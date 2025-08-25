제르소 2골 1도움 맹활약, '인천 유나이티드' 10점 차 선두 질주

한국프로축구연맹

"시장님, 잔디를 살려주세요."

2025 K리그2 결과(8월 24일 오후 7시, 청주 종합운동장)

★ 충북청주 FC 0-4 인천 유나이티드 FC [골, 도움 기록 : 제르소(17분 35초), 박호민(39분 23초,도움-제르소), 제르소(54분 7초,도움-박승호), 박승호(87분 52초,도움-신진호)]

◇ 충북청주 FC (3-4-3 감독 : 김길식

FW : 이강한, 페드로(80분↔홍석준), 지언학(46분↔서재원)

MF : 윤석영(59분↔이창훈), 이지승, 김선민, 최강민

DF : 임준영(59분↔이승재), 허승찬(80분↔최성근), 반 데 아벌트

GK : 이승환

◇ 인천 유나이티드 FC (4-4-2 감독 : 윤정환)

FW : 박승호, 박호민(56분↔무고사)

MF : 백민규(46분↔김민석), 정원진, 이명주, 제르소(80분↔신진호)

DF : 이주용, 김건웅(68분↔델브리지), 김건희, 김명순(56분↔이상기)

GK : 민성준

◇ 2025 K리그2 현재 순위표

1 인천 유나이티드 FC 61점 19승 4무 3패 51득점 17실점 +34

2 수원 삼성 블루윙즈 51점 15승 6무 5패 52득점 35실점 +17

3 전남 드래곤즈 45점 12승 9무 5패 42득점 32실점 +10

4 부천 FC 1995 42점 12승 6무 8패 42득점 36실점 +6

5 부산 아이파크 40점 11승 7무 8패 32득점 28실점 +4

6 서울 E랜드 FC 37점 9승 10무 7패 36득점 35실점 +1

7 김포 FC 37점 9승 10무 7패 31득점 23실점 +8

8 성남 FC 37점 9승 10무 7패 25득점 23실점 +2

9 충남아산 FC 31점 7승 10무 9패 35득점 33실점 +2

10 화성 FC 26점 6승 8무 12패 24득점 33실점 -9

11 충북청주 FC 24점 6승 6무 14패 27득점 47실점 -20

12 경남 FC 23점 6승 5무 15패 23득점 44실점 -21

13 천안시티 FC 20점 5승 5무 16패 26득점 41실점 -15

14 안산 그리너스 20점 4승 8무 14패 20득점 39실점 -19

인천의 제르소 선수.홈 팀 충북청주 FC 서포터즈에서 호소문을 걸어놓을 정도로 청주 종합운동장 잔디 상태가 나빴지만 어웨이 팀 인천 유나이티드 FC는 무려 8개의 유효 슛을 기록하며 4-0의 대승을 거두고 2위(수원 삼성 블루윙즈)와 승점 10점 차 선두 자리를 질주하며 다음 시즌에 곧장 1부리그로 승격하겠다는 자신감을 뽐냈다. 그 중심에 시즌 최다 공격 포인트(10골, 9도움)를 올린 특급 열차 제르소가 우뚝 서 있었다.윤정환 감독이 이끌고 있는 인천 유나이티드 FC가 24일 오후 7시 청주 종합운동장에서 벌어진 2025 K리그2 충북청주 FC와의 어웨이 게임에서 4-0으로 대승을 거뒀다. 제르소가 2골 1도움, 박승호가 1골 1도움 맹활약을 펼친 덕분이다.게임 시작 후 11분 만에 자신의 등번호를 자랑하듯 인천 유나이티드 제르소가 왼발 중거리슛 위력을 뽐내기 시작했다. 그리고는 얼마 지나지 않아 중요한 첫 골을 비교적 이른 시간에 뽑아낸 것이다. '제르소-박승호-백민규'로 이어지는 역습 전개가 빨랐고 백민규의 반 박자 빠른 오른발 슛이 홈 팀 이승환 골키퍼 선방에 막혀 흘러나오자 제르소가 가장 먼저 달려들어 왼발로 가볍게 밀어넣었다.인천 유나이티드 제르소의 활약이 이어져 39분 23초에 나온 박호민의 오른발 추가골을 바로 앞에서 도왔다. 후반 초반에 아찔한 패스 미스로 위기를 불러와 충북청주 FC 페드로에게 왼발 대각선 슛을 허용하기도 했지만 곧바로 제르소는 완벽한 왼발 감아차기 슈퍼 골(54분 7초)을 터뜨려 대승의 발판을 놓았다.제르소는 이번 게임에 2골 1도움을 모아서 인천 유나이티드 간판 골잡이 무고사(16골+3도움)와 같은 공격 포인트 숫자(10골+9도움)에 올라섰다. 서울 E랜드 에울레르(도움 9개)와 도움왕 경쟁을 본격적으로 펼치게 되었으니 세 번째 로빈으로 접어드는 후반부 K리그2가 더 흥미진진하게 생겼다.제르소의 세 번째 골을 도운 박승호도 87분 52초에 교체 멤버 신진호의 완벽한 스루패스를 받아 오른발 쐐기골을 터뜨리며 이번 시즌 자신이 인천 유나이티드의 선두 질주 동력원이라는 사실을 다시 한 번 입증했다.아울러 인천 유나이티드의 수비수들은 시즌 무실점 기록을 15게임으로 늘려 2022년 광주 FC가 세운 K리그2 20게임 무실점 기록을 뛰어넘을 수 있다는 자신감을 드러내기도 했다.이제 인천 유나이티드 FC(1위)는 오는 30일(토) 오후 7시 충남아산 FC(9위)를 인천 축구전용경기장으로 불러들이며, 충북청주 FC(11위)도 같은 날 같은 시각 부산 아이파크(5위)를 만나러 구덕 운동장으로 찾아간다.