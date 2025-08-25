중국 관중 야유도 유수영 투지 막지 못했다

UFC 제공

중국 관중들의 일방적 응원을 등에 업은 샤오롱(사진 왼쪽)의 기세도 유수영의 투지를 꺾지는 못했다.'유짓수' 유수영(29)이 중국 원정 경기에서 UFC 2연승을 달렸다.ROAD TO UFC 시즌3 밴텀급(61.2kg) 우승자 유수영(16승 3패 2무효)은 지난 23일(한국시간) 중국 상하이 상하이 체육관에서 있었던 UFC 파이트 나이트 '워커 vs 장밍양' 언더카드 제2경기에서 ROAD TO UFC 시즌2 밴텀급 준우승자 샤오롱(27승 10패)과 치열한 접전 끝에 만장일치 판정승(29-28, 29-28, 29-28)을 거뒀다.전략적 움직임을 통한 활발한 인앤아웃 스텝을 통해 승기를 잡았다. 유수영은 한 대 때린 뒤 상대 타격 거리 바깥으로 물러나는 방식으로 샤오롱에게 타격에서 우위를 점했다. 무리하게 레슬링을 노리기보다는 가볍게 테이크다운 시도를 한 뒤 후속 타격을 맞혔다. 유수영은 2라운드까지 유효타 합계 35 대 27로 앞서나갔다.3라운드에서는 난타전이 벌어졌다. 중국 홈 관중의 응원을 등에 업은 샤오롱은 근거리엘보를 날리며 거칠게 압박해 들어왔다. 유수영이 물러서지 않고 맞받아치며 경기 종료 전 난타전이 벌어졌다. 샤오롱이 마지막 난타전에서 우세를 점했지만 유수영을 피니시하진 못했다.유수영은 경기 후 가진 백스테이지 인터뷰에서 "2연승이지만 아직 만족하지 않는다. 더 많이 경기하고 싶다"는 소감을 밝혔다. 이어 "UFC라는 큰 대회에 와서 경험 많은 선수들과 붙으니까 동기부여가 많이 된다. 이런 선수들과 함께 경기하면서 더 성장해서 기분이 좋다"고 덧붙였다.중국 선수와의 중국 원정경기에 대해서는 "입장할 때부터 야유가 장난이 아니었다. 샤오롱이 팬들에게 기운을 받고 힘을 내는 모습이 느껴졌다"고 돌아봤다. 또한 "후반 갈수록 과감하게 나와서 상대하기 좀 더 힘들었다. 서로 엄청 치열했는데 여기서 밀리고 싶지 않다는 남자의 자존심으로 끝까지 싸워봤다"고 말했다.마지막으로 유수영은 UFC 라이트급 챔피언 일리아 토푸리아의 형 알렉산더 토푸리아를 다시 한번 콜아웃 했다. 그는 "알렉산더 토푸리아, 더 이상 피하지 말고 나한테 들어와라. 케이지에서 붙어 보자"고 도발했다.