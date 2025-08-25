'케데헌' 메기 강 감독이 말한 성공비결 "있는 그대로의 나"

▲
영화 <케이팝 데몬 헌터스> 스틸컷IMDB
- <케데헌>이 탄생하기까지 7년이 걸렸다고 들었다. 가장 심혈을 기울였던 부분은 뭔가.
"피칭 날로부터 스트리밍까지 꼬박 7년이란 세월이 지났다. '스토리라인' 개발이 가장 오래 걸렸다. 비주얼이 뛰어나도 캐릭터 스토리가 부족하면 전체적인 연결이 쉽지 않다. 즉 탄탄한 서사가 가장 중요했다."
- 헌트릭스 모티브에 케이팝 아이돌을 참고한 부분이 있나. 또한 가장 영향받은 영화나 드라마, 가수는 무엇인가.
"특정 그룹을 모티브로 하지 않았다. 케이팝 팬을 위해 만들고 싶었다. 저도 케이팝 팬이라고 말하고 싶지만 전체 그룹을 다 알고 있는 팬덤에는 발끝도 못 따라갈 수준이다. 한국 가수뿐만 아니라 여러 가수를 레퍼런스 삼아 탄생했다. 저는 서태지와 아이들이나 H.O.T 팬이었다. 작품에도 등장하지만 서태지와 아이들, 듀스 음악을 삽입한 이유이기도 하다. 영화는 봉준호 감독의 <괴물>에서 영향을 받았다. 자세한 이야기는 부산국제영화제에서 하게 될 것 같다."
- 글로벌 음악 시장에서 케이팝의 이면과 팬덤의 부정적 의견도 있다. 특히 사자 보이즈를 호감으로 풀어낸 이유는.
"모든 업계와 산업에는 명암이 존재하고 비판적인 시각도 인지하고 있다. 첫 케이팝 영화라 긍정성을 드러내려 했고, 부정적인 부분을 다루고 싶지는 않았다. 사자 보이즈는 명백한 빌런이고 위협적인 스토리라인에 중요해 그 부분까지 우려하지는 않았다."
- '루미'는 헌터와 데몬 사이의 이중적인 정체성에 혼란스러워한다. 실제 딸의 이름을 모티브 삼아 남다르겠다.
"루미는 자기가 유명해졌다고 자랑스러워한다. 목소리 연기를 하러 스튜디오에 섰을 때 처음 보는 어른 앞에서 노래와 연기를 겁 없이 하는 걸 보고 재능이 있다는 걸 알았다. 자기가 잘하면 엄마 영화가 더 훌륭해질 거라고 말하더라. 루미 캐릭터는 민족이나 인종의 정체성과 연결 지어 생각하게 만드는 아름다운 캐릭터다. 혼혈인 딸 루미와 극중 루미의 정제성에 공감하며 위로받는다는 건 진정한 의미의 세계화라고 생각한다."
- 헌트릭스는 잘 다뤄지지 않았던 먹는 욕망을 드러내는 입체적인 캐릭터다.
"애니메이션에서는 여성을 예쁘지 않게 만들거나 바보처럼 만들지 말라는 지침 같은 게 있다. 저도 많이 겪어와서 제 작품에는 웃긴 표정, (내숭떨지 않고) 음식 먹는 모습에 제 모습을 투영했다. 코믹한 모습을 숨김없이 보여주려고 했다."
- 한국의 무속신앙 굿은 현대의 엔터테인먼트 기준으로 봤을 때 종합예술 같다. 굿과 케이팝을 연결한 이유와 자매애 설정도 궁금하다.
"굿은 최초의 콘서트다. 한국의 신화와 무당은 여러 세대를 거쳐 변한 헌트릭스처럼 연결되어 왔다는 설정이다. 오프닝의 짧은 영상으로 헌트릭스의 복장이나 이름 변화를 통해 굿 문화의 변천사를 살펴볼 수 있다. 대부분 무당이 전통적으로 여성인 게 흥미롭다. 굿할 때는 남성의 옷을 입는 것이 진보적인 힘이 느껴졌다. 여러 가지가 페미니즘의 상징이라 생각했다."