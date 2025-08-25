'케데헌' 메기 강 감독이 말한 성공비결 "있는 그대로의 나"

IMDB

- <케데헌>이 탄생하기까지 7년이 걸렸다고 들었다. 가장 심혈을 기울였던 부분은 뭔가.

- 헌트릭스 모티브에 케이팝 아이돌을 참고한 부분이 있나. 또한 가장 영향받은 영화나 드라마, 가수는 무엇인가.

- 글로벌 음악 시장에서 케이팝의 이면과 팬덤의 부정적 의견도 있다. 특히 사자 보이즈를 호감으로 풀어낸 이유는.

'루미'는 헌터와 데몬 사이의 이중적인 정체성에 혼란스러워한다. 실제 딸의 이름을 모티브 삼아 남다르겠다.

- 헌트릭스는 잘 다뤄지지 않았던 먹는 욕망을 드러내는 입체적인 캐릭터다.

- 한국의 무속신앙 굿은 현대의 엔터테인먼트 기준으로 봤을 때 종합예술 같다. 굿과 케이팝을 연결한 이유와 자매애 설정도 궁금하다.

- 서양 신화는 전투에서 싸워 승리하는 영웅서사가 돋보이지만, <케데헌>은 개인의 성장 서사와 극복에 초점이 맞춰 있다.

"서로 다르다고 생각하지 않았다. 넷플릭스와 소니의 전폭적인 지지와 지원이 있어 가능했다. 특히 넷플릭스는 한국 문화의 인기와 매력을 잘 알고 있었다. 주변에 <오징어 게임>이나 <피지컬 100>을 안 본 사람이 없을 정도로 인기였다. 그래서 한국 문화와 애니메이션이 결합한 콘텐츠를 원했다고 생각한다.



어쩌면 슈퍼 히어로 서사 같지만 다루고 싶었던 주제는 개인의 '수치심'이었다. 수치심은 아이들을 위한 애니메이션 주제로 잘 다뤄지지 않았던 소재였다. 하지만 요즘 크리에이터들은 고정관념을 바꾸려고 노력한다. 애니메이션은 더 이상 아이들만의 전유물이 아니다. 복잡하고 다층적인 서사를 원한다. 저의 다음 목표라면 성숙한 주제를 영웅서사라는 화려한 볼거리로 다뤄 양쪽을 충족하는 콘텐츠를 만들고 싶다. 그것이 충족될 때 감정적 블록버스터가 된다. 인기 콘텐츠는 이런 요소를 모두 담고 있다."



- 미국에서 싱어롱 상영의 인기가 크다. 넷플릭스 역대 스트리밍 1위 영화가 될 가능성, 아카데미 후보 노미네이트 예상도 가까워지고 있다. 후속작에 관한 생각은 어떤가.

"공식적인 속편 제작 여부는 정해지지 않았다. 하지만 캐릭터의 전사를 명확히 보여주지 않아 들려줄 아이디어는 많다. 후속작이 만들어진다면 한국 음악을 더 넣어 보고 싶다. 트로트나 헤비메탈, 판소리 등도 좋겠다. 또 진우가 죽었다고 생각하는데 그건 모르는 거다. 한국 콘텐츠는 비극을 좋아하지 않나. 열린 결말이라 그 이후는 아무도 모른다. (웃음) <케데헌>이 공개되고 열흘 동안 SNS를 열심히 봤다. SNS로 반응을 보다 새벽 2시까지 놓지 못하고 보기도 했다. 타임라인이 바뀌면서 한국 시청자의 반응이 올라오는 걸 확인하게 되었다. 그때 우리 영화의 글로벌 인기를 실감했다. 아카데미 후보나 수상은 잘 모르겠다. 어떤 형태든 인정받는다면 큰 의미이자 영광이겠다."

영화 <케이팝 데몬 헌터스> 스틸컷"피칭 날로부터 스트리밍까지 꼬박 7년이란 세월이 지났다. '스토리라인' 개발이 가장 오래 걸렸다. 비주얼이 뛰어나도 캐릭터 스토리가 부족하면 전체적인 연결이 쉽지 않다. 즉 탄탄한 서사가 가장 중요했다.""특정 그룹을 모티브로 하지 않았다. 케이팝 팬을 위해 만들고 싶었다. 저도 케이팝 팬이라고 말하고 싶지만 전체 그룹을 다 알고 있는 팬덤에는 발끝도 못 따라갈 수준이다. 한국 가수뿐만 아니라 여러 가수를 레퍼런스 삼아 탄생했다. 저는 서태지와 아이들이나 H.O.T 팬이었다. 작품에도 등장하지만 서태지와 아이들, 듀스 음악을 삽입한 이유이기도 하다. 영화는 봉준호 감독의 <괴물>에서 영향을 받았다. 자세한 이야기는 부산국제영화제에서 하게 될 것 같다.""모든 업계와 산업에는 명암이 존재하고 비판적인 시각도 인지하고 있다. 첫 케이팝 영화라 긍정성을 드러내려 했고, 부정적인 부분을 다루고 싶지는 않았다. 사자 보이즈는 명백한 빌런이고 위협적인 스토리라인에 중요해 그 부분까지 우려하지는 않았다.""루미는 자기가 유명해졌다고 자랑스러워한다. 목소리 연기를 하러 스튜디오에 섰을 때 처음 보는 어른 앞에서 노래와 연기를 겁 없이 하는 걸 보고 재능이 있다는 걸 알았다. 자기가 잘하면 엄마 영화가 더 훌륭해질 거라고 말하더라. 루미 캐릭터는 민족이나 인종의 정체성과 연결 지어 생각하게 만드는 아름다운 캐릭터다. 혼혈인 딸 루미와 극중 루미의 정제성에 공감하며 위로받는다는 건 진정한 의미의 세계화라고 생각한다.""애니메이션에서는 여성을 예쁘지 않게 만들거나 바보처럼 만들지 말라는 지침 같은 게 있다. 저도 많이 겪어와서 제 작품에는 웃긴 표정, (내숭떨지 않고) 음식 먹는 모습에 제 모습을 투영했다. 코믹한 모습을 숨김없이 보여주려고 했다.""굿은 최초의 콘서트다. 한국의 신화와 무당은 여러 세대를 거쳐 변한 헌트릭스처럼 연결되어 왔다는 설정이다. 오프닝의 짧은 영상으로 헌트릭스의 복장이나 이름 변화를 통해 굿 문화의 변천사를 살펴볼 수 있다. 대부분 무당이 전통적으로 여성인 게 흥미롭다. 굿할 때는 남성의 옷을 입는 것이 진보적인 힘이 느껴졌다. 여러 가지가 페미니즘의 상징이라 생각했다."