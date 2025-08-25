'이적 후 1군 안착' 뉴캐슬 박승수, 리버풀 상대로 프리미어리그 데뷔할 수 있을까

뉴캐슬 유나이티드 공식 SNS

그렇게 박승수는 U 21팀이 아닌 1군 훈련으로 월반했고, 라커룸도 배정받았다. 이후 지난 16일(한국시간) 아스톤 빌라와의 프리미어리그 1라운드 맞대결에서 교체 명단에 포함되며 데뷔전 기대감이 올라갔지만, 아쉽게도 출전으로는 이어지지 않았다. 1군 데뷔전 불발 후 박승수는 U 21팀의 프리미어리그2 일정에서 사우스햄튼-첼시 아카데미 상대로 선발 출격했다.



비록 공격 포인트는 올리지 못했지만, 인상적인 활약을 선보였으며 로비 스톡데일 뉴캐슬 U-21 대행도 인터뷰를 통해 "박(승수)은 정말 좋은 선수다. 조금은 불쌍하다. 그는 아직 영어가 서투르고 나도 한국어가 서툴러 의사소통이 쉽지 않기에 그런 점을 감안해야 한다. 2-0 상황에서 그의 헤더가 들어갔다면 경기 양상이 달라졌을 거다"라며 칭찬을 아끼지 않았다.



뉴캐슬 입단 후 공격 포인트를 올리지 못하고 있지만, 꾸준하게 사령탑들의 신뢰를 받고 있는 부분은 상당히 긍정적이다. 이제 박승수는 프리미어리그 데뷔를 노리고 있다. 충분히 경기에 나설 수 있다. 앤서니 고든, 하비 반스, 엘랑가, 제이콥 머피, 제이콥 램지와 같은 걸출한 경쟁자가 자리하고 있지만, 이들의 퍼포먼스가 그리 만족스럽지는 못하다.



이런 상황 속 하우 감독은 자연스럽게 입단 후 싱싱한 활약을 보여주고 있는 박승수에 눈길을 돌릴 수 있다. 빠른 속도를 통해 변칙적인 드리블 패턴을 사용, 뉴캐슬 공격에 창의력을 넣을 수 있는 능력을 갖췄다. 공격에서 해법을 찾지 못하고 있는 가운데 이런 능력을 갖춘 박승수에 기회가 갈 가능성이 있다.



현재 만 18세 5개월인 박승수가 리버풀을 상대로 데뷔에 성공하게 되면, 한국 축구 역사상 최초 10대 프리미어리거가 될 수 있다. 앞서 김지수 브랜트포드에서 세운 만 20세 4일의 기록을 무려 2년이나 앞당길 수 있다는 것.



한국 축구의 희망으로 떠오른 박승수가 꿈에 그리던 프리미어리그 데뷔에 성공할 수 있을까. 그의 행보에 상당한 관심이 쏠리고 있다.



