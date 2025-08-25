홍명보호, 9월 A매치 미국·멕시코 원정 명단 발표... 카스트로프 첫 발탁

연합뉴스

한국대표팀, 9월 A매치 2연전 명단

골키퍼: 조현우(울산), 김승규(도쿄), 송범근(전북)

수비수: 김민재(바이에른뮌헨), 변준수(광주), 이한범(미트윌란), 김주성(히로시마), 김태현(가시마), 이명재(대전), 이태석(아우스트리아빈), 설영우(츠르베나 즈베즈다), 김문환(대전)

미드필더: 박용우(알아인), 백승호(버밍엄), 박진섭(전북), 옌스 카스트로프(보루시아묀헨글라드바흐), 황인범(페예노르트), 김진규(전북), 이재성(마인츠), 배준호(스토크), 정상빈(세인트루이스), 이동경(김천), 이강인(파리생제르맹)

공격수: 오현규(헹크), 손흥민(LAFC), 오세훈(마치다젤비아)

홍명보 축구 국가대표팀 감독이 25일 오후 서울 종로구 축구회관에서 9월 A매치 2연전에 나설 대표팀 명단을 발표하고 있다.2026 국제축구연맹(FIFA) 북중미 월드컵 본선을 준비하는 홍명보호 한국 축구 대표팀의 9월 A매치 2연전 명단이 공개됐다.홍명보 감독은 25일 오후 2시 서울 종로구의 축구회관에서 미국-멕시코와의 9월 원정 평가전에 나설 대표팀 명단을 발표했다.홍명보호는 다음달 7일 오전 6시 미국 뉴저지주 해리슨의 스포츠일러스트레이티드 스타디움에서 미국을 상대하고, 10일 오전 10시 테네시주 내슈빌의 지오디스파크에서 멕시코와 맞붙는다.미국 MLS로 이적한 대표팀 주장 손흥민(LAFC)을 비롯해 김민재(바이에른 뮌헨), 이재성(마인츠), 이강인(파리 생제르맹), 설영우(츠르베나 즈베즈다), 황인범(페예노르트), 오현규(헹크), 배준호(스토크) 등 다수의 해외파가 9월 명단에 이름을 올렸다.홍명보호는 지난 6월 2026 북중미 월드컵 아시아 3차 예선 일정을 마감했다. 이라크, 요르단, 오만, 팔레스타인, 쿠웨이트와 B조에 속한 한국은 6승 4무를 기록, 조 1위로 무난하게 11회 연속 월드컵 본선 진출을 확정지었다.이제부터는 본격적인 월드컵 본선 체제다. 앞선 7월 열린 2025 EAFF(동아시아축구연맹) E-1 챔피언십(동아시안컵)에서는 2승 1패로 준우승에 머물렀다. 유럽파 없이 K리그, J리그에서 뛰는 선수들을 중심으로 대표팀을 꾸린 홍명보호는 숙적 일본에 0-1로 패하며 아쉬움을 남겼다.이번 9월 A매치는 해외파들을 모두 소집한 완전체로 평가전을 치르게 된다. 무엇보다 2경기 모두 개최지인 미국에서 열린다는 점은 현지 적응에 있어 좋은 기회가 될 전망이다.미국(15위), 멕시코(13위)는 북중미의 강호이자 한국(23위)보다 피파랭킹이 높다. 미국은 지난 2022 카타르 월드컵에서 16강에 진출했으며, 최근 마우리시오 포체티노 감독 체제 아래 월드컵을 준비 중이다.멕시코는 2022 카타르 월드컵에서 조별리그 통과에 실패했지만 1994년부터 2018년 대회까지 7회 연속 16강에 오를만큼 꾸준한 성적을 거뒀다. 하비에르 아기레 감독 체제 아래 최근 열린 북중미 골드컵에서 미국을 꺾고 우승을 차지했다.가장 큰 관심사는 옌스 카스트로프(묀헨글라드바흐)의 발탁이었다. 한국인 어머니와 독일인 아버지 사이에서 태어난 카스트로프는 2003년생으로 독일 연령별 대표팀에 선발될만큼 뛰어난 유망주로 평가받고 있다.홍명보호 코치진은 올해 초부터 카스트로프를 지속적으로 관찰해왔다. 카스트로프는 지난 11일 자신의 소속 협회를 독일축구협회에서 대한축구협회로 변경했다. 이에 카스트로프의 한국 대표팀 발탁이 가능하게 됐고, 결국 홍명보 감독의 선택을 받았다.외국 태생 혼혈 선수가 발탁된 건은 한국 축구 역사상 처음이다. 한국인 어머니와 영국인 아버지 사이에서 태어나 1998 프랑스 월드컵에 출전한 장대일, 한국인 어머니와 주한 미군 아버지 사이에서 태어난 강수일 등이 과거 대표팀에 선발된 바 있지만 이들은 모두 한국에서 출생했다.카스트로프는 중앙 미드필더와 오른쪽 풀백을 소화하는 멀티플레이어다. 홍명보호의 가장 큰 약점이라 할 수 있는 3선 미드필더진의 대안으로 꼽힐 만한 후보군이다.쾰른, 뉘른베르크 등 주로 2부리그에서 뛴 카스트로프는 올 여름 독일 분데스리가 1부 리그 명문 클럽 묀헨글라드바흐로 이적했다.지난 25일 열린 함부르크와의 2025-26시즌 독일 분데스리가 1라운드에서 후반 37분 교체 투입돼 8분을 소화하며 1부 데뷔전을 치렀다.한편 홍명보호는 다음달 1일 오전 인천국제공항을 통해 미국으로 떠난다.