아이들도 MZ도 '떼창', 뜨거웠던 '케데헌' 북미 상영 현장

장소영

"Justice for Jin Woo! (진우를 위한 정의구현)"

작은 포스터 외에 사진 촬영을 위한 세트나 팝업 스토어가 없어 많은 관객들이 아쉬워 했다.내 곁에 앉은 어린 자녀 둘을 동반한 엄마분은 영화가 끝나자, '오랜만에 이런 분위기를 느낀다. 영화관은 이런 곳이어야 하지 않냐'고 만족해했다. 그동안 영화관 에티켓을 지키느라 아이들에게 늘 조용히 하라고 주의를 줬는데, 오늘은 가족 모두가 자유로웠고, 싱어롱 상영을 여러 번 다녔지만 이렇게 뜨거운 열기(Fever)를 오랜만에 느꼈다고 한다.앞쪽 중간 통로는 노래가 나올 때마다 춤을 따라 추려는 아이들이 뛰어나왔고, 뒷자리 두어 줄은 젊은 층 MZ들의 스탠딩 석이 되었다. 처음엔 앉아서 들썩이던 이들이 중반 이후에 서서 뛰기 시작하자 앞쪽의 내 좌석까지 리듬을 타고 흔들거렸다.춤과 떼창만 있는 것이 아니었다. 이미 여러 번 넷플릭스를 보고 와서인지 대사를 통째 따라하는 이들도 많았고, 장면, 장면마다 놀랍도록 적극적으로 반응해 영화가 상영되는 한 시간 반 동안 조용할 틈이 없었다.내 곁의 젊은 청년 둘은 주인공 진우가 희생하는 장면이 점점 다가오자 미리 양손으로 귀를 막았다. 아니나 다를까 주인공들이 나누는 대화가 들리지 않을 정도로, "진우, 가지 마, 이건 아니야, 안돼!" 하는 비명소리로 영화관이 떠나 갈 듯 했다. 나를 비롯한 부모 세대 관객은 남자 주인공인 진우가 나타날 때마다 진짜 활동하는 아이돌 스타 대하듯 하는 그들의 반응에 폭소를 터뜨렸다. 진우의 팬클럽이 단체 관람을 온 것 같았다. 누군가 큰 소리로 외쳤다.영화관이 웃음바다가 되었다.내가 초등학생이었을 때 엄마를 따라 영화관에서 <벤허>를 본 적이 있다. 벤허의 마차 경주보다, 단체 관람을 왔던 교복 입은 여고생 언니들 구경이 더 재미있었다. <케데헌> 주인공 진우의 모습에 뜨겁게 반응하는 MZ들을 보고 있자니 그때 기억이 떠올랐다. 내 곁의 아이 엄마 말처럼, 영화관에서만 느낄 수 있는 과몰입과 뜨거운 반응을 나도 오랜만에 느꼈다. 자막을 따라 '떼창'을 부르다 보니 거대한 노래방에 들어온 기분도 들었다.엔딩 크레딧이 올라가는데 누군가 '제작팀이 황금을 캤네(struck Gold)'하며 지나간다. 올해 아카데미에서 <케데헨>의 맞수는 뮤지컬 영화 <위키드>가 강력하다고들 한다. 음악을 잘 모르지만, 미국 최고의 음악팀과 세계적인 팝가수, 유명한 배우가 나오는 영화이니 아마 2편도 빼어날 것이다. 그러나 수년간 뮤지컬을 통해 불려진 노래를 노래 잘하는 가수가 부른 OST보다, K-POP이라는 새로운 장르로 창작되어 미 전역에 '떼창'으로 불려진 <케데헌>의 노래에 오스카 회원들의 마음이 기울길 은근히 바라본다. <케데헌>이 오스카라는 황금까지 꼭 캐내길 응원한다.