론 여전히 안현민이 1푼2리 앞서지만 지난 2일 안현민과의 격차가 무려 6푼이었음을 고려하면 양의지는 약 3주 동안 무려 .3푼6리를를 줄인 것이다. 특히 양의지는 8월 19경기에서 타율 .463의 맹타를 휘두르고 있다.이 밖에 삼성 라이온즈의 김성윤과 롯데의 빅터 레이예스(이상 .328)도 타격왕에 도전장을 던지기에 손색이 없는 활약을 해주고 있다. 무엇보다 타율의 경우엔 한 번 쌓아두면 떨어지지 않는 홈런,타점, 득점, 안타, 도루 등과 달리 컨디션에 따라 기록의 낙폭이 심하기 때문에 시즌 막판까지 추이를 지켜봐야 한다. 16살의 나이 차이를 둔 선후배가 벌이는 신구 타격왕 경쟁에 야구팬들의 시선이 집중되는 이유다.